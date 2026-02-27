ברצלונה מול פאריס? כל התרחישים להגרלה

ימים של הגרלות אלו ימים של חריצת גורלות בכדורגל, בטח כשמדובר בבמה הכי גדולה שלו – ליגת האלופות. היום (שישי, 13:00) בניון שבשוויץ תתקיים הגרלת שמינית גמר ליגת האלופות, שגם תקבע את המסלול של כל קבוצה במפעל עד לגמר פוטנציאלי.

ואלו הן האופציות

אטאלנטה: או את ארסנל או את באיירן מינכן

גלאטסראיי: או את ליברפול או את טוטנהאם

ריאל מדריד: או את ספורטינג או את סיטי

פ.ס.ז’: או את ברצלונה או את צ’לסי

ניוקאסל: או את צ’לסי או את ברצלונה

אתלטיקו מדריד: או את טוטנהאם או את ליברפול

בודה גלימט: או את סיטי או את ספורטינג

לברקוזן: או את באיירן מינכן או את ארסנל

ברצלונה: או את ניוקאסל או את פ.ס.ז’

צ’לסי: או את ניוקאסל או את פ.ס.ז’

ליברפול: או את גלאטסראיי או את אתלטיקו מדריד

טוטנהאם: או את גלאטסראיי או את אתלטיקו מדריד

ספורטינג ליסבון: או את ריאל מדריד או את בודה גלימט

מנצ’סטר סיטי: את את ריאל מדריד או את בודה גלימט

ארסנל: או את אטאלנטה או את באייר לברקוזן

באיירן מינכן: או את אטאלנטה או את באייר לברקוזן

הגרלה בליגת האלופות (רויטרס)

ברצלונה יכולה לפגוש את האלופה

לא בטוח שזה מה שהקטלונים דמיינו לעצמם, כשהם הצליחו להשתחל במחזור האחרון של שלב הליגה לשמינייה הראשונה. הקבוצות נפגשו גבר מוקדם יותר העונה בספרד, כשפאריס סן ז’רמן היא זו שיצאה עם ידה על העליונה, אחרי שער ניצחון של גונסלו ראמוס בדקה ה-90.

גונסאלו ראמוס חוגג מול ברצלונה (IMAGO)

שוב ריאל מול סיטי?

זאת לא באמת עונת צ’מפיונס אם שתי הענקיות הללו לא נפגשות. זה קרה בכל ארבע השנים האחרונות ונראה שזו כבר גזרת גורל, או אם תרצו יד מכוונת של אופ”א, שרוצה להראות לקהל בבית את ההתמודדויות הכי טובות. מה שבטוח – אנחנו לא נתלונן אם נקבל עוד פרק בקרב הטיטאנים הזה.

קיליאן אמבפה מול ארלינג הולאנד (רויטרס)

סלוט וסימאונה בעוד קרב מוחות?

ליברפול ואתלטיקו מדריד יכולות לסדר לנו מפגש מרתק, אחרי שהן כבר עשו זאת בשלב הליגה, אז המרסיסייד השיגו ניצחון דרמטי באנפילד משער ניצחון של וירג’יל ואן דייק בדקה ה-90. אין ספק שמדובר פוטנציאלית באחת ההתמודדויות הכי מרתקות שההגרלה יכולה לתת לנו.

וירג'יל ואן דייק מאושר (IMAGO)

קלאסיקר פוטנציאלי

דרבי גרמני זה משהו שמובטח לנו בשמינית הגמר, אך כולם היו רוצים לראות התמודדות אחת – באיירן מינכן מול דורטמונד. הפעם האחרונה שהשתיים נפגשו בליגת האלופות הייתה אייקונית, כשזה היה בגמר בוומבלי ב-2013, אז לא אחר מאריאן רובן נתן את הגביע עם האוזניים הגדולות לבווארים באופן דרמטי.

אריאן רובן מכניע את רומן וויידנפלר (רויטרס)

בודה גלימט – אל תפסלו אותה

היא יכולה לפגוש אחת משתי קבוצות ענק – מנצ’סטר סיטי או ספורטינג ליסבון, אבל החבורה מנורבגיה כבר הראתה שמה שיבוא – היא לא מפחדת. עם ארבעה ניצחונות רצופים במפעל על ארבע קבוצות ענק – שתיים מול אינטר, אתלטיקו מדריד ואפילו מול החבורה של פפ גווארדיולה, הסינדרלה כאן כדי להישאר.