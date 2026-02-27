נקבעו העולות לגמר גביע המדינה בכדורמים

נקבעו העולות לגמר גביע המדינה לנשים וגברים בכדורמים, שייערכו כבר ביום שני הקרוב, ערב פורים בחגיגה של הצגה כפולה בבריכה במכון וינגייט.

אצל הנשים, הפועל יקנעם ואס"א ת"א יתמודדו ב-18:45 ראש בראש, לאחר שאתמול רשמו ניצחונות משכנעים בערב חצאי הגמר שנערך במכון וינגייט. יקנעם ניצחה 8:16 את הפועל עמק הירדן בשחזור הגמר מאשתקד. הקבוצה אותה מדריך מילוש ברדיץ' הסרבי מחפשת גביע שביעית ברציפות ומספר 11 בתולדות המועדון. יקנעם היא הקבוצה החזקה ביותר בישראל בשנים האחרונות ורק השנה הפכה למועדון הראשון בישראל שמגיע לשלב הבתים של היורוקאפ לנשים.

במשחק חצי הגמר הראשון, אס"א ת"א, בהדרכת מושיקו הרשקוביץ, הביסה 2:17 את הפועל קריית טבעון. אס"א העפילה לגמר גביע שביעי בתולדותיה והיא תחפש שנייה ראשונה בתואר.

משחקי חצי הגמר (איגוד הכדורמים)

אצל הגברים, הפועל פלרם גוש זבולון והפועל גבעת חיים יתמודדו ראש בראש במכון וינגייט בקרב על התואר (20:15). גוש זבולון היא המחזיקה המכהנת, והדיחה ברבע הגמר את הפיינליסטית מאשתקד אס"א ת"א. היא תנסה לזכות בפעם התשיעית בתואר והשישית בתשע השנים האחרונות.

משחקי חצי הגמר (איגוד הכדורמים)

מהעבר שני נמצאת אחת האימפריות הגדולות של הענף. מי שמחזיקה בשיא הזכיות בגביע המדינה (18), אך האחרונה שלה הייתה אי שם ב-1993. בחצאי הגמר, גוש זבולון הביסה 4:20 את הפועל בית יצחק/אביחיל ואילו גבעת חיים גברה 13:20 על הפועל קריית טבעון.