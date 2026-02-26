"האליפות תוכרע בשני המשחקים נגד באר שבע"

בית”ר ירושלים רשמה תוצאה היסטורית במחזור האחרון עם 2:8 מהדהד נגד מכבי נתניה, אבל הפנים כבר קדימה כי מרוץ האליפות בשיאו. במחזור הקרוב ברק יצחקי וחניכיו יארחו בטדי מלא את עירוני טבריה (שבת, 15:00), כשבינתיים שחקן העבר של המועדון, דני נוימן, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

ימים יפים בירושלים אה?

”כן, אחרי תקופה פחות טובה, בית”ר חזרה בגדול. כל הכבוד בראש ובראשונה לברק יצחקי, על הטקטיקה המיוחדת. בנוסף לירדן כהן ונאנא אנטווי שהיו מאוד דומיננטיים וגם לחלוץ חאסונד גונסאלס. כל הקבוצה נראתה טוב, היו רגעים של טיקי טאקה כמו ברצלונה הגדולה, למרות שאפשר לבוא בטענות גם למכבי נתניה שלא הייתה כמו שהיא צריכה”.

איך אתה רואה את המאבק מול ב”ש?

”האליפות תוכרע בשני המשחקים נגדם”.

הפועל פ”ת יכולה לבוא לטרנר שהיא כבר בפלייאוף.

”כן, אבל כולם רוצים להוכיח את עצמם, עומר פרץ לא ירצה להתבזות ולהתבטל”.

יצחקי צריך להמשיך עונה הבאה?

”חד משמעית כן. יש ניהול מעולה, ברק אברמוב וכפיר אדרי עושים עבודה מעולה, וגם בצד המקצועי, יצחקי ואלמוג כהן”.

ראית טירוף כזה כמו שיש ביציעים בטדי העונה?

”לא. כבר שבעה משחקים היציעים מלאים, 31 אלף צופים יהיו ביום שבת ב-15:00”.