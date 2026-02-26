המאבק הצמוד הוכרע: שועה הוא Winner המחזור

המחזור ה-24 בליגת העל כבר מאחורינו, אחרי שהוא סיפק מספר משחקים מעניינים ומותחים, שהשפיעו על מאבקי האליפות, הפלייאוף והירידה. כעת, אחרי שהצבעתם והשפעתם לגבי בחירת שחקן המחזור של ‘Winner’, ירדה שועה מבית”ר ירושלים הוא הזוכה בתום מאבק צמוד.

לאחר שראה את המוליכה הפועל באר שבע מאבדת נקודות, הקפטן של הירושלמים התפוצץ בגדול באצטדיון בנתניה והוביל את קבוצתו ל-2:8 אדיר על המארחת החבולה. שועה עם ערב כדורגל גאוני הבריק עם שני שערים ובישול לקינוח, משחק לפנתאון שלו.

לוגו Winner (מערכת ONE)

שאר המועמדים

שועה גבר על מתמודדים ראויים אחרים כמו אמיר סהיטי, שהיה גיבור הניצחון של מכבי ת”א ב-2:3 מול אשדוד בבלומפילד, ועומר כץ, שוער הפועל פתח תקווה שרשם ערב אדיר בין הקורות של סמי עופר, ב-0:1 היקר של המלאבסים על מכבי חיפה.

בדרך לזכייה בתואר, כוכב בית”ר ירושלים עוד ניצח במאבק על מצטיין המחזור את אריאל שרצקי מעירוני קריית שמונה, אלון תורג’מן מהפועל חיפה וגיא חדידה מעירוני טבריה.