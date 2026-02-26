לאחר התאונה הקשה: אנטוניו מצא קבוצה חדשה

עולם הכדורגל האנגלי עקב בדאגה אחרי מצבו של מיכאיל אנטוניו מאז התאונה הקשה שעבר בדצמבר 2024, וכעת נראה שהחלוץ הוותיק מוכן לחזור לכר הדשא. אנטוניו נמצא בשיחות מתקדמות לקראת חתימה על חוזה קצר טווח בקבוצת אל-סאיליה מהליגה הקטארית, כך לפי דיווחים באנגליה.

החלוץ בן ה-35, ששוחרר מווסטהאם בסיום חוזהו לאחר האירוע הקשה שעבר, התאמן בתקופה האחרונה בצ’רלטון אתלטיק מהליגה השלישית באנגליה ואף ניהל איתה מגעים על חוזה במתכונת של “שכר לפי משחק”. עם זאת, נראה שהמעבר לקטאר קרוב מתמיד, כשההודעה הרשמית צפויה בימים הקרובים.

“הרגשתי קרוב למוות”

כזכור, הקריירה של אנטוניו נעצרה בבת אחת בעקבות תאונת דרכים קשה שהותירה אותו עם שברים מרובים ברגליו. בראיון שהעניק ל-’BBC’ בחודש מרץ האחרון שיתף החלוץ בתחושות הקשות: “הרגשתי שאני קרוב למוות. אני מאמין שקיבלתי הזדמנות שנייה לחיים”.

למרות הפציעה המורכבת, אנטוניו הצליח לרשום הופעות במדי נבחרת ג’מייקה בגולד קאפ בחודש יוני האחרון, אך מאז לא שיחק במסגרת תחרותית באנגליה.

מיכאיל אנטוניו בג'מייקה (רויטרס)

אנטוניו התקשה למצוא קבוצה באנגליה מאז שחרורו. הוא ניהל מגעים עם ברנטפורד ולסטר, וגם מנג’ר פורטסמות’, ג’ון מוסיניו, הודה כי שקל להחתים את החלוץ, אך העסקאות לא יצאו לפועל בסופו של דבר.

כעת, התחנה בקטאר עשויה לשמש עבורו כפלטפורמה להוכיח שהוא אכן חזר לעצמו פיזית, רגע לפני שינסה אולי לשוב לכדורגל האירופי בעונה הבאה.