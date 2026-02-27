קריסטל פאלאס עלתה לשמינית גמר הקונפרנס

בזמן שפיורנטינה עשתה את העבודה והבטיחה את מקומה בין 16 האחרונות בקונפרנס ליג, עוד שבעה משחקים נערכו הערב (חמישי), שסגרו את תמונת שמינית הגמר במפעל השלישי בחשיבותו באירופה.

קריסטל פאלאס – ז’רינסקי 0:2 (1:3 בסיכום)

הנשרים ממשיכים להמריא במפעל, בהופעה הראשונה וההיסטורית שלהם באירופה, אחרי שצלחו את היריבה הבוסנית שהצליחה לעצור אותם במפגש הקודם. מקסנס לקרואה העניק יתרון בדקה ה-36 ואיוון גסאן חתם את הסיפור עמוק בתוספת הזמן (90+3’) כדי להבטיח את הניצחון.

אלקמאר – נואה 0:4 (1:4 בסיכום)

אחרי שנחלה הפסד מפתיע בארמניה, הקבוצה ההולנדית התעשתה בביתה בזכות מופע גדול של סוון מייננס ורו-זאנג’לו דאל. האחרון מצא את הרשת כבר אחרי חמש דקות, כשהראשון הכפיל עוד לפני המחצית (39’). מייננס רשם לעצמו צמד בדקה ה-54 ואייסק ינסן חתם את התוצאה בדקה ה-90+1.

תוצאות נוספות:

לוזאן – סיגמה אולומוץ 2:1 (3:2 בסיכום)

לך פוזנן – קופס 0:1 (0:3 בסיכום)

צלייה – דריטה 2:3 (4:6 בסיכום)

רייקה – אומוניה 1:3 (1:4 בסיכום)

סמסונספור – שקנדייה 0:4 (0:5 בסיכום)