ליגה ספרדית 25-26
6125-6725ברצלונה1
6021-5425ריאל מדריד2
5127-4725ויאריאל3
4823-4225אתלטיקו מדריד4
4230-4025בטיס5
3727-3425סלטה ויגו6
3537-3125אספניול7
3435-2925אתלטיק בילבאו8
3329-3025אוססונה9
3238-3725ריאל סוסיאדד10
3040-2625ג'ירונה11
2939-3225סביליה12
2929-2025חטאפה13
2732-2325אלאבס14
2631-2224ראיו וייקאנו15
2639-2625ולנסיה16
2537-3225אלצ'ה17
2441-2925מיורקה18
1844-2625לבאנטה19
1739-1624אוביידו20

דאגה בברצלונה: פרנקי דה יונג נפצע באימון

ההולנדי סיים את האימון האחרון עם בעיות פיזיות ונבדק, כאשר בסביבתו מציינים שייתכן שמדובר בפגיעה בכף הרגל שתשבית אותו בין שלושה שבועות לחודש

|
פרנקי דה יונג (IMAGO)
פרנקי דה יונג (IMAGO)

הפציעות בקישור חוזרות להכות בברצלונה של האנזי פליק. הפעם מדובר בפרנקי דה יונג. ההולנדי, שחקן הרכב קבוע במרכז השדה של הבלאוגרנה, עשוי להיעדר מהמגרשים בשבועות הקרובים לאחר שסיים את האימון האחרון עם בעיות פיזיות.

לפי התקשורת הקטלונית, גורמים בסביבתו מציינים כי ייתכן שמדובר בפגיעה בכף הרגל שתשבית את השחקן לתקופה של בין 3 ל-4 שבועות, אם כי במועדון טרם מסרו הודעה רשמית וממתינים לתוצאות הבדיקות הראשוניות. בשלב זה נשללת האפשרות שמדובר בבעיה שרירית או בפגיעה הקשורה לפציעות הקרסול הקודמות של השחקן.

עוד מכשול לפליק

הפציעה של פרנקי היא המכשול האחרון עבור פליק, שלראשונה מזה שבועות רבים, למעט אנדראס כריסטנסן, יכול היה ליהנות מסגל מלא שעומד לרשותו. כעת, היעדרותו של ההולנדי מותירה שוב חלל משמעותי בקישור, שבדיוק במשחק מול לבאנטה קיבל בחזרה את פדרי.

גולדן גול: פרמין עם פצצה לקורה ופנימה

אם האבחנה הראשונית תאושר, מדובר בהיעדרות שתותיר את ברצלונה ללא ההולנדי בשבעת המשחקים הקרובים בכל המסגרות. גומלין חצי גמר הגביע מול אתלטיקו, שמינית גמר ליגת האלופות מול פאריס סן ז'רמן או ניוקאסל, וכן משחקי הליגה מול ויאריאל, אתלטיק בילבאו, סביליה וראיו וייקאנו.

