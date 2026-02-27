הפועל תל אביב לא אמרה נואש על העונה הזאת

אחרי חמישה הפסדים ברציפות ביורוליג, הפועל תל אביב שמה לאירוע הזה סוף ורשמה ניצחון חשוב מאוד על מילאנו אחרי 86:92 בהיכל מנורה מבטחים אתמול (חמישי). בכך, האדומים סימנו וי חשוב מאוד ונשארו חזק בתמונת הפלייאוף ולסיים באחד משש המקומות הראשונים.

פודקאסט הפועל תל אביב בכדורסל ב-ONE עם ריף גרוס, חי תנעמי ותומר חבז סיכם את הניצחון על האיטלקים: השיפור בכדורסל, הרבע הראשון המצוין, אלייז’ה בראיינט חזר, וסיליה מיציץ’ חזר, ים מדר לא נספר, טאי אודיאסי עדיף על ג’ונתן מוטלי והאווירה באולם מסביב למפגש.

עוד בפרק דיברנו על כל האירועים הסוערים מסביב: החזרה להיכל שלמה, העזיבה של מנהל הקבוצה איתי ברגר, הצירופים של קסלר אדוארדס וליוואי רנדולף, הוספת דגל ישראל על חשבון הסלוגן “יחד לעולם” והמשחקים שהועברו לנתניה בשבוע שעבר. האזנה נעימה