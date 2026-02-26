יום חמישי, 26.02.2026 שעה 19:08
ספורט אחר  >> טאקוונדו / אגרוף

"התפקוד שלך כספורטאי מעורר גאווה לאומית"

נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם הלוחם אהבת השם גורדון ושיבח: "התלהבתי לראות את היכולת שלך, מאחל לך שתגיע לתחרויות עולמיות ולהצלחה רבה". צפו

|
אהבת השם גורדון (Reels.il)
אהבת השם גורדון (Reels.il)

הקרב של אהבת השם גורדון עם היריב הטורקי עלי קויונצ’ו ממשיך להכות גלים לאור הניצחון העצום של הלוחם הישראלי בזירה, כשהלוחם שעמד מולו פרש ולא יכול היה להמשיך לעמוד מולו.

נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח היום (חמישי) עם אהבת השם גורדון לאחר ניצחונו מול יריבו המתאגרף הטורקי, זאת לאחר שספג אמירות אנטישמיות לקראת הקרב, ובירך אותו על ההישג המרשים שהביא גאווה רבה לישראל.

נשיא המדינה פתח את השיחה ואמר: ״התלהבתי מאוד לראות את היכולת שלך. אתה מתאגרף נפלא. התפקוד שלך כספורטאי מרשים ביותר, ולצד זאת גם מעורר גאווה לאומית ישראלית. המשך כך, ואני מאחל שתגיע לתחרויות עולמיות ולהצלחה רבה. כולנו גאים בך״.

הנשיא הרצוג מברך את אהבת השם גורדון

אהבת השם גורדון הודה לנשיא והשיב: ״לרוב זה ענף ספורט שלא הרבה מכירים, ועכשיו כולם צופים בקרב ואני מקבל המון הודעות מכולם. בדרך כלל זה אני, המשפחה שלי והחברים שלי. אבל עם מה שהיריב הטורקי דיבר ברשתות, זה פתאום נהיה הרבה יותר לאומי וכולם היו איתי, ואז הניצחון פשוט היה מתוק בטירוף״.

