יום חמישי, 26.02.2026 שעה 12:36
ספורט אחר  >> טניס

סנסציה באקפולקו: זברב הודח ע''י קצמנוביץ'

המדורג 4 בעולם נכנע לסרבי בתום דרמה של כמעט 3 שעות. דימיטרוב הופתע בבכורה עם נלבנדיאן, גם קספר רוד נשלח הביתה מוקדם מהצפוי

|
פטריק קייפסון חוגג ניצחון. (רויטרס)
פטריק קייפסון חוגג ניצחון. (רויטרס)

הטורניר באקפולקו (ATP 500) ממשיך לספק דרמות ענק, כאשר הלילה נרשמה הפתעה מרעישה עם הדחתו של המדורג ראשון בטורניר ורביעי בעולם, אלכסנדר זברב, כבר בסיבוב השני. הגרמני, שקיווה להמשיך את המומנטום ולבסס את מעמדו בצמרת הדירוג העולמי, נכנע למי ומיר קצמנוביץ' הסרבי בתום קרב אדיר שנמשך שעתיים ו-36 דקות.

המשחק היה צמוד לכל אורכו והסתיים בתוצאה 6:3, 6:7(3), 7:6(4) לטובת הסרבי המדורג 84 בעולם. עבור קצמנוביץ', מדובר בניצחון ראשון בקריירה על יריב מהטופ 5 העולמי. הסרבי הציג משחק הגשה משובח עם 13 אייסים וזכה בנקודת המשחק לאחר שחבטת גב יד של זברב מצאה את הרשת בשובר השוויון המכריע. "הייתי אגרסיבי יותר ברגעים החשובים והגשתי הרבה יותר טוב מהסטנדרט הרגיל שלי", אמר קצמנוביץ' הנרגש בסיום. "זה מרגיש מדהים, במיוחד אחרי כמה שנים קשות". ברבע הגמר יפגוש הסרבי את טרנס אטמאן הצרפתי.

אלכס דה מינאור בפעולה נגד פטריק קיפסון (רויטרס)אלכס דה מינאור בפעולה נגד פטריק קיפסון (רויטרס)

עבור זברב, ההפסד הזה ממשיך את "קללת אקפולקו" שמלווה אותו בשנים האחרונות. מאז שזכה בטורניר ב-2021, הגרמני מתקשה לשחזר את ההצלחה במקסיקו, כולל תקרית פסילה זכורה לשמצה ב-2022 והדחות מוקדמות בשנים העוקבות. כעת, מעמדו במקום הרביעי בעולם נמצא בסכנה ממשית, כאשר דולקים אחריו בדירוג שחקנים כמו לורנצו מוזטי, אלכס דה מינור וטיילור פריץ, לקראת הטורניר הגדול באינדיאן וולס.

אך זברב לא היה המדורג הבכיר היחיד שמצא את עצמו בחוץ. גריגור דימיטרוב הבולגרי רשם אכזבה קשה במשחקו הראשון תחת הדרכתו של מאמנו החדש, דויד נלבנדיאן. דימיטרוב הופתע על ידי טרנס אטמאן הצרפתי (63 בעולם) עם הפסד חלק של 6:3, 6:3 תוך פחות מ-90 דקות, כשהוא מתקשה מאוד עם ההגשות השניות שלו.

גם המדורג שלישי בטורניר, קספר רוד, סיים את דרכו מוקדם מהצפוי. הנורבגי הפסיד לוו יבינג הסיני בשני שוברי שוויון, 7:6(2), 7:6(1). עבור יבינג, זהו הניצחון השלישי בקריירה על שחקן טופ 20. גל ההדחות של המדורגים הבכירים, הכולל גם את אלכס דה מינור וקמרון נורי שהודחו מוקדם יותר, פותח את ההגרלה לחלוטין ומבטיח סיום מסקרן לטורניר במקסיקו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */