יום שישי, 27.02.2026 שעה 07:14
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

רוני לוי לשחקני נתניה: אף אחד לא ירחם עלינו

הקבוצה תצא לאשדוד כדי להשאיר סיכוי לפלייאוף, המאמן דיבר על הנאיביות והחזרת הכבוד. קלר, לוי ודאבו עשויים לרדת לספסל, האריס וכהן בתמונת ההרכב

|
רוני לוי (חג'אג' רחאל)
רוני לוי (חג'אג' רחאל)

בסופו של שבוע משפיל, שכלל את ההפסד הצורב 8:2 לבית"ר ירושלים בתחילת השבוע, מכבי נתניה תנסה מחר (שבת, 17:30) להתאושש, כשתתארח אצל מ.ס אשדוד, בידיעה שניצחון עשוי להשאיר לה עדיין סיכוי להעפיל לפלייאוף העליון.

לאחר האסיפה שקיים ביממה שלאחר המשחק, המאמן רוני לוי שוחח עם שחקניו בשנית וניסה לחדד את נושא הנאיביות: "בסיבוב הקודם הובלתם 0:2 על אשדוד, לא הצלחתם לעשות 1:3 ובסוף ספגנו את השוויון בהתקפה האחרונה. גם מול בית"ר, הובלנו וישר קיבלנו גול וגם כשצימקנו ל-3:2 בתוספת הזמן של המחצית, מיד ספגנו. אנחנו צריכים לדעת לשרוד מומנטומים של היריבה", אמר לשחקניו.

לוי העביר שוב את המסר כי מי שלא יצמד לעקרונות המשחק לא ישחק ואף הבהיר לשחקניו: "אף אחד לא ירחם עלינו אחרי התבוסה מול בית"ר. אנחנו צריכים לבוא רעבים כדי לפצות ולהחזיר את הכבוד שלנו. אני רוצה שתראו לי שאתם מסוגלים".

שחקני מכבי נתניה לא מאמינים (רועי כפיר)שחקני מכבי נתניה לא מאמינים (רועי כפיר)

המאמן עדיין לא סגור על ההרכב שיפתח מחר, כאשר הוא החליף גופיות בין שחקנים שונים, כשדווקא מרכז ההגנה, שאכזב בשני, צפוי להיות זהה. גם עזיז אוואטרה ובסאם זערורה אמורים לפתוח, כשמי שעשויים לשלם את המחיר הם רותם קלר, מאור לוי ומתיאוס דאבו.

ווילסון האריס ועמית כהן תורגלו לסירוגין, כאשר הריברטו טבארש אמור לשמור על מקומו. טבארש, כמו גם רותם קלר, נמצאים מרחק כרטיס צהוב אחד מהיעדרות ממשחק הליגה האחרון של העונה הסדירה, מול הפועל חיפה.

