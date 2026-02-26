יום חמישי, 26.02.2026 שעה 20:18
ליגה אנגלית 25-26
6121-5628ארסנל1
5625-5627מנצ'סטר סיטי2
5128-3827אסטון וילה3
4837-4827מנצ'סטר יונייטד4
4531-4827צ'לסי5
4535-4227ליברפול6
4037-4027ברנטפורד7
3845-4327בורנמות'8
3731-2927אברטון9
3741-3827פולהאם10
3639-3827ניוקאסל11
3633-2827סנדרלנד12
3532-2927קריסטל פאלאס13
3434-3627ברייטון14
3146-3727לידס15
2941-3727טוטנהאם16
2739-2527נוטינגהאם פורסט17
2549-3227ווסטהאם18
1952-2927ברנלי19
1051-1828וולבס20

לאחר התאונה הקשה: אנטוניו מצא קבוצה חדשה

לראשונה מאז תאונת הדרכים שהותירה אותו עם שברים ברגליו ודרשה שיקום ארוך, החלוץ, שכבר הספיק לשחק במדי ג'מייקה, צפוי להצטרף לאל-סאיליה הקטארית

|
מיכאיל אנטוניו (IMAGO)
מיכאיל אנטוניו (IMAGO)

עולם הכדורגל האנגלי עקב בדאגה אחרי מצבו של מיכאיל אנטוניו מאז התאונה הקשה שעבר בדצמבר 2024, וכעת נראה שהחלוץ הוותיק מוכן לחזור לכר הדשא. אנטוניו נמצא בשיחות מתקדמות לקראת חתימה על חוזה קצר טווח בקבוצת אל-סאיליה מהליגה הקטארית, כך לפי דיווחים באנגליה.

החלוץ בן ה-35, ששוחרר מווסטהאם בסיום חוזהו לאחר האירוע הקשה שעבר, התאמן בתקופה האחרונה בצ’רלטון אתלטיק מהליגה השלישית באנגליה ואף ניהל איתה מגעים על חוזה במתכונת של “שכר לפי משחק”. עם זאת, נראה שהמעבר לקטאר קרוב מתמיד, כשההודעה הרשמית צפויה בימים הקרובים.

“הרגשתי קרוב למוות”

כזכור, הקריירה של אנטוניו נעצרה בבת אחת בעקבות תאונת דרכים קשה שהותירה אותו עם שברים מרובים ברגליו. בראיון שהעניק ל-’BBC’ בחודש מרץ האחרון שיתף החלוץ בתחושות הקשות: “הרגשתי שאני קרוב למוות. אני מאמין שקיבלתי הזדמנות שנייה לחיים”.

למרות הפציעה המורכבת, אנטוניו הצליח לרשום הופעות במדי נבחרת ג’מייקה בגולד קאפ בחודש יוני האחרון, אך מאז לא שיחק במסגרת תחרותית באנגליה.

מיכאיל אנטוניו בגמיכאיל אנטוניו בג'מייקה (רויטרס)

אנטוניו התקשה למצוא קבוצה באנגליה מאז שחרורו. הוא ניהל מגעים עם ברנטפורד ולסטר, וגם מנג’ר פורטסמות’, ג’ון מוסיניו, הודה כי שקל להחתים את החלוץ, אך העסקאות לא יצאו לפועל בסופו של דבר.

כעת, התחנה בקטאר עשויה לשמש עבורו כפלטפורמה להוכיח שהוא אכן חזר לעצמו פיזית, רגע לפני שינסה אולי לשוב לכדורגל האירופי בעונה הבאה.

