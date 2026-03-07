מבצר עתיק ואקס מכבי: ההשקעה של רונאלדו

במחזור הנעילה של הליגה הספרדית במאי 2011, סיפק כריסטיאנו רונאלדו את אחד המשחקים הבולטים שלו במדי ריאל מדריד מבחינה סטטיסטית. הוא כבש צמד בעצמו, בישל פעמיים לקארים בנזמה, והוסיף אסיסטים גם לעמנואל אדבאיור ולחוסלו ב-1:8 על אלמריה. בסך הכל, היו לו 7 שערים ו-5 בישולים ב-7 המפגשים מול נציגת עיר החוף האנדלוסית, כולל צמד נוסף בביקורו האחרון בה בדצמבר 2014. הוא אהב להופיע באצטדיון הקומפקטי והחדיש שלה, אך זו לא הסיבה בגללה רכש לאחרונה 25 אחוזים ממניות המועדון. ההסבר הרבה יותר פשוט – מדובר בבעלות סעודית.

הדיווחים הראשונים על מעורבות אפשרית של כוכב העל הפורטוגלי באלמריה הופיעו עוד במאי 2025, כאשר הקבוצה החליפה ידיים סעודיות. החל מ-2019, היא נשלטה על ידי טורקי אל-שייח, אדם בכיר בפוליטיקה הסעודית, המקורב ליורש העצר וראש הממשלה מוחמד בן סלמאן. לפני פחות משנה, הוחלט להעביר את הקבוצה לקונצרן SMC Group, שבשליטתו של מוחמד אל-חרג'י. מדובר באיש עסקים עם פעילות ענפה, שמחזיק בין היתר בחלק נכבד מאצטדיונה של אל נאסר. הוא היה דומיננטי מאחורי הקלעים בהבאתו של כריסטיאנו רונאלדו לליגה הסעודית בדצמבר 2022, ולשניים יחסים הדוקים.

לכן הוזכר שמו של הפורטוגלי בהקשר של "חזרה" לליגה הספרדית כבר אז. כעת הבשיל המהלך, והחלוץ הפנה את הזרקור לכיוונה של הקבוצה המדורגת כעת במקום השלישי בליגה השנייה. המטרה ברורה – לעלות מחדש לליגה הבכירה, לתקוע בה יתד ולהפוך בהדרגה לכוח משמעותי. היו תקוות שהעלייה תושלם כבר בעונה שעברה, אך אלמריה הפסידה לאוביידו בחצי גמר הפלייאוף. מספר שבועות לאחר מכן, ערך אל-חרג'י מסיבת עיתונאים והצהיר: "אנחנו הולכים לבנות כאן משהו מיוחד".

כריסטיאנו רונאלדו חוגג בריאל מדריד (רויטרס)

הסעודי העיד אז כי כלל לא שמע על המועדון או על העיר עד 2019. אז זה הזמן לספר על ההיסטוריה של אלמריה. מדובר בעיר עם עבר מוסלמי אותה ייסד האמיר עבד א-רחמן השלישי במאה ה-10. הוא מתפאר במבצר אלקסבה – אמנם לא מפורסם כמו אלהמברה בגרנאדה הסמוכה יחסית, אך עדיין יצירה מרהיבה בהחלט. מועדוני הכדורגל המגוונים בעיר לא היו מוצלחים לאורך השנים, ובגרסתה הנוכחית הוקמה הקבוצה בשנת 2001 בעקבות מיזוג. בחלוף שנה היא עלתה לליגה השנייה, והשינוי המהותי ביותר התרחש כאשר אונאי אמרי מונה למאמנה ב-2006.

הבאסקי היה אז צעיר ואלמוני. הוא עשה את הצעדים הראשונים באימון על ספסל לורקה, לא הרחק מאלמריה, והעלה אותה לליגה השנייה. נשיא אלמריה דאז, אלפונסו גרסיה גבארון, הימר עליו, וזה היה מהלך פנונמלי. עם אמרי, לא רק עלתה הקבוצה לראשונה בתולדותיה לליגה הבכירה, אלא הדהימה את כולם כאשר סיימה ב-2008 במקום השמיני. היא אפילו השיגה ניצחון 0:2 על ריאל מדריד בביקורם הראשון של הלבנים במגרשה.

אונאי אמרי (IMAGO)

אלברו נגרדו, שבדיוק עזב את המילואים של ריאל לטובת אלמריה, היה בין הכבושים במשחק ההיסטורי. דייגו אלבס, המומחה הברזילאי לעצירת פנדלים שעשה לימים קריירה מעולה בוולנסיה, עמד בין הקורות. עבור הקשר הברזילאי הקשוח פליפה מלו הייתה זו עונת פריצה מוצלחת מאוד, בעקבותיה עבר לליגה האיטלקית והגיע לנבחרת. ובמרכז ההגנה כיכב כעוגן חשוב מאוד קרלוס גרסיה. הוא זכור כאחד השחקנים הבולטים ביותר בכל תולדות אלמריה, ועזב אותה לטובת מכבי תל אביב רק ב-2012, שנה אחרי שהקבוצה ירדה בחזרה לליגה השנייה עם השמינייה שספגה מריאל של כריסטיאנו, וגם אז היה גרסיה על הדשא בסנטיאגו ברנבאו.

ללא אמרי, שהתקדם לוולנסיה עוד ב-2008, התקשתה אלמריה למצוא את המאמן המתאים. היא שבה לליגה הראשונה ב-2013, אך ירדה בחזרה ב-2015, כמעט נשרה לליגה השלישית ב-2018, ובשלב זה היה ברור שהפרויקט של גבארון מיצה את עצמו. הסעודים ניצלו את המצב, הבטיחו להזרים סכומי עתק בהקמת תשתיות ובשחקני הרכש, וזכו לקבלת פנים חמה מצד האוהדים. לטובת sportswashing הם מחפשים לא רק מועדונים גדולים עם קהל עצום כמו ניוקאסל, אלא גם קבוצות צנועות הרבה יותר שמאפשרות דריסת רגל. אלמריה היא דוגמה קלאסית לכך, ועם אל-שייח' המגמה אכן השתנתה.

קרלוס גרסיה (רדאד ג'בארה)

שחקן החיזוק המוצלח ביותר בעידן החדש היה דרווין נונייס האורוגוואי, שהוחתם ב-2019, קרע רשתות בליגה השנייה ונמכר מיד ברווח גדול לבנפיקה, ממנה המשיך לליברפול. בשנה שעברה, אחרי קדנציה שנויה במחלוקת באנפילד, הוא נדד לליגה הסעודית וחתם באל הילאל, והייתה זו סגירת מעגל משעשעת מבחינתו, גם אם רוב המתבוננים מהצד לא הבינו זאת. העלייה השלישית בתולדות אלמריה הגיעה ב-2022, אחרי שנונייס כבר עזב, ולמרות המאמצים לא הצליחו הסעודים לבנות סגל חזק מספיק. עונת 2023/24 הייתה עגומה במיוחד עם 21 נקודות, אם כי במחזורים האחרונים הקדימה אלמריה איכשהו את השכנה מגרנאדה והדיחה אותה למקום האחרון.

כעת, אחרי החלפת הבעלות הסעודית, השאפתנות עלתה. המאמן רובי, שחזר לקדנציה שנייה אחרי הירידה, עדיין שם, והוא קיבל לידיו סגל לא רע שכולל את הכוכב הפורטוגלי אנדרה הורטה שהושאל מבראגה, אם כי הוא ממעט לשחק בגלל בעיות רפואיות. הצמרת בליגה הספרדית השנייה צמודה כרגיל, וארבעה ניצחונות רצופים הזניקו את אלמריה למקום השלישי, במרחק שתי נקודות בלבד מראסינג סנטאנדר בפסגה. השאיפה היא להימנע הפעם מהפלייאוף, ולשם כך נדרש לתפוס את אחד משני המקומות הראשונים. בואו של רונאלדו סמלי יחסית בינתיים, אך הוא עשוי לתרום למומנטום החיובי שהתפתח.

"אלמריה היא מועדון עם יסודות איתנים ופוטנציאל גבוה לצמיחה. אני מצפה לעבוד עם ההנהלה כדי לתמוך בקידום הקבוצה", אמר כריסטיאנו. מעשית, מדובר בחיזוק הקשרים עם המשטר הסעודי, אבל ייתכן שתהיה לכך גם השפעה על עתידו של החלוץ בעסקי הכדורגל לקראת הפרישה.