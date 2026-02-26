היחסים ב-Winner לניצחונות מכבי והפועל ת"א

יום גדוש באירועי ספורט בפתח, כשבמוקד מכבי תל אביב והפועל תל אביב תשחקנה ביורוליג. הצהובים יפגשו ב-20:30 את מונאקו, האדומים ישחקו ב-21:05 מול אולימפיה מילאנו. בנוסף, פיורנטינה של מנור סולומון תשחק בקונפרנס ליג נגד יגילוניה ביאלישטוק ב-19:45, ואילו בליגה האירופית פרנצווארוש של מוחמד אבו פאני וגבי קניקובסקי תשחק באותה השעה מול לודוגורץ.

הקבוצה של עודד קטש מוגדרת כאנדרדוג נגד היריבה הצרפתית, כאשר ניצחון שלה בכל תוצאה או הפסד בהפרש של עד 6 נקודות מוערך בפי 1.80. יחס זהה ניתן יהיה לקבל על ניצחון מונאקו ב-7 נקודות ומעלה.

מנגד, הפועל ת”א פייבוריטית נגד מילאנו, כשניצחון שלה ב-7 הפרש ומעלה מזכה ביחס של פי 1.80 ואילו ניצחון של מילאנו או הפסד לאדומים בהפרש של עד 6 נקודות מזכה ביחס של פי 1.80.

דימיטריס איטודיס (שחר גרוס)

הקבוצות של הליגיונרים פייבוריטיות

פיורנטינה פייבוריטית להמשיך לשלב הבא, כאשר ניצחון ביתי שלה בפירנצה מול ביאלישטוק מוערך בפי 1.45. תוצאת התיקו במשחק מוערכת בפי 3.75 ואילו הפסד מפתיע של האיטלקים ליריבה הצנועה מוערך בפי 4.90.

פרנצווארוש פייבוריטית אף היא לדלג לשלב הבא מול לודוגורץ, כשניצחון של הקבוצה של אבו פאני וקניקובסקי בבית מוערך בפי 1.45, תוצאת התיקו זוכה ליחס של 3.65 ב’ווינר’ וניצחון של האורחים מוערך בפי 4.70.