במכבי חיפה מקווים שבטאי יערוך מחר אימון מלא

מכבי חיפה זכתה היום (שישי) למנוחה אחרי שאתמול נוצחה מול הפועל כפר סבא 3:1 במסגרת משחק אימון שהתקיים בין שתי הקבוצות. למרות שמדובר במשחק מקוצר של 60 דקות, בו הקבוצה מהליגה הלאומית גילתה עליונות, ניתנה לברק בכר ההזדמנות לתת לכל הפצועים שהתאוששו מהפציעות הארוכות לקבל דקות משחק ובכללם עלי מוחמד ואיתן אזולאי.

מי שלא שיחק אתמול היה המגן, יילה בטאי, שמתאושש מפציעה ומדלקת בברך, וצפוי, על פי כל ההערכות, לחזור ולהתאמן מחר על מנת שיוכל לעמוד לרשותו של ברק בכר במשחק מול הפועל תל אביב ביום שני.

מדובר באחד המשחקים היותר משמעותיים של מכבי חיפה בתקופה האחרונה, זאת בעיקר בשל העובדה שהפער מהפועל תל אביב שבמקום הרביעי לחיפה שבמקום החמישי עומד היום על שש נקודות. פועל יוצא מכך שרק ניצחון ירוק בבלומפילד או לכל הפחות תיקו ישאירו סיכוי לחיפה להיאבק על המקום הרביעי, שבסיטואציה מסוימת עשוי להוביל לאירופה דרך הליגה.

ברק בכר מתדרך את שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)

בחיפה מודעים לחשיבות המשחק וזאת גם הסיבה שבמועדון מקווים מאוד שבטאי כבר מחר יחזור להתאמן באופן מלא, כאשר ביום ראשון יוכל להשלים אימון נוסף ולהיות כשיר למשחק. בכר טרם תרגל את ההרכב המסתמן אבל נראה שלהוציא את ההתלבטות בין דולב חזיזה למיכאל אוחנה בעמדת ה-’10’, כל שאר השחקנים שפתחו במשחק האחרון מול הפועל פתח תקווה ימשיכו לקבל קרדיט למרות ההפסד הביתי המאכזב.

בחיפה עולה לא אחת השאלה מתי יעקב שחר ייצא עם ההחלטה מי יעמוד על הקווים של הקבוצה בעונה הבאה. הדעה הרווחת לאורך כל התקופה האחרונה היא שברק בכר יקבל את המנדט, אבל לפי שעה טרם הייתה הצעה או פנייה למאמן הנוכחי. במכבי חיפה הבהירו שהם לא עוסקים בסוגיית המאמן והפריבילגיה נתונה אך ורק לנשיא יעקב שחר – הוא שאמור להכריע בסוגיית המאמן.

יעקב שחר (לילך וויס-רוזנברג)

בכר זוכה להמון הערכה בכרמל, הן בקרב אנשי המועדון והן בקרב קהל האוהדים, שמשוכנעים שהוא האיש הנכון במקום הנכון, שאמור להוציא בעונה הבאה עם חיזוק נכון את הקבוצה לדרך חדשה.