צמוד בין שועה לסהיטי: הצביעו ל-Winner המחזור

המחזור ה-24 בליגת העל כבר מאחורינו, אחרי שהוא סיפק מספר משחקים מעניינים ומותחים, שהשפיעו על מאבקי האליפות, הפלייאוף והירידה. כעת, זה הזמן שלכם להמשיך להצביע ולהשפיע לגבי בחירת שחקן המחזור של ‘Winner’, כאשר המאבק בין ירדן שועה לאמיר סהיטי צמוד במיוחד. אלה כל המועמדים לתואר.

ירדן שועה

אחרי שראה את הפועל באר שבע מאבדת נקודות, הקפטן של בית”ר התפוצץ באצטדיון בנתניה והוביל את קבוצתו ל-2:8 אדיר על המארחת החבולה. שועה עם ערב כדורגל גאוני הבריק עם שני שערים ובישול לקינוח, משחק לפנתאון שלו.

ירדן שועה חוגג (רועי כפיר)

אריאל שרצקי

אחרי ארבעה מחזורים ללא ניצחון, הקשר ההתקפי נתן לקריית שמונה ניצחון חשוב עם 0:1 בטדי על הפועל ירושלים. הקשר הבקיע בבעיטה חדה ושטוחה לרשת ועשה את ההבדל הגדול עבור הצפוניים עם משחק איכותי שלו.

אריאל שרצקי חוגג (אורן בן חקון)

גיא חדידה

קפטן עירוני טבריה התעלה בענק בשיא המאני טיים ב-1:2 הדרמטי והחשוב של קבוצתו על בני ריינה. בדקה ה-95, כשכבר היה נראה שהולכים לחלוקת נקודות, הוא הבקיע בנגיחה ונתן לקבוצתו את הניצחון עם המון ניסיון ואופי. הברומטר של הקבוצה הצפונית.

גיא חדידה חוגג (חג'אג' רחאל)

אמיר סהיטי

הקיצוני החדש של מכבי תל אביב היה גיבור הניצחון של הצהובים ב-2:3 מול אשדוד בבלומפילד. סהיטי הרשית את הראשון וגם בישל להליו וארלה את השער השלישי של האלופה ובכך חתם עוד משחק מצוין מבחינתו.

אמיר סהיטי חוגג (רדאד ג'בארה)

עומר כץ

שוער הפועל פתח תקווה רשם ערב אדיר בין הקורות של סמי עופר, ב-0:1 היקר של המלאבסים על מכבי חיפה. כץ התעופף ועצר כל כדור ששחקני הירוקים בעטו ונגחו לעברו עם אינסטינקטים מצוינים ותצוגת שוערות משובחת ביותר.

עומר כץ (עמרי שטיין)

אלון תורג’מן

החלוץ המנוסה רק חזר לכרמל וכבר פורע שטרות. תורג׳מן ראה את קנגוואה מעלה את הפועל באר שבע ל-0:1 בטרנר, אך מיד השיב עם שער משלו מול האקסית ולמעשה העניק לקבוצתו המתאוששת נקודה סופר יקרה במגרש קשה.