מנחם קורצקי: שואף הכי גבוה, למונדיאל בברזיל

נבחרת הנשים של ישראל בכדורגל תפתח ביום שלישי הקרוב את דרכה במוקדמות מונדיאל 2027, שייערך בברזיל. החניכות בכחול לבן יתחילו בצמד משחקים נגד בלגיה, ב-3.3 כ”מארחות” בהונגריה, וב-7.3 כאורחות. המאמן החדש של הנבחרת, מנחם קורצקי, דיבר בתוכנית “שיחת היום” לקראת הקמפיין.

למה עברת לאמן נשים?

”בגלל האתגר. ללבוש את המדים של הנבחרת תמיד היה החלום שלי. זה יכול להביא אותי למקומות טובים אם אצליח והפוטנציאל הוא אדיר”.

מה דעתך על כך שכל המשחקים בהונגריה?

”אנחנו רוצים לארח בארץ. לא נתלונן ולא נתרץ, אני יודע שעושים מאמצים כבירים”.

מנחם קורצקי, "רוצים לארח בארץ, לא נתרץ" (עמרי שטיין)

מה הביא אותך לעשות את הסוויץ’ הזה? מה קרה בסכנין?

”לא היה לי סימן מקדים. הייתה לי הצלחה גדולה שם, אם יש משהו שכן ערער אותי זה כן המקרה הזה. אנחנו רגילים שאם אתה לא מצליח אז מפטרים אותך, אבל למצוא את עצמך בלי קבוצה אחרי הצלחה… בסופו של דבר הלכתי אחרי הלב שלי”.

כמה זה פגע בך מה שהיה בסכנין?

”נכנסו ספונסרים חדשים שרצו לראות את שרון מימר על הקווים”.

בסוף העונה הזאת תקבל תאורטית פלאפון מנתניה, אתה לא הולך על זה?

”חד משמעית לא. נתתי מילה לשינו שאת הקדנציה הנוכחית אני מסיים. אעשה את המקסימום כדי לקדם את כדורגל הנשים”.

הצלחת כבר ללמוד את העולם הזה?

”אני על זה לגמרי. אני צריך להגיד תודה לרן בן שמעון שעזר לי להבין את הדינמיקה של הנבחרות, דבר שני זה ללמוד את השחקניות והיריבות שלנו, ראיתי הרבה וידאו בחודש האחרון”.

רן בן שמעון, עזר להבין את הדינמיקה של הנבחרות (IMAGO)

מה גילית לגבי כדורגל הנשים?

”יש פערים בין קבוצות, בקבוצות הגדולות יש שחקניות מאוד טובות ומוכשרות, הן מתפתחות להיות שחקניות מעניינות, במיוחד הצעירות”.

רוצים להביא יהודיות מחו”ל?

”אני בעצמי הצלחתי לאתר כמה ברמה גבוהה. יש תוכנית שנוכל לאתר בנות שיוכלו לעזור לקדם את הכדורגל בכל הגילאים”.

רוצים להגדיל את המספר זרות, אתה תומך בזה?

”בנורמל הייתי אומר שלא צריך, אבל אני מבין את הקשיים שיש”.

מה ייחשב מבחינתך הצלחה?

”אני אשתדל להביא המקצועיות הכי טובה שאני מכיר. ההתאחדות העניקה לי מה שאני צריך מבחינת צוות: אסף נמני, שדו, סילבי ז’אן, צווות שלא מבייש אף קבוצה של גברים ברמות הכי גבוהות”.

אסף נמני, חלק מהצוות המקצועי (חגי מיכאלי)

איך הבלגיות?

”הן ירדו לדרג B, יש להן נבחרת ברמה מאוד גבוהה, אבל אנחנו לומדים אותן”.

מה נאחל לך לסיום?

”ברזיל. המבין יבין, אני שואף הכי גבוה”.

כשאתה רואה את מעמד המאמן, מה אתה חושב? קשה להיות מאמן בכדורגל הישראלי?

”נהיה קשה מאוד להיות במקצוע הזה. אתה רואה את הפיטורים, האצבע הקלה על ההדק, זה משהו לא קל למאמנים. זו הפרנסה והמקצוע שלנו, רוצים להצליח, זה משהו שלא כיף להיות בו”.

יש מאמנים שלא עומדים על שלהם. מסכימים לפיצוי של חודש-חודשיים. אולי צריך להכניס חוק כמו במדינות מסוימות שמאמן שמפוטר לא יכול לאמן קבוצה אחרת באותה עונה?

”אתה נכנס לדלת פתוחה כי אני עשיתי תוכניות לחזק את מעמד המאמן, היה לי תוכנית כזו ומדובר באחת מהדרכים לחזק את מעמד המאמן. צריך ארגון חזק ואנשים שיתמכו בזה, ושכולם יאמינו שבסופו של דבר זה יעשה טוב לכדורגל”.

מנחם קורצקי, "צריך ארגון חזק ואנשים שיתמכו" (רועי כפיר)

אתה חושב שאיגוד המאמנים צריך להיות יותר חזק? יותר נוקשה? יותר לטובת המאמנים?

”אני לא חושב שהוא לא חזק. חושב שצריך לחשוב מחוץ לקופסה, כמו הרעיון שהעלית שיכול לחזק את מעמד המאמן”.

אתה הולך להתעסק בזה בעצמך?

”לא לא, אני כבר לא שם. כן אשמח שיעלו כמה דברים שיחזקו את המעמד שלנו”.