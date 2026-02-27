14 נק' לוולף בהפסד ברוקלין, 21 לשרף בג'י ליג

דני וולף ובן שרף עלו הלילה (בין חמישי לשישי) לפרקט, האחד ב-NBA והשני בג’י ליג, וסיפקו משחקים איכותיים – אך שניהם ירדו מנוצחים. וולף תרם 14 נקודות בהפסד 126:110 של ברוקלין לסן אנטוניו, שנמצאת בכושר נהדר, בעוד שרף המשיך לבלוט עם 21 נקודות בהפסד 119:116 של לונג איילנד, קבוצת הפיתוח של ברוקלין, לקבוצת הפיתוח של דנבר.

בזמן שהספרס חגגו ניצחון 11 ברציפות, וולף סיים עם 14 נקודות (4 מ-8 מהשדה, 2 מ-4 לשלוש, 4 מ-5 מהקו), הוסיף 5 ריבאונדים ו-2 אסיסטים, איבד כדור אחד וסיים עם מדד מינוס 9 ב-22 דקות. הנטס רשמו הפסד שישי ברצף וירדו למאזן 43:15 – השלישי הגרוע בליגה.

שרף, שממתין לזימון מחודש ל-NBA, שוב ניצל את הבמה בליגת הפיתוח. יממה לאחר שהתפוצץ עם 32 נקודות, הגארד הישראלי קלע 21 נקודות עם 9 מ-15 מהשדה, 3 מ-6 מחוץ לקשת ו-0 מ-2 מהעונשין, לצד 2 ריבאונדים, 2 אסיסטים ו-3 חטיפות ב-30 דקות. המשחק הבא של ברוקלין יתקיים בלילה שבין שישי לשבת (02:30, שעון ישראל) בחוץ מול בוסטון.

בחזרה להתמודדות החד-צדדית בברקליס סנטר: סן אנטוניו לא התרגשה מעומס הבק-טו-בק ואחרי הדרמה בטורונטו שלטה בעניינים מול המדורגת 14 במזרח מהדקות הראשונות ועד הסיום, כשהפער כבר הגיע ל-26 נקודות בשיאו.

ויקטור וומבניאמה (רויטרס)

ויקטור וומבניאמה הסתפק ב-12 נקודות ב-33% מהשדה, יחד עם 8 ריבאונדים ו-5 אסיסטים, כשג’וליאן שאמפני הוביל עם 26 נקודות וסטפון קאסל תרם 18 משלו. הקבוצה מטקסס שיפרה את מאזנה ל-16:43 ונמצאת מרחק משחק וחצי בלבד מהמוליכה במערב, אוקלהומה סיטי.

אצל המפסידה, מייקל פורטר ג’וניור בלט עם 25 נקודות ו-14 ריבאונדים (וגם 6 איבודים), דיירון שארפ רשם 14 ו-11 כדורים חוזרים, נולאן טראורה קלע 13 וייגור יומין הוסיף 6 נקודות לצד שיא קריירה של 9 אסיסטים מול איבוד אחד.

ברוקלין פתחה טוב יותר את המחצית השנייה, לאחר שפיגרה 71:56 בהפסקה, והצליחה לצמק עד מינוס 6, אך האורחת הגיבה בריצה משלה. וומבניאמה סיים אלי-אופ מהדהד, שאמפני הוסיף מהלכים קלים בדרך לסגירת הסיפור, והספרס השלימו עוד ניצחון ברצף.