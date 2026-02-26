יום חמישי, 26.02.2026 שעה 13:14
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

מאיימבו עשוי לחזור לסגל, קנצפולסקי מתורגל

בהפועל ת"א נערכים לבלומפילד מלא מול מכבי חיפה, הבלם מתקדם יפה בשיקום, אך לא צפוי לשחק, בעוד סיכוייו של הקשר לפתוח משתפרים. בואטנג חזר להתאמן

|
אל-ים קנצפולסקי (רדאד ג'בארה)
אל-ים קנצפולסקי (רדאד ג'בארה)

בהפועל תל אביב ממשיכים את ההכנות למשחק מול מכבי חיפה ביום שני ב-20:30. אחרי יומיים של מנוחה, השחקנים חזרו לאימונים במתחם חודורוב, ואליניב ברדה ממשיך לתת את הדגשים הטקטיים לקראת המפגש עם הירוקים ביום שני. 

עמנואל בואטנג, שאיבד השבוע את אביו, חזר להתאמן עם הקבוצה. החלוץ בחר להישאר בארץ ולא לטוס להלוויה, ובימים הקרובים בני משפחתו צפויים להגיע היום כדי לשהות לצידו. "אנחנו דואגים לתת לו את כל החום שצריך. הפועל זו משפחה ונהיה איתו בהכל", אמרו בהפועל.

קנצפולסקי מתורגל, מאיימבו בסגל?

ברדה יחסר את לוקאס פלקאו, שספג כרטיס אדום בתוספת הזמן מול בני סכנין. מי שמתורגל במקומו הוא אל ים קנצפולסקי, שקיבל דקות באימונים גם לפני המשחק הקודם, אך לא פתח. הפעם נראה שסיכוייו לעלות בהרכב גבוהים יותר.

פלקאו (רדאד גפלקאו (רדאד ג'בארה)

גם בגזרת הפצועים יש חדשות חיוביות: פרננד מאיימבו מתקדם יפה בתהליך השיקום ומתקרב לחזרה מלאה. ייתכן שייכלל בסגל, אך לא צפוי לשחק. במועדון מעריכים כי אצטדיון בלומפילד יהיה מלא ביום שני, עם אווירה חמה משני מחנות האוהדים.

טוען תגובות...
