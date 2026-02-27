יום שישי, 27.02.2026 שעה 10:15
ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

ברצלונה מול פאריס? כל התרחישים להגרלה

לואיס אנריקה יחזור לקאמפ נואו? ריאל וסיטי שוב יפגשו? והאם נקבל קלאסיקר לראשונה מגמר 2013? הגרלת שמינית גמר האלופות תקרה ב-13:00. מה יהיה?

|
סרג'י רוברטו ואומטיטי חוגגים מול פאריס (רויטרס)
סרג'י רוברטו ואומטיטי חוגגים מול פאריס (רויטרס)

ימים של הגרלות אלו ימים של חריצת גורלות בכדורגל, בטח כשמדובר בבמה הכי גדולה שלו – ליגת האלופות. היום (שישי, 13:00) בניון שבשוויץ תתקיים הגרלת שמינית גמר ליגת האלופות, שגם תקבע את המסלול של כל קבוצה במפעל עד לגמר פוטנציאלי.

ואלו הן האופציות

אטאלנטה: או את ארסנל או את באיירן מינכן
גלאטסראיי: או את ליברפול או את טוטנהאם
ריאל מדריד: או את ספורטינג או את סיטי
פ.ס.ז’: או את ברצלונה או את צ’לסי
ניוקאסל: או את צ’לסי או את ברצלונה
אתלטיקו מדריד: או את טוטנהאם או את ליברפול
בודה גלימט: או את סיטי או את ספורטינג
לברקוזן: או את באיירן מינכן או את ארסנל
ברצלונה: או את ניוקאסל או את פ.ס.ז’
צ’לסי: או את ניוקאסל או את פ.ס.ז’
ליברפול: או את גלאטסראיי או את אתלטיקו מדריד
טוטנהאם: או את גלאטסראיי או את אתלטיקו מדריד
ספורטינג ליסבון: או את ריאל מדריד או את בודה גלימט
מנצ’סטר סיטי: את את ריאל מדריד או את בודה גלימט
ארסנל: או את אטאלנטה או את באייר לברקוזן
באיירן מינכן: או את אטאלנטה או את באייר לברקוזן

הגרלה בליגת האלופות (רויטרס)הגרלה בליגת האלופות (רויטרס)

ברצלונה יכולה לפגוש את האלופה

לא בטוח שזה מה שהקטלונים דמיינו לעצמם, כשהם הצליחו להשתחל במחזור האחרון של שלב הליגה לשמינייה הראשונה. הקבוצות נפגשו גבר מוקדם יותר העונה בספרד, כשפאריס סן ז’רמן היא זו שיצאה עם ידה על העליונה, אחרי שער ניצחון של גונסלו ראמוס בדקה ה-90.

גונסאלו ראמוס חוגג מול ברצלונה (IMAGO)גונסאלו ראמוס חוגג מול ברצלונה (IMAGO)

שוב ריאל מול סיטי?

זאת לא באמת עונת צ’מפיונס אם שתי הענקיות הללו לא נפגשות. זה קרה בכל ארבע השנים האחרונות ונראה שזו כבר גזרת גורל, או אם תרצו יד מכוונת של אופ”א, שרוצה להראות לקהל בבית את ההתמודדויות הכי טובות. מה שבטוח – אנחנו לא נתלונן אם נקבל עוד פרק בקרב הטיטאנים הזה.

קיליאן אמבפה מול ארלינג הולאנד (רויטרס)קיליאן אמבפה מול ארלינג הולאנד (רויטרס)

סלוט וסימאונה בעוד קרב מוחות?

ליברפול ואתלטיקו מדריד יכולות לסדר לנו מפגש מרתק, אחרי שהן כבר עשו זאת בשלב הליגה, אז המרסיסייד השיגו ניצחון דרמטי באנפילד משער ניצחון של וירג’יל ואן דייק בדקה ה-90. אין ספק שמדובר פוטנציאלית באחת ההתמודדויות הכי מרתקות שההגרלה יכולה לתת לנו.

וירגוירג'יל ואן דייק מאושר (IMAGO)

קלאסיקר פוטנציאלי

דרבי גרמני זה משהו שמובטח לנו בשמינית הגמר, אך כולם היו רוצים לראות התמודדות אחת – באיירן מינכן מול דורטמונד. הפעם האחרונה שהשתיים נפגשו בליגת האלופות הייתה אייקונית, כשזה היה בגמר בוומבלי ב-2013, אז לא אחר מאריאן רובן נתן את הגביע עם האוזניים הגדולות לבווארים באופן דרמטי.

אריאן רובן מכניע את רומן וויידנפלר (רויטרס)אריאן רובן מכניע את רומן וויידנפלר (רויטרס)

בודה גלימט – אל תפסלו אותה

היא יכולה לפגוש אחת משתי קבוצות ענק – מנצ’סטר סיטי או ספורטינג ליסבון, אבל החבורה מנורבגיה כבר הראתה שמה שיבוא – היא לא מפחדת. עם ארבעה ניצחונות רצופים במפעל על ארבע קבוצות ענק – שתיים מול אינטר, אתלטיקו מדריד ואפילו מול החבורה של פפ גווארדיולה, הסינדרלה כאן כדי להישאר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
