יום חמישי, 26.02.2026 שעה 11:17
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4817-4421מכבי אחי נצרת1
4123-4221מ.ס. טירה2
3520-3221מכבי אתא ביאליק3
3321-2921הפועל כרמיאל4
3328-3221מכבי נווה שאנן5
3328-2821בני מוסמוס6
3225-2721הפועל בית שאן7
3030-3321הפועל ב.א.גרבייה8
2823-2721הפועל מגדל-העמק9
2837-2821עירוני נשר10
2728-2321צעירי אום אל פאחם11
2144-2821צעירי טמרה12
1838-2821הפועל עראבה13
1736-1621מכבי נוג'ידאת14
1635-2121הפועל טירת הכרמל15
836-2721הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
5518-5321מכבי קרית גת1
3726-2721מ.ס. דימונה2
3622-3621מ.כ. צעירי טירה3
3428-4121מ.כ. ירושלים4
3427-2721מכבי קרית מלאכי5
3326-3821מכבי יבנה6
2927-2621מ.כ. כפ"ס7
2734-3620מכבי עירוני אשדוד8
2726-2421שמשון תל אביב9
2734-2621בית"ר יבנה10
2333-3221מ.כ. חולון ירמיהו 11
2333-1921הפועל מרמורק12
2235-2221הפועל הרצליה13
2019-1520הפועל אזור14
1941-2221הפועל ניר רמה"ש15
1538-2721בית"ר נורדיה ירושלים16

דוד מנטייב יפגוש את האקסית, מכבי עירוני אשדוד

לקראת המחזור ה-22 בליגה א' דרום: לאחר המעבר למרמורק, הבלם יפגוש את מי שהופחתו לה 12 נקודות. המוליכה, קריית גת תפגוש את טירה בביתה החדש-ישן

|
דוד מנטייב (יונתן גינזבורג)
דוד מנטייב (יונתן גינזבורג)

חלון ההעברות מאחורינו והמחזור ה-22 בליגה א' דרום מגיע אלינו בצעדי ענק. כבר הערב (חמישי) יתקיימו להם צמד משחקים, כשהפועל אזור תתמודד מול בית"ר נורדיה ירושלים, בעוד שמשון תל אביב, שתודיע על מינוי מאמן חדש עד מוצאי השבת, תארח את הפועל ניר רמת השרון. בשישי יתקיימו חמישה משחקים ובמוצאי השבת – צעירי טירה, בטירה, מול מכבי קריית גת.

בשישי, בין היתר, הפועל מרמורק, שלקחה לידיה את דוד מנטייב, תפגוש את מכבי עירוני אשדוד, האקסית של הבלם. בית"ר יבנה תנסה לצאת מהסחרור אליו נקלעה מול הפועל הרצליה, שנמצאת עדיין בחלק התחתון של הטבלה. מ.כ ירושלים תתמודד בהר חומה מול מ.ס דימונה. ירמיהו חולון תפגוש את מכבי קריית מלאכי ומ.כ כפר סבא תארח בלוויטה את מכבי יבנה.

| הפועל אזור – בית"ר נורדיה ירושלים (הערב, אצטדיון בת ים, 18:00)

מפגש בין שתי הקבוצות הבודדות שלא קיבלו לידיהן שחקן חדש בהיום העברות האחרון בליגה. האם ויתרו על העונה הנוכחית או שמא סומכים על מי שיש בסגל? לאחרונה, יוסי אסייג, השחקן הוותיק שהיה לשם דבר לפני שנים ארוכות, חידש את כרטיס השחקן שלו, בכדי לעזור לאזור. בנורדיה ירושלים מקווים לצמצם את הפער ולקוות שירידת ליגה לא תקרה העונה, על אף הקושי הרב.

יוסי אסייג (יונתן גינזבורג)יוסי אסייג (יונתן גינזבורג)

| בית"ר יבנה – הפועל הרצליה (שישי, אצטדיון טוטו יבנה, 12:30)

כבר שלושה משחקים ברציפות שבית"ר יבנה לא מנצחת וחוזרת הביתה ללא נקודות. הליגה דוהרת לסיומה וקבוצות התחתית מצמצמות את הפער ממנה. 30 נקודות להישרדות? כנראה שהעונה זה לא המספר. אלקבץ ושחקניו חייבים להתעורר מול הפועל הרצליה, שתבוא לטרוף את כל הקלפים, עם החיזוקים שעשתה (איברהים בדיר, אליה ביטון, ליעד כהן ועוד).

ניר שטרית. השקיע הרבה כסף בהרצליה לקראת היישורת האחרונה (יונתן גינזבורג)ניר שטרית. השקיע הרבה כסף בהרצליה לקראת היישורת האחרונה (יונתן גינזבורג)

| הפועל מרמורק – מכבי עירוני אשדוד (וייסגל סינתטי מכבי רחובות, 13:00)

עם תום מועד העברות, הבלם, דוד מנטייב, שגדל במחלקת הנוער של מכבי עירוני אשדוד והיה לאחד ה"אסים" שלה בשנים האחרונות, עזב למרמורק, איתה יתמודד מול האקסית בתחושה מעורבת. גם הרכש החדש מארה"ב, איתן סולומיאני, צפוי לקבל דקות משמעותיות. עירוני אשדוד תופיע עם סגל שמרביתו כמעט ולא שיחק בעונה הנוכחית או בשנתיים האחרונות.

מכבי עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)מכבי עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)

| מ.כ צעירי טירה – מכבי קריית גת (מוצ"ש, טירה, 20:30)

לאחר הבנות מול העירייה, צעירי טירה חוזרת הביתה, לאחר בטירה. עם 24 שערי חובה בלבד, הקבוצה השנייה שספגה הכי מעט שערים בליגה אחרי המוליכה, תנסה טירה להפתיע את קריית גת, בדומה למה שעשתה לרמת השרון, שבמסגרת המחזור הקודם נפרדה ממנה ב-1:1. בקריית גת רוצים לחזור לחייך עם ניצחון 18 העונה. פשוט, זה לא הולך להיות כלל מול קבוצה איכותית כמו טירה.

שחקני מכבי קריית גת חוגגים (יונתן גינזבורג)שחקני מכבי קריית גת חוגגים (יונתן גינזבורג)

| יתר מועדי משחקי המחזור

שמשון תל אביב – הפועל ניר רמת השרון (הערב, ספורטק צפון תל אביב, 20:30)

מ.כ ירושלים – מ.ס דימונה (שישי, הר חומה סינתטי ירושלים, 12:30)

מ.כ ירמיהו חולון – מכבי קריית מלאכי (שישי, חולון חדש ע"י בית עלמין, 12:40)

מ.כ כפר סבא – מכבי יבנה (שישי, אצטדיון לויטה כפר סבא, 13:30)

