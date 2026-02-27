בשעה זו: מרתון תל אביב יוצא לדרך

כמיטב המסורת, בשעה זו נערך מרתון תל אביב, כאשר הפעם יש מספר שיא של לא פחות מ-50,000 רצים ורצות שינסו להשלים את האתגר הלא פשוט ולעשות זאת הכי מהר שאפשר. האירוע כולל 6 מקצים שונים: מרתון מלא, חצי מרתון, 10 ק"מ, 5 ק"מ, מרוץ אופני יד ומיני מרתון ילדים, כשבמהלכם של המקצים ובסיומם, נערך הפנינג גדול לכל המשפחה עם הופעות מוזיקליות, עמדות אוכל מגוונות ועוד פעילויות רבות.

חשוב לציין שנתיבי איילון לא חסומים, אך מלבדם כל הכבישים בעיר כן, כשיש מספר גבוה של שוטרים שמתגברים את האירוע. ההמלצה הכוללת היא להשתמש ברכבת ישראל, שתתגבר את הרכבות וישנה בקשה להימנע מתנועה בכלי רכב באזור ת”א בשעות המרתון.