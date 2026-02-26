יום חמישי, 26.02.2026 שעה 22:22
כדורסל ישראלי

מחר: הנבחרת מול קפריסין, זלמנסון מונה לקפטן

החבורה של בית הלחמי בהכנות אחרונות לקראת שישי ב-21:00, שם תפתח את חלון פברואר במוק' אליפות העולם. שחקני הפועל ת"א יחברו מחר, וגם: הסגל למשחק

|
שחקני נבחרת ישראל בכדורסל (IMAGO)
שחקני נבחרת ישראל בכדורסל (IMAGO)

נבחרת ישראל שנמצאת בעמדת האימון המסכם היום (חמישי) תפתח מחר (21:00) את חלון פברואר במוקדמות אליפות העולם במשחק נגד קפריסין. המשחק יתקיים בלימסול, באותו אולם בו נערך היורובאסקט האחרון. כבר ביום ראשון שתי הנבחרות תפגשנה שוב, כאשר הפעם הקפריסאים יארחו.

ישראל תנסה להשיג את ניצחון הבכורה שלה באליפות לאחר שני הפסדים בחלון הקודם לגרמניה ולקרואטיה. גם הקפריסאים ינסו לרשום ניצחון בכורה אחרי שגם הם הפסידו לאותן הנבחרות בחלון נובמבר ב-59 הפרש מצטבר. אריאל בית הלחמי צפוי לקבל מחר את תומר גינת, בר טימור וים מדר שיצטרפו ל-11 השחקנים שכבר נמצאים בקפריסין. 

ישראל כבר שיחקה נגד הקפריסאים במסגרת טורניר הכנה לאליפות אירופה ורשמה ניצחון 69:109, אולם הסגל היה שונה ורק ארבעה שחקנים מאותו משחק צפויים להיות מחר בסגל.

אריאל בית הלחמי (FIBA)אריאל בית הלחמי (FIBA)

השחקנים שחוזרים לנבחרת והסגל למשחק

כמו כן, בסגל הנבחרת מספר שמות חדשים, וגם כאלה שחוזרים ללבוש את המדים הלאומיים אחרי היעדרות ארוכה כמו חואקין שוכמן, אילי דולינסקי ויותם חנוכי. בנוסף, עידן זלמנסון מונה לקפטן הנבחרת.

סגל נבחרת ישראל למשחק: נועם יעקב, בר טימור, ים מדר, קאדין קרינגטון, אדם אריאל, חואקין שוכמן, גיא פלטין, נתנאל ארצי, עוז בלייזר, יותם חנוכי, אילי דולינסקי, עידן זלמנסון.

