דייגו קוסטה: אתלטיקו המועדון שהכי פגע בי

דייגו קוסטה, אחד החלוצים הבולטים במילניום הנוכחי, התארח בתוכנית 'El camino de Mario' (הדרך של מריו), ולא חסך בביקורת כלפי התחנות בהן עבר במהלך הקריירה. כשנשאל על תקופתו באתלטיקו מדריד והמעבר המפתיע לצ'לסי ב-2014, ענה בכנות על הקולצ’ונרוס: “זה המועדון החשוב ביותר בקריירה שלי, וזה גם מה שפגע בי הכי הרבה".

קוסטה הוסיף ושלח עקיצה הומוריסטית לעבר מאמנו לשעבר, דייגו סימאונה, כשהביט למצלמה ואמר: "ברזילאים הם לא כמו ארגנטינאים. צ'ולו, אתה צריך לתת לי חצי מהמשכורת שלך". בניגוד למערכת היחסים המורכבת במדריד, קוסטה הביע הערכה עצומה לז’וזה מוריניו, תחתיו הוא פרח בפרמייר ליג. "מבחינתי, הוא המאמן הטוב ביותר שהיה לי אי פעם", הצהיר הברזילאי-ספרדי.

בהמשך, שיתף קוסטה לגבי הבחירה לייצג את נבחרת ספרד על פני ברזיל, החלטה שעוררה סערה בזמנו: "נסעתי לשחק עבור ספרד, אבל אף פעם לא הפסקתי להרגיש שם כמו זר". החלוץ הודה בחיוך כי לא תמיד שמר על אורח חיים ספורטיבי קפדני: "שתיתי סודה, קוקה קולה - אני לא דוגמה טובה שזה נוגע לאוכל".

דייגו קוסטה ומוריניו, "המאמן הכי טוב שהיה לי" (רויטרס)

התקשרתי לסוכן ואמרתי לו “תוציא אותי מכאן עכשיו”

החלק המסקרן בראיון נגע לתקרית אלימה שכמעט התרחשה באחד מחדרי ההלבשה בהם שיחק, אם כי המועדון הספציפי טרם נחשף. קוסטה תיאר רגע של איבוד עשתונות לאחר חגיגות ניצחון: "כשהחגיגה הסתיימה, נכנסתי לחדר ההלבשה וקראתי למנדס (סוכנו) ואמרתי לו “תוציא אותי מכאן עכשיו, או שאני הולך להרוג את הבחור הזה'". הציטוט הזה מעורר סקרנות רבה בקרב חובבי הכדורגל בספרד ובאנגליה.