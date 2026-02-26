יום חמישי, 26.02.2026 שעה 19:07
ליגה אנגלית 25-26
6121-5628ארסנל1
5625-5627מנצ'סטר סיטי2
5128-3827אסטון וילה3
4837-4827מנצ'סטר יונייטד4
4531-4827צ'לסי5
4535-4227ליברפול6
4037-4027ברנטפורד7
3845-4327בורנמות'8
3731-2927אברטון9
3741-3827פולהאם10
3639-3827ניוקאסל11
3633-2827סנדרלנד12
3532-2927קריסטל פאלאס13
3434-3627ברייטון14
3146-3727לידס15
2941-3727טוטנהאם16
2739-2527נוטינגהאם פורסט17
2549-3227ווסטהאם18
1952-2927ברנלי19
1051-1828וולבס20

דיווח: יורגן קלופ צפוי לחזור לתפקיד המאמן

ה-'דיילי מייל' פרסם שהגרמני עלול לסיים את תפקידו כמנהל המקצועי של קבוצות רד בול ולשוב אל הקווים. וגם: אילו קבוצות רצו אותו כשעזב את ליברפול?

|
יורגן קלופ (רויטרס)
יורגן קלופ (רויטרס)

יורגן קלופ נקשר באופן מפתיע לחזרה לתפקיד האימון, כאשר העיתון הבריטי ‘דיילי מייל’ פרסם כי  דיווח אוסטרי טוען שהוא עשוי לעזוב את תפקידו ברד בול. קלופ מונה למנהל המקצועי על ידי ענקית משקאות הספורט האוסטרית בינואר 2025, וחתם על חוזה לחמש שנים לאחר נפרד מרגשת מליברפול.

בתפקיד זה, הגרמני בן ה-58 מפקח על פעילותן של ר.ב זלצבורג (אוסטריה), ר.ב לייפציג (גרמניה), ניו יורק רד בולס (ארה"ב) וברגנטינו (ברזיל). אך דיווחים בפרסום האוסטרי טוענים כי מאמן העבר של ליברפול מחפש אתגר חדש, כאשר רביעיית המועדונים השיגו הצלחה מועטה מאז הגעתו.

הם מוסיפים שהמצב גרוע במיוחד ברד בול לייפציג, כאשר המועדון נמצא כעת במקום החמישי בבונדסליגה ונמצא במאבק בין ארבע קבוצות כדי להבטיח מקום במוקדמות לליגת האלופות בעונה הבאה. הדיווח סיכם שרד בול לא תעמוד בדרכו של קלופ אם ירצה לחזור לאמן בקיץ, כאשר אוליבר גלסנר, המאמן היוצא של קריסטל פאלאס, כבר מועמד כמחליפו. גלסנר עבד בעבר בזלצבורג כעוזר מאמן בין השנים 2012-14.

יורגן קלופ, יחזור לאמן באנגליה? (IMAGO)יורגן קלופ, יחזור לאמן באנגליה? (IMAGO)

“שטויות גמורות, אנחנו מרוצים ממנו מאוד”

אך כשנשאל על הדיווח ביום חמישי, מנכ"ל רד בול, אוליבר מינצלאף, הכחיש זאת ואמר: "'זה שטויות גמורות ומפוברקות לחלוטין. להיפך, אנחנו מרוצים מאוד מעבודתו של יורגן קלופ. הוא משקיע מאמץ רב, נמצא בתקשורת מתמדת עם המאמנים והמנהלים הספורטיביים שלנו, ומפתח את פילוסופיית הכדורגל שלנו ברד בול.

המנכ”ל המשיך: “אנחנו משוכנעים שהוא האיש הנכון לתפקיד הזה. שם אנחנו משקיעים את כל המיקוד והאנרגיה שלנו”. קלופ לא היה בעמדת ניהול מאז שעזב את ליברפול בסוף עונת 2023-24, וציין שהוא צריך לקחת הפסקה. מאז הוא נקשר למספר משרות בקיץ האחרון, כולל ריאל מדריד.

צצ'אבי אלונסו, היה אופציה ב'? (IMAGO)

“יורגן היה יכול לאמן את ארה"ב או את אנגליה”

בשיחה בשבוע שעבר, סוכנו של קלופ, מארק קוזיקה, גילה כי פנו אליו מנצ'סטר יונייטד וצ'לסי, כמו גם נבחרת אנגליה וארצות הברית, כדי שיהפוך למאמן שלהם לאחר שיעזוב את האדומים: “לפני שהצטרף לרד בול, יורגן היה יכול לאמן את ארה"ב או את אנגליה”.

קוזיקה הוסיף: “כנראה גם את גרמניה, אם ג'וליאן נגלסמן לא היה שם כבר, אפילו צ'לסי ומנצ'סטר יונייטד שאלו, למרות שיורגן הצהיר בבירור שהוא לא יאמן אף מועדון אחר באנגליה. הפניות האלה ממשיכות להגיע, הוא מרוצה מאוד ממה שהשיג. זה נפלא להיכנס להיסטוריה כאחד המאמנים הבודדים שניהלו רק שלושה מועדונים ומעולם לא פוטרו”.

