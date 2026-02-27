יום שישי, 27.02.2026 שעה 10:15
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

דריכות שיא בריינה, חבשי ואבו עביד יפתחו כבלמים

אצל נועלת הטבלה יודעים כי הפסד לקבוצה שנמצאת מקום מעליהם בטבלה יגזור את דינם. סטבאנוביץ' יחזור מהרחקה במקום חוטבא, התלבטות בין שכר לפינסון

עאיד חבשי (חג'אג' רחאל)
עאיד חבשי (חג'אג' רחאל)

כאשר היא סוחבת על גבה את כל ליגת העל עם 11 נקודות בלבד במאזנה ופער של 12 נקודות מאשדוד שמעל הקו האדום, בבני ריינה יודעים היטב שאם מחר הקבוצה לא תנצח את הפועל ירושלים, שגם היא נמצאת מתחת לקו האדום אפשר יהיה להרים דגל לבן ולהתכונן לחזרה לליגה הלאומית.

לריינה ניתנו יותר מפעם אחת הזדמנויות לנסות ולצמצמם את הפער מהקו האדום, אבל בכל ההזדמנויות הקבוצה בעטה בדלי של עצמה וצברה עוד ועוד הפסדים שהחמירו את מצבה.

המאמן ליאור ראובן יחזיר להרכב את מילאדין סטבאנוביץ', שחוזר מהרחקה, על חשבונו של איאד חוטבא. מי שישחקו במרכז ההגנה הם עאיד חבשי ואיאד אבו עביד. ההתלבטות העיקרית של ראובן היא בין מוחמד שכר לווירג'יל פינסון. 

הרכב משוער: ליאור גליקליך, מילאדין סטבאנוביץ’, איעד אבו עביד, עאיד חבשי, עבדאאלה ג'אבר, כרייסט טייהי, עילאי אלמקייס, מוחמד שכר (וירג’יל פינסון), אנטוניו ספר, איאד חלאילי ו-ויטאלי דמשקאן.

