יום שישי, 27.02.2026 שעה 16:50
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

רשמית: בלוריאן חתם בקנזס ויעבור בסיום העונה

הבלם ינסה לעזור לבאר שבע להבטיח אליפות ולאחר מכן יעבור לקבוצה מה-MLS, אצלה חתם על חוזה לארבע שנים עם אופציה. השכר שירוויח והבונוסים בפנים

|
אור בלוריאן (חג'אג' רחאל)
אור בלוריאן (חג'אג' רחאל)

הפועל באר שבע עוד רוצה לזכות באליפות העונה ולהבדיל משנה שעברה, הפעם ללכת עד הסוף ולא לאבד את הפסגה. בינתיים, אחד השחקנים המובילים שלה העונה הוא ללא ספק אור בלוריאן והוא ינסה לעשות לקבוצה לעמוד במטרה, אבל בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה במועדון מהנגב.

מוליכת הליגה הכריזה באופן רשמי על מעברו של הבלם בן ה-25, שיסיים את העונה כאמור בבירת הנגב ולאחר מכן יעבור לתחנה הראשונה שלו מעבר לים, היישר לקנזס סיטי מה-MLS, אצלה חתם על חוזה לארבע שנים באמצעות סוכניו שלומי בן עזרא וגלעד קצב. בחוזה ישנה אופציה לעונה נוספת. 

בלוריאן שעבר את הבדיקות הרפואיות שלו ביוון מצטרף לקבוצה בה שיחק בעברו גדי קינדה ז”ל, ומצטרף לרשימה גדולה של ישראלים בארה”ב. הבלם יקבל בארצות הברית שכר של 400 אלף דולר לעונה, שעולה ב-5 אחוזים ובהמשך ב-10 אחוזים נוספים. בנוסף, ייהנה בלוריאן מבונוסים על ניצחונות והישגים קבוצתיים.

אור בלוריאן (רדאד גאור בלוריאן (רדאד ג'בארה)

“מרוכז בהשגת המטרות שעומדות לפנינו”

בלוריאן שיתף: "כפי שהבהרתי בעבר, אני מרוכז כל כולי בהשגת המטרות החשובות שעומדות בפנינו. זה מה שחשוב. הזמן שלי להיפרד ולהודות מהמועדון ומהעיר שעוטפים אותי בכל כך הרבה חום ואהבה עוד יגיע. כעת, אני מתכונן יחד עם חבריי למשחק החשוב ביום ראשון".

"אנחנו נרגשים לקבל את אור לקנזס סיטי", אמר נשיא מחלקת הכדורגל והמנהל הכללי בקנזס, דייויד לי. "אור הראה רצון עמוק להצטרף אלינו בקנזס סיטי והוא מתאים לפרופיל הבלם שחיפשנו, עם תכונות פיזיות מצוינות ואיזון טוב בין היכולות שלו עם הכדור ובלעדיו”.

אור בלוריאן (חגאור בלוריאן (חג'אג' רחאל)

“אור נמצא בעונה מצוינת ברמת המועדון כשהוא נכנס לשנות השיא של הקריירה שלו, ובצדק זכה להכרה בנבחרת הלאומית. קיווינו לצרף את אור כבר בחלון ההעברות הזה, אך אנחנו מבינים את רצון המועדון להשאיר שחקן כה חשוב בזמן שהם נאבקים על זכייה באליפות הליגה, ונמשיך לתמוך גם באור וגם במועדון במאמציהם להשיג את המטרות שלהם", הוסיף.

יש לציין שבלוריאן מסיים חוזה בסיום העונה והפועל באר שבע לא תרוויח עליו, וסיום החוזה אפשר לו לעבור בדיקות ולחתום על חוזה באופן רשמי. בבאר שבע ידעו על הרצון של השחקן לצאת מעבר לים בסיום העונה, ואחרי שהוא המריא לבדיקות המעבר הושלם סופית.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */