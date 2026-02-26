יום חמישי, 26.02.2026 שעה 12:10
שונות  >> ONE ביזנס

רשמית: כריסטיאנו רונאלדו רכש 25% מאלמריה

הפנומן בן ה-41 הפך לחלק מהבעלים של הקבוצה שנמצאת במקום השלישי בליגה השנייה בספרד: "כבר זמן רב שיש לי שאיפה לתרום לכדורגל מעבר למגרש"

|
כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)
כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)

כריסטיאנו רונאלדו רכש 25% אלמריה, שמדורגת במקום השלישי בטבלת הליגה השנייה בספרד. בהודעה שפורסמה, חשף הכדורגלן הפורטוגלי בן ה-41 כי המהלך בוצע באמצעות CR7 Sports Investments, חברת בת חדשה שלו שבאמצעותה מנהל החלוץ את עסקיו והשקעותיו.

"זה זמן רב שיש לי שאיפה לתרום לכדורגל מעבר למגרש. אלמריה הוא מועדון ספרדי עם בסיס חזק ופוטנציאל צמיחה ברור. אני רוצה לעבוד עם הצוות שמוביל אותו כדי לתמוך במועדון בשלב החדש של צמיחתו", אמר כריסטיאנו בהודעה.

בהודעה לא נמסרו פרטים פיננסיים על "ההשקעה האסטרטגית" הזו, והודגש כי המהלך משקף את המחויבות ארוכת הטווח של חלוץ אל נאסר הסעודית לבעלות על מועדוני כדורגל מקצועניים ומהווה אבן דרך חשובה עבורו כיזם וכמשקיע.

כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)

“רונאלדו הטוב ביותר בתחומו”

נשיא אלמריה, מוחמד אל חרייג'י, הביע בהודעה את שביעות רצונו מכך שכריסטיאנו בחר במועדון שלו להשקיע בו.

"הוא נחשב לטוב ביותר בתחומו, הוא מכיר היטב את הליגות בספרד ומבין את הפוטנציאל של מה שאנחנו בונים כאן, הן מבחינת הקבוצה והן מבחינת מחלקת הנוער", ציין אל חרייג'י.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */