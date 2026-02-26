"היה 100% פנדל מול פ"ת. חיפה שיחקה טוב"

זהות המאמן של מכבי חיפה בעונה הבאה עדיין לא ברורה. כשהחוזה של ברק בכר מסתיים בסוף העונה, במועדון יצטרכו לקבל החלטה לגבי זהות המאמן שיוביל את המועדון קדימה. הפרשן ניסן קניאס דיבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE והתייחס לנושא.

מה אתה חושב על מה שקורה עם בכר?

”אני יכול להגיד רק את דעתי, שהוא צריך להמשיך במכבי חיפה”.

אני חושב שרק זכייה בגביע תשאיר אותו.

”אם במכבי חיפה צריכים לקבל החלטות לפי משחק כזה או אחר, זה לא נשמע לי הגיוני. ככה לא מקבלים החלטות”.

ברק בכר, "לא צריכים לקבל החלטות לפי משחק כזה או אחר" (עמרי שטיין)

לא אהבו שהוא ערבב במשחק האחרון.

”לדעתי זה לא ערבוב, מכבי חיפה שיחקה כדורגל טוב, ייצרה מצבים והיה אמור להיות פנדל של מאה אחוז. שחקנים החמיצו מול שוער, בסופו של דבר פ”ת הבקיעה בלי מצבים. ברגע שמכבי חיפה ספגה נוצר כאוס כזה, אבל עד אז הקבוצה הייתה יכולה להיות ב-0:3”.

אבל בכר לא ניצל את החולשה בהגנה של פ”ת. אמרו שסטיוארט טוב באימונים.

”ראינו במגרש שהוא לא טוב, כשברק בכר הגיע לפה מכבי חיפה הייתה בפלייאוף התחתון, לה היה כדורגל בכלל. בסופו של דבר קבוצת כדורגל היא כמו נמלה, אתה עובד בקיץ וחי בחורף. לא עבדו טוב בקיץ אז אין מה לעשות”.

אנחנו עושים סקר אם בכר צריך להמשיך או מאמן אחר.

”גם אנחנו עשינו ובכר לקח בפער, הוא קונצנזוס אצל האוהדים. יעקב שחר מודיע מסורתית על זהות המאמנים באפריל וזה לגיטימי. התוצאות העונה, לא צריכות להיות להן השלכות על זהות המאמן, גם ככה זאת עונה כושלת כי לא נאבקים על האליפות”.