יום חמישי, 26.02.2026 שעה 18:01
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

"האליפות תוכרע בשני המשחקים נגד באר שבע"

קשר העבר של בית"ר ירושלים, דני נוימן, ל"שיחת היום": "אחרי תקופה פחות טובה בית"ר חזרה בגדול, היו רגעים של טיקי טאקה כמו של ברצלונה הגדולה"

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים חוגגים (רועי כפיר)

בית”ר ירושלים רשמה תוצאה היסטורית במחזור האחרון עם 2:8 מהדהד נגד מכבי נתניה, אבל הפנים כבר קדימה כי מרוץ האליפות בשיאו. במחזור הקרוב ברק יצחקי וחניכיו יארחו בטדי מלא את עירוני טבריה (שבת, 15:00), כשבינתיים שחקן העבר של המועדון, דני נוימן, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

ימים יפים בירושלים אה?
”כן, אחרי תקופה פחות טובה, בית”ר חזרה בגדול. כל הכבוד בראש ובראשונה לברק יצחקי, על הטקטיקה המיוחדת. בנוסף לירדן כהן ונאנא אנטווי שהיו מאוד דומיננטיים וגם לחלוץ חאסונד גונסאלס. כל הקבוצה נראתה טוב, היו רגעים של טיקי טאקה כמו ברצלונה הגדולה, למרות שאפשר לבוא בטענות גם למכבי נתניה שלא הייתה כמו שהיא צריכה”.

איך אתה רואה את המאבק מול ב”ש?
”האליפות תוכרע בשני המשחקים נגדם”.

הפועל פ”ת יכולה לבוא לטרנר שהיא כבר בפלייאוף.
”כן, אבל כולם רוצים להוכיח את עצמם, עומר פרץ לא ירצה להתבזות ולהתבטל”.

יצחקי צריך להמשיך עונה הבאה?
”חד משמעית כן. יש ניהול מעולה, ברק אברמוב וכפיר אדרי עושים עבודה מעולה, וגם בצד המקצועי, יצחקי ואלמוג כהן”.

ראית טירוף כזה כמו שיש ביציעים בטדי העונה?
”לא. כבר שבעה משחקים היציעים מלאים, 31 אלף צופים יהיו ביום שבת ב-15:00”.

