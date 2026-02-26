עומר בוארון מגיע לעשות סדר בבית שאן מול טירה

לאחר יום העברות האחרון בליגה א' צפון, המחזור ה-22 בליגה כבר כאן. הערב (חמישי), אתא ביאליק תארח את הפועל אום אל פאחם, בעוד הפועל בית שאן, והרכש החדש-ישן שלה, עומר בוארון, יפגשו את מ.ס טירה. מחר (שישי) יתקיימו להם ארבעה משחקים ובמוצאי השבת שני משחקים נוספים יינעלו המחזור.

בין היתר, מכבי אחי נצרת, המוליכה, תפגוש את מכבי נוג'ידאת, שברחה לטירת הכרמל מהתחתית, הפועל עירוני כרמיאל תתמודד מול הפועל עירוני עראבה, תעירי אום אל פאחם ומכבי נווה שאנן יתמודדו על מקום טוב בחלק העליון, צעירי טמרה תתמודד מול הפועל מגדל העמק, עירוני נשר תארח את הפועל באקה אל גרבייה ובני מוסמוס יפגשו את טירת הכרמל מהתחתית הבוערת.

הפועל בית שאן – מ.ס טירה (הערב, בית שאן, 20:30)

בתחילת העונה הקבוצה של גיא דיין הייתה בחלקו התחתון של הטבלה, אלא ככל שהתקדמה העונה, הקבוצה התייצבה ועתה רחוקה ארבע נקודות מהמקום הרביעי המוביל אל הפלייאוף העליון. עם חיזוק כדוגמתו של עומר בוארון, לקדנציה נוספת במועדון, הכל אפשרי, גם מול קבוצה חזקה ואיתנה כמו טירה של גל ברשאן, שחולמת על העפלה לליגה הלאומית, לראשונה בהיסטוריה.

שחקני הפועל בית שאן חוגגים (חג'אג' רחאל)

הפועל בני מוסמוס – הפועל טירת הכרמל (מוצ"ש, אצטדיון השלום אום אל פאחם, 20:15)

חמסה, חמסה. כבר חמישה משחקים שאדהם זועבי מנצח, זאת מבין שישה משחקים שנמצא על הקווים בבני מוסמוס. אז ביקשו ממנו להישאר בליגה, אבל מבחינתו? גם פלייאוף עליון זו מטרה ריאלית בהחלט, כאתה רק ארבע נקודות מהמקום השלישי. טירת הכרמל, מנגד, חייבת להתעורר, אחרת בצרות צרורות העונה, בוודאי כשנמצאת היא מתחת לקו האדום, עם 12 נקודות בלבד.

הפועל בני מוסמוס (באדיבות המועדון)

מכבי אחי נצרת – מכבי נוג'ידאת (מוצ"ש, אצטדיון עילוט נצרת, 20:30)

המוליכה תנסה להמשיך במומנטום החיובי שלה בכדי להגדיל הפער מטירה, הדולקת אחריה. נוג'ידאת, מלבד ההפסד במשחקה האחרון, נראית די טוב בתקופה האחרונה ומאמינה עוד כי אפשר לברוח עוד יותר לטירת הכרמל, הנמצאת לה מתחת לקו האדום. ללא שינויים בסגל בחלון העברות שחלף לו ועם 16 שערי זכות בלבד, יהיה קשה מאוד.

שחקני אחי נצרת חוגגים (חג'אג' רחאל)

יתר מועדי משחקי המחזור

מכבי אתא ביאליק – הפועל אום אל פאחם (הערב, אצטדיון טוטו עכו, 19:30)

הפועל עירוני כרמיאל – הפועל עירוני עראבה (שישי, כרמיאל, 11:00)

צעירי אום אל פאחם – מכבי נווה שאנן (שישי, אצטדיון השלום אום אל פאחם, 12:35)

מ.כ צעירי טמרה – הפועל מגדל העמק (שישי, טמרה, 13:00)

עירוני נשר – הפועל ע. באקה אל גרבייה (שישי, נשר, 13:30)