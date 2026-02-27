האוהדים קבעו: רוב מוחץ להמשך דרכו של בכר

בזמן שבצד הניהולי של מכבי חיפה טרם התקבלה החלטה סופית לגבי זהות המאמן בעונה הבאה, נראה שבקרב הקהל הירוק אין סימני שאלה. סקר שנערך באתר ONE בדק מי האיש הנכון להוביל את הקבוצה מהכרמל, והתוצאות חד משמעיות.

על רקע הדיווחים כי לא כל הגורמים במועדון תמימי דעים לגבי המשך העסקתו של ברק בכר, למרות ההערכה המקצועית הרבה לה הוא זוכה, אלפי גולשים הביעו את עמדתם.

התוצאות באחוזים: בכר מעל כולם

מתוך המשיבים לסקר, רוב מוחץ וחסר תקדים של 78.1% קבע בצורה נחרצת כי רק ברק בכר צריך לאמן את מכבי חיפה בעונה הבאה. לעומת זאת, רק 5.8% מהמשיבים סבורים כי המאמן הנוכחי אינו צריך להמשיך בתפקידו.

כאשר בוחנים את האופציות החלופיות שעלו בסקר, הנתונים מתפזרים כך:

רן קוז'וק, מאמן הפועל ב"ש – 4.7% מהקולות.

עומר פרץ, מאמן הפועל פ"ת – 3.9% מהקולות.

ברק יצחקי, מאמן בית"ר ירושלים – 2.6% מהקולות.

אף אחד מהשמות/מאמן אחר – 4.9% מהמשתתפים סבורים כי יש לחפש דמות אחרת על הקווים.

רן קוז'וק. פחות מ-5 אחוז (רדאד ג'בארה)

הנתונים מוכיחים כי למרות הערפל סביב עתיד המאמן במועדון, בסיס האוהדים נותר נאמן למאמן שהביא לו בעבר הישגים חסרי תקדים, רואה בו כאיש הבלעדי שצריך להוביל את המערכת גם בשנה הבאה ומאמין שהוא המאמן המתאים להחזיר את הקבוצה למסלול המאבק על תואר האליפות.