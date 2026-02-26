יום חמישי, 26.02.2026 שעה 15:14
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6125-6725ברצלונה1
6021-5425ריאל מדריד2
5127-4725ויאריאל3
4823-4225אתלטיקו מדריד4
4230-4025בטיס5
3727-3425סלטה ויגו6
3537-3125אספניול7
3435-2925אתלטיק בילבאו8
3329-3025אוססונה9
3238-3725ריאל סוסיאדד10
3040-2625ג'ירונה11
2939-3225סביליה12
2929-2025חטאפה13
2732-2325אלאבס14
2631-2224ראיו וייקאנו15
2639-2625ולנסיה16
2537-3225אלצ'ה17
2441-2925מיורקה18
1844-2625לבאנטה19
1739-1624אוביידו20

רוצה טיפול שמרני: אמבפה מחפש פתרונות לברך

הצרפתי חושש מהליך כירורגי שעלול לסבך את השתתפותו במונדיאל ומנסה למצוא טיפול שמרני בשילוב הצוות הרפואי. אם המצב לא ישתפר, אופציית הניתוח תשוב

|
קיליאן אמבפה (IMAGO)
קיליאן אמבפה (IMAGO)

קיליאן אמבפה ממשיך להתמודד עם כאבים בברכו השמאלית ומנסה למצוא פתרון לבעיה שמלווה אותו מאז חודש דצמבר. בריאל מדריד הגדירו תחילה את המצב כנקע, אך מאז חלה החמרה מסוימת והחלוץ הצרפתי, יחד עם המועדון, החליט לעצור ולבחון לעומק את מקור הכאב. אחת הסוגיות המרכזיות היא לזהות במדויק את מקור הבעיה, שכן עד כה לא התקבל אבחון חד משמעי שמסביר את ההתמשכות.

מאז המשחק מול סלטה ויגו ב-7 בדצמבר, אמבפה לא חזר לכשירות מלאה. הרעננות הפיזית שאפיינה אותו בתחילת העונה נעלמה, והוא שיחק פעמים רבות תוך כדי כאבים. גם לפני הגומלין מול בנפיקה בליגת האלופות עלו ספקות בנוגע למצבו, ובסופו של דבר הוא לא נכלל בסגל, למרות הצהרות מוקדמות כי יהיה כשיר. באימון שלפני המשחק חלה נסיגה נוספת, והוא אף לא התאמן בקצב מלא עם חבריו.

בין טיפול שמרני לחשש מניתוח

הצרפתי אינו מעוניין לעבור ניתוח בשלב זה, בעיקר בשל גביע העולם שמתקרב. כל התערבות כירורגית עלולה לסכן את השתתפותו עם נבחרת צרפת, ולכן הוא מתעקש להמשיך במסלול של טיפול שמרני בשיתוף הצוות הרפואי של ריאל מדריד ובהתייעצות עם מומחים נוספים. יחד עם זאת, ההיעדרות הנוכחית, שהחלה השבוע, היא ניסיון אחרון לתת לטיפול הזה להצליח.

נעצרה באדום: אוססונה מהממת 1:2 את ריאל!

לפי דיווחים בספרד, מדובר בפגיעה קלה ברצועה הצידית של הברך, אך הכאב נמשך ואינו חולף. יש מי שטוענים כי אם לא יחול שיפור בתקופה הקרובה, האפשרות של ניתוח קטן תחזור לשולחן. ההחלטה אינה פשוטה, שכן חלון הזמן עד המונדיאל מצומצם, וכל עיכוב עלול להקשות על חזרה מלאה לכושר.

מעבר להיבט הרפואי, נשמעת גם ביקורת על אופן ניהול המצב. בתקשורת הספרדית טענו כי אמבפה ניהל לא פעם בעצמו את ההחלטה אם לשחק או לנוח, וכי חוסר הבהירות סביב מצבו יצר תחושת עמימות. העונה רשם 33 הופעות עד כה, לעומת 59 בעונה שעברה, והחמיץ משחקים חשובים, כולל מפגשים מכריעים בליגת האלופות וגמר הסופר קאפ מול ברצלונה.

קיליאן אמבפה (IMAGO)קיליאן אמבפה (IMAGO)

גם בצוות המקצועי לא שוררת ודאות מלאה לגבי לוחות הזמנים. לאחר המשחק מול בנפיקה ליסבון הודה אלברו ארבלואה כי אינו יודע מתי יחזור הכוכב לסגל וקיווה שההיעדרות לא תימשך זמן רב. בינתיים, במועדון בוחנים כל אפשרות, כשאמבפה וריאל מדריד מנסים לאזן בין הרצון לפתור את הבעיה אחת ולתמיד לבין הצורך לשמור על כשירותו לקראת האתגרים הגדולים שממתינים בהמשך העונה ובקיץ הבא.

