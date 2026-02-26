סדר משחקי הפלייאוף בליגת העל עשוי להשתנות

חשיפת התוכנית שיחת היום: האם סדר המשחקים בסיום העונה ישתנה? לקראת משחקי הפלייאוף בליגת העל, שיכריעו את זהות האלופה והיורדות לליגה הלאומית, מסתמנת בעיה בלוח המשחקים הצפוי בליגת העל - והמנהלת תידרש לשנות את לוח המשחקים. כמו כן, גם בליגה הלאומית מסתמנת בעיה בשיבוצי המשחקים, והכל בגלל שאין מספיק אצטדיונים ראויים לאירוח משחקים ברחבי הארץ.

ראשית, יש בעיה בהכרעת המשחקים בצמרת. בגלל שמאבק האליפות צפוי להיות צמוד במחזורי הסיום, הבעיה המרכזית של מנהלת הליגות לכדורגל תהיה עם שיבוץ משחקי הפלייאוף העליון בליגת העל. לקבוצות בפלייאוף העליון יהיו 36 משחקים, ובמחזור ה-35 הקבוצה מהמקום השלישי אמורה לארח את הראשונה בטבלה והקבוצה מהמקום הרביעי אמורה לארח את השנייה בטבלה.

כלומר, על פי הטבלה כרגע, גוברים הסיכויים כי גם הפועל תל אביב וגם מכבי תל אביב יצטרכו לארח את הפועל באר שבע ובית”ר ירושלים בבלומפילד, כאשר שני המשחקים אמורים להתקיים במקביל אם מאבק האליפות עדיין יהיה פתוח וצמוד. הבעיה היא ששתיהן מארחות בבלומפילד, כך שזה יהיה בלתי אפשרי.

על פי תקנון האליפות, ועדת ליגה וגביע רשאית להחליף ביתיות או לאשר מגרש חלופי - כלומר שאחת מהן תארח באצטדיון אחר - אלא שמסתמן כי זה לא על הפרק, משום שזו תהיה בעיה למצוא אצטדיון חלופי של 30 אלף מקומות וגם משום שהמנהלת רוצה שהפועל תל אביב ומכבי תל אביב יארחו את משחקיהן בבלומפילד.

מה יכולים לעשות במנהלת במקרה שכזה? ועדת ליגה וגביע צפויה להתכנס בסיום העונה הסדירה ואז היא עשויה להתערב בשיבוץ המשחקים ואף להחליף בין המחזורים, בהנחה ששתי הקבוצות התל אביביות אכן יסיימו את העונה הסדירה במקומות השלישי והרביעי. לדוגמה, הוועדה תוכל לקבוע כי משחקי המחזור ה-35 יוחלפו עם המחזור ה-30 או כל מחזור אחר בפלייאוף העליון, ואז יהיה ניתן לקיים את המשחקים בזמנים שונים ולא במקביל.

כמו כן, במנהלת יכולים להודיע לקבוצות כי המשחקים יתקיימו כפי שהם, רק במועדים אחרים ולא ממש בשעה אחידה, גם אם המאבק צמוד - וזאת רק אם הם יראו שזה יעשה טוב לקבוצות ולמאבק בצמרת.

בכל אופן, זהו מקרה די חריג. בדרך כלל לא משנים ולא מחליפים את סדר המשחקים בלוח המשחקים בפלייאוף העליון, שנקבעו מראש בתחילת העונה, אבל ייתכן שזה מה שיקרה בסופו של דבר בגלל בעיית אירוח המשחקים והדרמה במאבק על הצלחת.

סייד אבו פרחי בורח מבוריס אינו (רדאד ג'בארה)

צרות בתחתית: מי יארחו בנוף הגליל ומתי?

גם בפלייאוף התחתון מסתמנת בעיה. עדיין לא ברור היכן תסיים כל קבוצה, משום שהמאבקים בתחתית די צמודים, אבל יש סיכוי שיהיו משחקים חופפים במחזורי הסיום שאמורים להתקיים במקביל - וחלקם באותו האצטדיון בגלל שעירוני טבריה ובני ריינה מארחות באותו האצטדיון.

כך לדוגמה, אם יסיימו בדיוק במקומות שבהן הקבוצות הללו מדורגות כעת, במחזור ה-31 מתוך 33, גם הקבוצה מהמקום התשיעי (עירוני טבריה) וגם הקבוצה מהמקום האחרון (בני ריינה) אמורות לארח באצטדיון בנוף הגליל. לפיכך, גם סדר המשחקים בתחתית עשוי להשתנות לחלוטין כדי להימנע ממצב שכזה מראש.

שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)

כאב ראש לאומי

גם בליגה הלאומית צפויות התנגשויות. עירוני מודיעין וכפר קאסם מארחות משחקים בבת ים - ושתיהן כרגע בדרך לפלייאוף התחתון. גם הפועל עפולה והפועל חדרה, שמארחות בעפולה במקביל, צפויות לשחק בפלייאוף התחתון. זה יהיה לא פשוט לשבץ אותן אם המשחקים יצטרכו להיות במקביל.

כאב הראש של המנהלת יהיה גם באשר למשחקי בני יהודה והפועל כפר שלם, שמארחות בשכונת התקווה ושתיהן עשויות לשחק ביחד בפלייאוף העליון. כמו כן, אם הפועל רעננה תעפיל לפלייאוף העליון, תהיה בעיה נוספת משום שגם היא וגם הפועל רמת גן מארחות משחקים באצטדיון רמת גן.

בנוסף, קרית ים והפועל עכו משחקות את משחקי הבית שלהן באצטדיון בעכו, מה שעלול להקשות על שיבוצי המשחקים אם ירצו שהפלייאוף העליון והפלייאוף התחתון ישוחקו במקביל.