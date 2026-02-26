"זה כמו שיגידו לי להתאבד": טבריה נגד העסקה

הדרמה בעירוני טבריה נמשכת. בעלי הקבוצה, אריה קלמנזון, הגיב היום (חמישי) בחריפות להצעת עסקת הטיעון של ההתאחדות לכדורגל, הכוללת הפחתה של עשר נקודות ליגה בפועל בעונה הנוכחית ושתי נקודות נוספות בעונה הבאה. קלמנזון לא חסך בביקורת גם כלפי הייצוג המשפטי של המועדון והבהיר כי במצב הנוכחי, אין בכוונתו לקבל את התנאים.

"היום לעשר נקודות לא מוכנים"

הבעלים הסביר את התנגדותו לעסקה, למרות שבאופן עקרוני הוא אינו פוסל פשרות. "אני לא נגד עסקת טיעון, אבל בעד עסקת טיעון סבירה", הבהיר קלמנזון. "אם היו מציעים עסקת עשר נקודות לפני שלושה חודשים, היינו מוכנים, היום עשר נקודות לא מוכנים".

ביקורת חריפה על עו"ד ניר ענבר

במקביל לסערה סביב העונש, התייחס קלמנזון גם למתיחות מול עורך הדין ניר ענבר, שייצג את הקבוצה והודיע על כוונתו להתפטר מהתפקיד. במועדון קיימת אכזבה גדולה מהאופן שבו נוהלו המגעים עד כה.

אריה קלמנזון (חג'אג' רחאל)

"הוא מההתחלה הגיע כדי להשיג עסקת טיעון, הוא לא הגיש כתב הגנה", תקף קלמנזון. "הוא הביא אותה מאוחר מדי ופחות טובה ממה שרצינו. מבחינתי שההתאחדות, תאכלו את מה שבישלתם. מה אתה מציע שאקח אותה? זה כמו להגיד לי שהתאבד עם אקדח או חבל".

"לא מגיב לסתם שמועות"

באשר לטענות שעלו בשיחות סגורות מצד עו"ד ענבר מול אנשי ההתאחדות, לפיהן קלמנזון עצמו הסכים לעסקה ומי שטרפד אותה הוא שותפו מיקי ביתן, הבעלים בחר להשיב בקצרה: "אני לא אחראי מה שאמר, לא מגיב לסתם שמועות".