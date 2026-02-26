"השוערים לפניו היו פתטיים, הקהל מתחבר לפרץ"

לאט ובזהירות, דניאל פרץ הופך לאחד השוערים הטובים בצ’מפיונשיפ, כשהוא כבר הצליח לכבוש את לב אוהדי קבוצתו החדשה, סאות’המפטון, אליה הגיע בהשאלה בינואר האחרון כדי לעזור לה במאבקי ההגעה לפלייאוף.

בפודקאסט ‘טוטאל סיינטס פוד’ המתמקד בקדושים, הפאנליסט גלן דה לה קור שיבח את השוער: “אני אוהב את דניאל פרץ. הוא לא מעוניין לנופף לקהל, על אף שהוא מטריף אותם, הוא רק מעוניין בלשמור על רשת נקייה. העובדה שהוא זרק את עצמו לכדור מחוץ לרחבה ונגח כשאנחנו מובילים 0:5, חשבתי שזה משעשע. נראה שהרבה מהקהל מתחבר אליו עכשיו.

“זה נראה שהוא משתפר ממשחק למשחק. נכון, לא הייתה לו הרבה עבודה נגד ק.פ.ר, אבל הוא הופך לשוער טוב שאפשר לסמוך עליו ואני חושב שאפשר לצפות ממנו ליותר בשבועות הקרובים. התלוננו מתחילת העונה על עמדת השוער ובצדק, כי אחוזי ההצלה למשחק של מי שעמדו היו פתטיים”.

דניאל פרץ. "הוא הופך לשוער טוב שאפשר לסמוך עליו" (IMAGO)

גם כתב המועדון אלפי האוס, המסקר אותה ב’דיילי אקו’ ומתארח בפודקאסט החמיא: “הקבוצה העלתה סרטון עם כל השחקנים לרשתות החברתיות ושאלו אותם מה היה השער האהוב עליהם מבין החמישה שהם כבשו נגד ק.פ.ר ובלי למצמץ הוא ענה ‘אף גול, השער הנקי היה הרגע המועדף עליי’ ואז הוא פשוט הלך. הוא אובססיבי לרשת נקייה”.