יום חמישי, 26.02.2026 שעה 11:14
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

היחסים ב-Winner לניצחונות מכבי והפועל ת"א

הצהובים אנדרדוג מול מונאקו ביורוליג, האדומים של איטודיס פייבוריטים מול מילאנו. וגם: היחס לניצחון סולומון ופיורנטינה בקונפרנס ליג ופרנצווארוש

|
תמיר בלאט ואנטוניו בלייקני (רדאד ג'בארה)
תמיר בלאט ואנטוניו בלייקני (רדאד ג'בארה)

יום גדוש באירועי ספורט בפתח, כשבמוקד מכבי תל אביב והפועל תל אביב תשחקנה ביורוליג. הצהובים יפגשו ב-20:30 את מונאקו, האדומים ישחקו ב-21:05 מול אולימפיה מילאנו. בנוסף, פיורנטינה של מנור סולומון תשחק בקונפרנס ליג נגד יגילוניה ביאלישטוק ב-19:45, ואילו בליגה האירופית פרנצווארוש של מוחמד אבו פאני וגבי קניקובסקי תשחק באותה השעה מול לודוגורץ.

לשליחת טופס ‘Winner’ לחצו כאן.

הקבוצה של עודד קטש מוגדרת כאנדרדוג נגד היריבה הצרפתית, כאשר ניצחון שלה בכל תוצאה או הפסד בהפרש של עד 6 נקודות מוערך בפי 1.80. יחס זהה ניתן יהיה לקבל על ניצחון מונאקו ב-7 נקודות ומעלה.

מנגד, הפועל ת”א פייבוריטית נגד מילאנו, כשניצחון שלה ב-7 הפרש ומעלה מזכה ביחס של פי 1.80 ואילו ניצחון של מילאנו או הפסד לאדומים בהפרש של עד 6 נקודות מזכה ביחס של פי 1.80.

דימיטריס איטודיס (שחר גרוס)דימיטריס איטודיס (שחר גרוס)

הקבוצות של הליגיונרים פייבוריטיות

פיורנטינה פייבוריטית להמשיך לשלב הבא, כאשר ניצחון ביתי שלה בפירנצה מול ביאלישטוק מוערך בפי 1.45. תוצאת התיקו במשחק מוערכת בפי 3.75 ואילו הפסד מפתיע של האיטלקים ליריבה הצנועה מוערך בפי 4.90.

פרנצווארוש פייבוריטית אף היא לדלג לשלב הבא מול לודוגורץ, כשניצחון של הקבוצה של אבו פאני וקניקובסקי בבית מוערך בפי 1.45, תוצאת התיקו זוכה ליחס של 3.65 ב’ווינר’ וניצחון של האורחים מוערך בפי 4.70.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */