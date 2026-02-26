מאיימבו עשוי לחזור לסגל, קנצפולסקי מתורגל

בהפועל תל אביב ממשיכים את ההכנות למשחק מול מכבי חיפה ביום שני ב-20:30. אחרי יומיים של מנוחה, השחקנים חזרו לאימונים במתחם חודורוב, ואליניב ברדה ממשיך לתת את הדגשים הטקטיים לקראת המפגש עם הירוקים ביום שני.

עמנואל בואטנג, שאיבד השבוע את אביו, חזר להתאמן עם הקבוצה. החלוץ בחר להישאר בארץ ולא לטוס להלוויה, ובימים הקרובים בני משפחתו צפויים להגיע היום כדי לשהות לצידו. "אנחנו דואגים לתת לו את כל החום שצריך. הפועל זו משפחה ונהיה איתו בהכל", אמרו בהפועל.

קנצפולסקי מתורגל, מאיימבו בסגל?

ברדה יחסר את לוקאס פלקאו, שספג כרטיס אדום בתוספת הזמן מול בני סכנין. מי שמתורגל במקומו הוא אל ים קנצפולסקי, שקיבל דקות באימונים גם לפני המשחק הקודם, אך לא פתח. הפעם נראה שסיכוייו לעלות בהרכב גבוהים יותר.

פלקאו (רדאד ג'בארה)

גם בגזרת הפצועים יש חדשות חיוביות: פרננד מאיימבו מתקדם יפה בתהליך השיקום ומתקרב לחזרה מלאה. ייתכן שייכלל בסגל, אך לא צפוי לשחק. במועדון מעריכים כי אצטדיון בלומפילד יהיה מלא ביום שני, עם אווירה חמה משני מחנות האוהדים.