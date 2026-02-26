דאגה בברצלונה: פרנקי דה יונג נפצע באימון

הפציעות בקישור חוזרות להכות בברצלונה של האנזי פליק. הפעם מדובר בפרנקי דה יונג. ההולנדי, שחקן הרכב קבוע במרכז השדה של הבלאוגרנה, עשוי להיעדר מהמגרשים בשבועות הקרובים לאחר שסיים את האימון האחרון עם בעיות פיזיות.

לפי התקשורת הקטלונית, גורמים בסביבתו מציינים כי ייתכן שמדובר בפגיעה בכף הרגל שתשבית את השחקן לתקופה של בין 3 ל-4 שבועות, אם כי במועדון טרם מסרו הודעה רשמית וממתינים לתוצאות הבדיקות הראשוניות. בשלב זה נשללת האפשרות שמדובר בבעיה שרירית או בפגיעה הקשורה לפציעות הקרסול הקודמות של השחקן.

עוד מכשול לפליק

הפציעה של פרנקי היא המכשול האחרון עבור פליק, שלראשונה מזה שבועות רבים, למעט אנדראס כריסטנסן, יכול היה ליהנות מסגל מלא שעומד לרשותו. כעת, היעדרותו של ההולנדי מותירה שוב חלל משמעותי בקישור, שבדיוק במשחק מול לבאנטה קיבל בחזרה את פדרי.

אם האבחנה הראשונית תאושר, מדובר בהיעדרות שתותיר את ברצלונה ללא ההולנדי בשבעת המשחקים הקרובים בכל המסגרות. גומלין חצי גמר הגביע מול אתלטיקו, שמינית גמר ליגת האלופות מול פאריס סן ז'רמן או ניוקאסל, וכן משחקי הליגה מול ויאריאל, אתלטיק בילבאו, סביליה וראיו וייקאנו.