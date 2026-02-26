יום חמישי, 26.02.2026 שעה 11:17
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4817-4421מכבי אחי נצרת1
4123-4221מ.ס. טירה2
3520-3221מכבי אתא ביאליק3
3321-2921הפועל כרמיאל4
3328-3221מכבי נווה שאנן5
3328-2821בני מוסמוס6
3225-2721הפועל בית שאן7
3030-3321הפועל ב.א.גרבייה8
2823-2721הפועל מגדל-העמק9
2837-2821עירוני נשר10
2728-2321צעירי אום אל פאחם11
2144-2821צעירי טמרה12
1838-2821הפועל עראבה13
1736-1621מכבי נוג'ידאת14
1635-2121הפועל טירת הכרמל15
836-2721הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
5518-5321מכבי קרית גת1
3726-2721מ.ס. דימונה2
3622-3621מ.כ. צעירי טירה3
3428-4121מ.כ. ירושלים4
3427-2721מכבי קרית מלאכי5
3326-3821מכבי יבנה6
2927-2621מ.כ. כפ"ס7
2734-3620מכבי עירוני אשדוד8
2726-2421שמשון תל אביב9
2734-2621בית"ר יבנה10
2333-3221מ.כ. חולון ירמיהו 11
2333-1921הפועל מרמורק12
2235-2221הפועל הרצליה13
2019-1520הפועל אזור14
1941-2221הפועל ניר רמה"ש15
1538-2721בית"ר נורדיה ירושלים16

משה ויצמן דורש כ-205 אלף ש"ח ממגדל העמק

ב"כ המאמן, עו"ד אמיר כהן, מציין בכתב התביעה: פיטורים מיידיים ללא שימוע, אי תשלום יתרת שכרו והיעדר הפרשות לפנסיה. המועדון טרם הגיב להתראה

|
משה ויצמן, מתקופתו בהפועל מגדל העמק (חג'אג' רחאל)
משה ויצמן, מתקופתו בהפועל מגדל העמק (חג'אג' רחאל)

הפועל מגדל העמק צריכה להתמודד כעת עם תביעה גדולה כנגדה. מאמן הכדורגל, משה ויצמן, הגיש תביעה כספית בסך 205,200 אש”ח נגד הקבוצה המשחקת בליגה א’ צפון, במסגרת הליך בוררות בפני ההתאחדות לכדורגל בישראל. את התביעה הגיש ויצמן באמצעות בא כוחו, עו”ד אמיר כהן, בטענה לפיטורים שלא כדין, הפרת הסכם העסקה ואי תשלום זכויות סוציאליות.

לתיק בוררות זה מונתה השופטת ורד שפר (נשיאת ביה”ד האזורי לעבודה בנצרת לשעבר). על פי כתב התביעה, בין הצדדים נחתם ביום 25/06/2025 הסכם עבודה לעונת המשחקים 2025/26, חוזה קצוב ל-10 חודשים, עד תום העונה. שכרו של ויצמן נקבע על 10,000 אש”ח ברוטו לחודש, ובסך כולל של 100 אלף שקל לעונה, לצד התחייבות להפרשות כחוק לפנסיה ולרכיבי תגמולים ופיצויים.

אלא שלטענת ויצמן, ביום 05/10/2025, כחצי שעה לאחר שהגיע לאימון הקבוצה והכין תוכנית עבודה לקראת משחק הליגה מול מכבי אחי נצרת, קיבל הודעת ווטסאפ מנציג המועדון, קובי פורטל, בה התבקש להגיע לבניין העירייה. שם, כך נטען, נמסר לו מכתב פיטורים לאלתר, ללא שימוע, ללא התראה מוקדמת וללא נימוק ענייני.

עועו'ד אמיר כהן (אחר)

בכתב התביעה מודגש כי ויצמן פוטר “מעכשיו לעכשיו”, מבלי שניתנה לו הזדמנות להיפרד מהשחקנים או להציג את עמדתו. עוד נטען כי מדובר בפיטורים שזכו להד תקשורתי, דבר שהעצים את הפגיעה בשמו המקצועי. ויצמן, מאמן ותיק המחזיק בתעודת UEFA A ובעל ניסיון של כ-15 שנה, טוען כי עד למועד פיטוריו שולמו לו 30 אלף שקל בלבד עבור שלושה חודשי עבודה.

לפיכך, דורש הוא באמצעות ב”כ, עו”ד כהן, את יתרת שכרו עד תום התקופה הקצובה – 70 אלף שקל, בצירוף ריבית והצמדה. בנוסף, נטען כי המועדון לא ביצע הפרשות לפנסיה ולרכיבי פיצויים, חרף קיומה של קרן פעילה על שמו. בגין רכיב זה נתבע סכום של 21,870 שקלים. עוד נתבעים 10,000 שקל כפיצויי פיטורים, 3,330 שקל בגין פדיון ימי חופשה, וכן פיצוי של 15 אלף שקל בגין תלושי שכר שלטענתו אינם משקפים את תנאי ההעסקה בפועל.

הסכומים המשמעותיים ביותר בתביעה נוגעים לעילות הנלוות לפיטורים: 50 אלף שקל בגין היעדר שימוע ו-50 אלף שקלים נוספים בגין פיטורים שלא כדין והפרת חובת תום הלב והנאמנות ביחסי עובד-מעסיק. לטענת ויצמן, חרף מכתב התראה שנשלח למועדון בפברואר 2026 בניסיון להגיע להסדר, לא התקבלה כל תגובה. לפיכך, ביקש מהמוסד לבוררות לחייב את המועדון במלוא סכום התביעה וכן בהוצאות ושכר טרחת עורך דין. נכון למועד הגשת התביעה, טרם הוגשה תגובת המועדון להליך.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */