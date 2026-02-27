"נהיה במרוץ עד הסוף": בהפועל ת"א לקחו אוויר

אמנם הפועל תל אביב הגיעה למשחק אתמול (חמישי) נגד מילאנו עם שלושה ניצחונות ברציפות, אבל כולם היו בליגה ולכל המועדון היה ברור שהמבחן האמיתי הוא ביורוליג. אחרי רצף של חמישה הפסדים במפעל הבכיר באירופה, האדומים רשמו 86:92 חשוב מאוד על האיטלקים ונשארו חזק במאבק על אחד מששת המקומות הראשונים.

בקבוצה יצאו בעיקר שבעי רצון לא רק מהניצחון, אלא גם מהיכולת ובהפועל תל אביב מעידים שלאורך לא מעט דקות הכדורסל היה טוב בשני צידי המגרש. המחמאות חולקו בעיקר לאלייז’ה בראיינט, עליו אומרים שאי אפשר להתעלם מכך שהוא לא שיחק ברצף הרע, וגם חילקו שבחים לווסיליה מיציץ’ שרשם את אחד ממשחקיו הטובים באדום.

בהפועל ת”א בעיקר נשמו לרווחה עם הניצחון: “כולנו מודעים ללו”ז ושיש לנו את כל הגדולות, מילאנו היה משחק שאסור היה להפסיד בו והיינו יכולים להסתבך, אבל שיחקנו טוב. זה לא זמן לצאת בהצהרות, צריך להישאר צנועים ולנצח את פאריס. הוכחנו שיש לנו גם כדורסל ושאי אפשר להספיד אותנו, נהייה במאבק הזה עד הסוף למרות הלו”ז הקשה מול הגדולות. בראיינט ה-MVP של העונה ביורוליג”.

איטודיס: ״אנחנו צריכים לסמוך על עצמנו״

רגע קשה במיוחד עבר על המועדון בסיום המשחק כשלאנשי הקבוצה נודע על התפטרותו של איתי ברגר, מנהל הקבוצה. ברגר עובד למעלה מעשור בהפועל ת”א והיה שותף לכל המסע הזה של המועדון, כשהוא מוותיקי האנשים שם ואחת הדמויות האהובות שיש, ולא מעט אנשים לקחו בצורה לא קלה את העזיבה שלו. בכל מקרה, הוא ביקש להישאר עד לסיום העונה.

בנושא אחר, החדשות הרעות מגיעות מכיוונו של תומר גינת. הפורוורד נפצע בברך לפני כחודש ואובחן עם פגיעה מעט מורכבת כשהייתה אף סכנה שיסיים את העונה. לבסוף הישראלי חזר לפרקט למשחק אחד, אבל שוב הרגיש את הברך ובמועדון מעידים שהפציעה עדיין מסובכת כי היא נוגעת לעצבים. יתרה מכך, יש כאלו שאף חוששים שתומר גינת סיים את העונה, בתסריט הפסימי.

מדר וטימור המריאו לנבחרת, מלקולם: “הסל? בכוונה”

מבחינת ההמשך, בהפועל ת”א ישובו להתאמן היום ויחלו בהכנות לקראת המשחק החשוב נגד פאריס, שיומיים לאחר מכן מחכה דרבי. המפגש נגד הצרפתים בהיכל, כמו גם הדרבי כמובן, רק שאותו מכבי ת”א תארח. ים מדר ובר טימור, שלא שיחקו ואף לא שנייה נגד מילאנו, הגיעו לקפריסין וחברו לנבחרת לקראת המפגש של אריאל בית הלחמי וחניכיו, מה שאומר שכרגע דימיטריס איטודיס באימונים ללא מדר, טימור, בלייזר, פלטין וכמובן גינת הפצוע.

ספסל הפועל תל אביב מריע (חגי מיכאלי)

בחזרה למילאנו, קולין מלקולם שיתף בתחושות לאחר הניצחון: “יש הרבה משחקים שהצלחנו לסיים צמוד עם ניצחון, אבל לאחרונה פחות הלך לנו. החזרה של אלייז’ה ללא ספק חיונית, בכל צידי המגרש ובכל פרמטר. האלי-אופ שלי מהחצי שנכנס? לא בטעות, תשאלו את הצוות אני מתאמן על הדבר הזה בכל יום באימונים, ברור שזה היה בכוונה”.

עוד מהפורוורד: “יום שלישי משחק חשוב, נתכונן כמו לכל משחק. עבורי באופן אישי? כבר ניצחתי שם ואני מסודר, עכשיו זה לגבי לנצח עבורנו. כל משחק ביורוליג צריך לנצח, לא משנה מה המיקום בטבלה, אם ניצחת חמישה ניצחונות ברצף או הפסדת, לא מרגיש את הלחץ הזה, רק לצאת ולשחק במטרה לנסות ולנצח משחקים”.