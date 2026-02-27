איתי ברגר הודיע להפועל ת"א על התפטרותו

הפועל תל אביב אמנם עצרה את רצף ההפסדים וגברה על מילאנו, אבל הסיפור קרה אחרי המשחק. אחד האנשים הכי ותיקים במועדון, שעובד למעלה מעשור אצל האדומים, הודיע על התפטרותו.

מדובר באיתי ברגר, מנהל הקבוצה, שבסיום הניצחון הודיע לראשי המועדון שבכוונתו לעזוב את תפקידו ואת הפועל תל אביב.

ברגר נחשב לאחד הדמויות הוותיקות במועדון ועבר איתה דרך ארוכה במיוחד, כשהתחיל כשדובר ועם הזמן הפך למנהל הקבוצה.

איטודיס: ״אנחנו צריכים לסמוך על עצמנו״

ברגר מצטרף לגל התפטרויות שיש במועדון כרגע, כאשר לאחרונה גם סמנכ״ל השיווק בן רובינו וגם הסמנכ״ל עומרי לוטינגר הודיעו על עזיבתם.