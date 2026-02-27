יום שישי, 27.02.2026 שעה 07:38
ספורט אחר  >> בריאות וכושר

בשעה זו: מרתון תל אביב יוצא לדרך

עם מספר שיא של לא פחות מ-50,000 רצים ורצות, שישה מקצים שונים כולל לילדים והפנינג גדול לכל המשפחה, האירוע המסורתי והחגיגי מתרחש ברגעים הללו

דגל ישראל במרתון תל אביב (Sportphotography, מרתון בנק לאומי תל-אביב)
דגל ישראל במרתון תל אביב (Sportphotography, מרתון בנק לאומי תל-אביב)

כמיטב המסורת, בשעה זו נערך מרתון תל אביב, כאשר הפעם יש מספר שיא של לא פחות מ-50,000 רצים ורצות שינסו להשלים את האתגר הלא פשוט ולעשות זאת הכי מהר שאפשר. האירוע כולל 6 מקצים שונים: מרתון מלא, חצי מרתון, 10 ק"מ, 5 ק"מ, מרוץ אופני יד ומיני מרתון ילדים, כשבמהלכם של המקצים ובסיומם, נערך הפנינג גדול לכל המשפחה עם הופעות מוזיקליות, עמדות אוכל מגוונות ועוד פעילויות רבות.

חשוב לציין שנתיבי איילון לא חסומים, אך מלבדם כל הכבישים בעיר כן, כשיש מספר גבוה של שוטרים שמתגברים את האירוע. ההמלצה הכוללת היא להשתמש ברכבת ישראל, שתתגבר את הרכבות וישנה בקשה להימנע מתנועה בכלי רכב באזור ת”א בשעות המרתון.

