יום שישי, 27.02.2026 שעה 10:15
ספורט אחר

נקבעו העולות לגמר גביע המדינה בכדורמים

בשני: אצל הנשים, הפועל יקנעם ואס"א ת"א יתמודדו אחת נגד השנייה (18:45) ובגזרת הגברים, הפועל פלרם גוש זבולון והפועל גבעת חיים יפגשו (20:15)

|
משחקי חצי הגמר (איגוד הכדורמים)
משחקי חצי הגמר (איגוד הכדורמים)

נקבעו העולות לגמר גביע המדינה לנשים וגברים בכדורמים, שייערכו כבר ביום שני הקרוב, ערב פורים בחגיגה של הצגה כפולה בבריכה במכון וינגייט.

אצל הנשים, הפועל יקנעם ואס"א ת"א יתמודדו ב-18:45 ראש בראש, לאחר שאתמול רשמו ניצחונות משכנעים בערב חצאי הגמר שנערך במכון וינגייט. יקנעם ניצחה 8:16 את הפועל עמק הירדן בשחזור הגמר מאשתקד. הקבוצה אותה מדריך מילוש ברדיץ' הסרבי מחפשת גביע שביעית ברציפות ומספר 11 בתולדות המועדון. יקנעם היא הקבוצה החזקה ביותר בישראל בשנים האחרונות ורק השנה הפכה למועדון הראשון בישראל שמגיע לשלב הבתים של היורוקאפ לנשים.

במשחק חצי הגמר הראשון, אס"א ת"א, בהדרכת מושיקו הרשקוביץ, הביסה 2:17 את הפועל קריית טבעון. אס"א העפילה לגמר גביע שביעי בתולדותיה והיא תחפש שנייה ראשונה בתואר.

משחקי חצי הגמר (איגוד הכדורמים)משחקי חצי הגמר (איגוד הכדורמים)

אצל הגברים, הפועל פלרם גוש זבולון והפועל גבעת חיים יתמודדו ראש בראש במכון וינגייט בקרב על התואר (20:15). גוש זבולון היא המחזיקה המכהנת, והדיחה ברבע הגמר את הפיינליסטית מאשתקד אס"א ת"א. היא תנסה לזכות בפעם התשיעית בתואר והשישית בתשע השנים האחרונות.

משחקי חצי הגמר (איגוד הכדורמים)משחקי חצי הגמר (איגוד הכדורמים)

מהעבר שני נמצאת אחת האימפריות הגדולות של הענף. מי שמחזיקה בשיא הזכיות בגביע המדינה (18), אך האחרונה שלה הייתה אי שם ב-1993. בחצאי הגמר, גוש זבולון הביסה 4:20 את הפועל בית יצחק/אביחיל ואילו גבעת חיים גברה 13:20 על הפועל קריית טבעון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */