יום שישי, 27.02.2026 שעה 07:41
 מזרח 
75%6247-668957דטרויט פיסטונס
67%6201-667058בוסטון סלטיקס
63%6489-677559ניו יורק ניקס
60%6914-712960קליבלנד קאבלירס
57%6750-683060טורונטו ראפטורס
55%6920-695060פילדלפיה 76'
54%6431-645356אורלנדו מג'יק
49%7189-714261אטלנטה הוקס
49%6886-710761שארלוט הורנטס
47%6551-637857מילווקי באקס
46%7177-724561מיאמי היט
43%7310-707761שיקגו בולס
28%6668-625458ברוקלין נטס
28%6938-638057וושינגטון וויזארדס
27%7229-672160אינדיאנה פייסרס
 מערב 
74%6357-676657סן אנטוניו ספרס
73%6498-705960אוקלהומה ת'אנדר
67%6363-671558יוסטון רוקטס
63%6907-717260דנבר נאגטס
58%6962-716260מינסוטה טימברוולבס
58%6534-663259פיניקס סאנס
55%6817-697560גולדן סטייט ווריורס
53%6818-670459לוס אנג'לס לייקרס
48%6214-621456לוס אנג'לס קליפרס
47%7111-698460פורטלנד בלייזרס
40%6745-663158דאלאס מאבריקס
33%6917-669158ממפיס גריזליס
31%7428-701759יוטה ג'אז
31%6987-668558ניו אורלינס פליקנס
25%7371-675761סקרמנטו קינגס

14 נק' לוולף בהפסד ברוקלין, 21 לשרף בג'י ליג

הסנטר הוסיף 5 ריבאונדים ו-2 אסיסטים בהפסד 126:110 לסן אנטוניו, שהתקרבה לאוקלהומה סיטי למרות 12 בלבד של וומבי. הרכז המשיך להפציץ בליגת הפיתוח

|
דני וולף (רויטרס)
דני וולף (רויטרס)

דני וולף ובן שרף עלו הלילה (בין חמישי לשישי) לפרקט, האחד ב-NBA והשני בג’י ליג, וסיפקו משחקים איכותיים – אך שניהם ירדו מנוצחים. וולף תרם 14 נקודות בהפסד 126:110 של ברוקלין לסן אנטוניו, שנמצאת בכושר נהדר, בעוד שרף המשיך לבלוט עם 21 נקודות בהפסד 119:116 של לונג איילנד, קבוצת הפיתוח של ברוקלין, לקבוצת הפיתוח של דנבר.

בזמן שהספרס חגגו ניצחון 11 ברציפות, וולף סיים עם 14 נקודות (4 מ-8 מהשדה, 2 מ-4 לשלוש, 4 מ-5 מהקו), הוסיף 5 ריבאונדים ו-2 אסיסטים, איבד כדור אחד וסיים עם מדד מינוס 9 ב-22 דקות. הנטס רשמו הפסד שישי ברצף וירדו למאזן 43:15 – השלישי הגרוע בליגה.

שרף, שממתין לזימון מחודש ל-NBA, שוב ניצל את הבמה בליגת הפיתוח. יממה לאחר שהתפוצץ עם 32 נקודות, הגארד הישראלי קלע 21 נקודות עם 9 מ-15 מהשדה, 3 מ-6 מחוץ לקשת ו-0 מ-2 מהעונשין, לצד 2 ריבאונדים, 2 אסיסטים ו-3 חטיפות ב-30 דקות. המשחק הבא של ברוקלין יתקיים בלילה שבין שישי לשבת (02:30, שעון ישראל) בחוץ מול בוסטון.

בחזרה להתמודדות החד-צדדית בברקליס סנטר: סן אנטוניו לא התרגשה מעומס הבק-טו-בק ואחרי הדרמה בטורונטו שלטה בעניינים מול המדורגת 14 במזרח מהדקות הראשונות ועד הסיום, כשהפער כבר הגיע ל-26 נקודות בשיאו.

ויקטור וומבניאמה (רויטרס)ויקטור וומבניאמה (רויטרס)

ויקטור וומבניאמה הסתפק ב-12 נקודות ב-33% מהשדה, יחד עם 8 ריבאונדים ו-5 אסיסטים, כשג’וליאן שאמפני הוביל עם 26 נקודות וסטפון קאסל תרם 18 משלו. הקבוצה מטקסס שיפרה את מאזנה ל-16:43 ונמצאת מרחק משחק וחצי בלבד מהמוליכה במערב, אוקלהומה סיטי.

אצל המפסידה, מייקל פורטר ג’וניור בלט עם 25 נקודות ו-14 ריבאונדים (וגם 6 איבודים), דיירון שארפ רשם 14 ו-11 כדורים חוזרים, נולאן טראורה קלע 13 וייגור יומין הוסיף 6 נקודות לצד שיא קריירה של 9 אסיסטים מול איבוד אחד.

ברוקלין פתחה טוב יותר את המחצית השנייה, לאחר שפיגרה 71:56 בהפסקה, והצליחה לצמק עד מינוס 6, אך האורחת הגיבה בריצה משלה. וומבניאמה סיים אלי-אופ מהדהד, שאמפני הוסיף מהלכים קלים בדרך לסגירת הסיפור, והספרס השלימו עוד ניצחון ברצף.

