ליגה ספרדית 25-26
6125-6725ברצלונה1
6021-5425ריאל מדריד2
5127-4725ויאריאל3
4823-4225אתלטיקו מדריד4
4230-4025בטיס5
3727-3425סלטה ויגו6
3537-3125אספניול7
3435-2925אתלטיק בילבאו8
3329-3025אוססונה9
3238-3725ריאל סוסיאדד10
3040-2625ג'ירונה11
2939-3225סביליה12
2929-2025חטאפה13
2732-2325אלאבס14
2631-2224ראיו וייקאנו15
2639-2625ולנסיה16
2537-3225אלצ'ה17
2441-2925מיורקה18
1844-2625לבאנטה19
1739-1624אוביידו20

טבאס: חוויתי לחצים ישרים ועקיפים מצד בארסה

נשיא לה ליגה סיפר בוועידת כדורגל שהקטלונים הערימו עליו קשיים בכל הנוגע לרישום שחקנים. וגם: הכעס על אל חאליפי, מנצ'סטר סיטי ופרשת ויניסיוס

|
חאבייר טבאס (רויטרס)
חאבייר טבאס (רויטרס)

חאבייר טבס הוא אורח קבוע בפסגת הכדורגל העסקי, שמאורגנת על ידי העיתון הבריטי פייננשל טיימס בלונדון. כמו בשתי הפעמים הקודמות שהגיע, נשיא הליגה הספרדית לא אכזב גם הפעם, ולא השאיר נושא אחד ללא תגובה: פרשת ויניסיוס, בעיות הרישום של ברצלונה, נאסר אל-ח'ליפי, מנצ’סטר סיטי, דעיכת הסופר-ליג, אבל אם היה דבר אחד שהקדיש לו את רוב נאומו, זה היה ביקורת על נשיא פ.ס.ז'.

חאבייר טבס לא רק אמר שנאסר אל-ח'ליפי לא עוזר לפתור את הבעיות הפיננסיות של הליגה הצרפתית, וגם תקף את התנהלותו של פלורנטינו פרס לאחר ההצהרה שפרסמה אופ"א בעקבות פירוקה הסופי של הסופר-ליג.

חאבייר טבאס לא היה מרוצה מחוסר השקיפות בהסכם בין ריאל מדריד לאופ"א: "הם מרעיפים אחד על השני שבחים, אומרים דברים כמו אתה נהדר", אמר נשיא לה ליגה בצחוק. הוא גם מתח ביקורת על העובדה שנשיא פ.ס.ז', היה אחראי על הפייר פליי הפיננסי של אופ"א: "מי הולך להוביל את זה? פ.ס.ז'? אל חאליפי? אני חושב שזו בדיחה. אני לא חושב שהוא האדם המתאים ביותר להוביל את זה". 

נאסר אל חאליפי (רויטרס)נאסר אל חאליפי (רויטרס)

“החסינות של סיטי אינה מובנת, זה רק מחליש את המוסד”

לאחר הרצאתו בפסגת הכדורגל העסקי, נערך דיון עם קבוצת עיתונאים ששאלו את חאבייר טבס על כמה נושאים אקטואליים. ביניהם, ואחד הבולטים שבהם, היה מקרה מנצ'סטר סיטי. אפילו ללא פסק דין, שלוש שנים לאחר שחקירת הפרמייר ליג התפרסמה, נשיא לה ליגה ציין את החסינות שלדעתו, הקבוצה קיבלה: "זה לא רק שהם עוסקים בזה כבר שלוש שנים; כשההליכים החלו, זה היה על עבירות שבוצעו במשך תקופה של 10 שנים”.

הנשיא המשיך: “הסקתי שסיטי לא עומדת בתקנות הפייר פליי הפיננסי, לא אלה של הפרמייר ליג ולא אלה של אופ"א. אנשים התקשרו אליי ואמרו: “לא נרשה לך להתעסק עם מועדונים אנגליים'. ועניתי, 'רק ציינתי עובדה אובייקטיבית'. אני מבין שזה כישלון שמנצ'סטר סיטי ומועדונים אחרים סופגים סנקציות בהנחות נקודות. זה בסדר אם הם עוברים על הכללים, אבל החסינות שנראית קיימת עם מנצ'סטר סיטי אינה מובנת לכולם. אני מדבר עם מועדונים אנגליים רבים, וגם הרוב המכריע לא מבין את זה. זה רק מחליש מוסד".

מה שבלט ב"מקרה של מנצ'סטר סיטי" הוא הרמיזה של חאבייר טבס ללחץ "הישיר והעקיף" שספג מברצלונה בנוגע לקשיי רישום שחקנים: "בספרד, המקרים שלנו ידועים היטב. זוהי מערכת שונה שבסופו של דבר מונעת מאיתנו לרשום או להחתים שחקנים. ברצלונה לא הצליחה לרשום שחקנים כבר כמה שנים, וזה מועדון חשוב כמו ריאל מדריד. אני יכול להבטיח לכם שחוויתי לחץ ישיר ועקיף כאחד, אבל אי אפשר לוותר. ערך הוודאות המשפטית, היעדר שרירותיות, חשוב יותר מכל דבר אחר".

מנצמנצ'סטר סיטי (IMAGO)

טבאס התייחס גם לפרשת הגזענות כלפי ויניסיוס, אחד מכוכבי הליגה הספרדית: "ברור שאם השחקן פלט קללות גזעניות, הוא חייב להיענש. איננו יכולים לסבול קללות גזעניות, הומופוביות או מלאות שנאה, לא ביציע ולא מחוץ לאצטדיון, ובטח שלא מצד אלו שאמורים להוות דוגמה בספורט הזה”.

