יום שישי, 27.02.2026 שעה 00:54
כדורסל ישראלי

איתי ברגר הודיע להפועל ת"א על התפטרותו

אחרי הניצחון על מילאנו: מצטרף לגל ההתפטרויות. מנהל הקבוצה ומוותיקי המועדון, בישר להנהלה כי הוא לא מתכוון להמשיך בתפקידו אחרי למעלה מעשור

|
איתי ברגר (חגי מיכאלי)
איתי ברגר (חגי מיכאלי)

הפועל תל אביב אמנם עצרה את רצף ההפסדים וגברה על מילאנו, אבל הסיפור קרה אחרי המשחק. אחד האנשים הכי ותיקים במועדון, שעובד למעלה מעשור אצל האדומים, הודיע על התפטרותו.

מדובר באיתי ברגר, מנהל הקבוצה, שבסיום הניצחון הודיע לראשי המועדון שבכוונתו לעזוב את תפקידו ואת הפועל תל אביב.

ברגר נחשב לאחד הדמויות הוותיקות במועדון ועבר איתה דרך ארוכה במיוחד, כשהתחיל כשדובר ועם הזמן הפך למנהל הקבוצה.

איטודיס: ״אנחנו צריכים לסמוך על עצמנו״

ברגר מצטרף לגל התפטרויות שיש במועדון כרגע, כאשר לאחרונה גם סמנכ״ל השיווק בן רובינו וגם הסמנכ״ל עומרי לוטינגר הודיעו על עזיבתם.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */