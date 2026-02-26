יום חמישי, 26.02.2026 שעה 11:17
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

המטרות בחיפה: לוי, אבו פאני, ברוניניו וחלוץ זר

הירוקים מודעים לצורך בחיזוק משמעותי וכבר החלו לסמן שמות בולטים: המושאל לבית"ר, האקס, הזר שלא בא בינואר ושם גדול שצפוי להגיע לחוד. כל הפרטים

|
ברוניניו, מוחמד אבו פאני וירין לוי (עמרי שטיין, רדאד ג'בארה ו-IMAGO)
ברוניניו, מוחמד אבו פאני וירין לוי (עמרי שטיין, רדאד ג'בארה ו-IMAGO)

במכבי חיפה טרם גיבשו החלטה סופית באשר לזהות המאמן לעונה הבאה כאשר כרגע לפחות נראה שלברק בכר יש את הסיכוי הגדול היותר להמשיך, אבל במועדון כבר עכשיו מודעים לצורך הגדול להתחזק בצורה משמעותית כדי לחזור ולהיאבק על תואר האליפות אחרי שנתיים לא פשוטות כלל וכלל שהשאירו את הבמה לקבוצות כמו ב"ש, מכבי ת"א ובית"ר ירושלים.

כבר עכשיו ברור שהמטרות העיקריות יהיו לצרף מספר שחקנים בתפקידים מרכזים. השמות הבולטים שיעלו הם של ירין לוי שאמור לחזור מהשאלה מבית"ר שם חיזק את מעמדו כשחקן בכיר ומוביל שלא לחינם הגיע לסגל ישראל, מוחמד אבו פאני ששמו כל שנה עולה כמועמד ויעלה גם בקיץ הקרוב כאשר גם הפעם הכדור בידיים שלו ויצטרך להחליט אם הוא מסיים את החלק האירופי.

ובנוסף לכך הקשר הזר ברוניניו הברזילאי שהיה קרוב לחתום בינואר תמורת סכום של שני מיליון אירו דמי העברה, אבל הוא לא הגיע בסופו של דבר וזה גרם לחלל גדול מאד עד תום העונה. בהנחה שחיפה תשים ידה על כל השלושה כבר עכשיו ברור שהיא תנסה להביא חלוץ זר ברמה הכי גבוהה שניתן וזאת בנוסף לגיא מלמד לו יש חוזה גם לעונה הבאה.

ברק בכר (עמרי שטיין)ברק בכר (עמרי שטיין)

מי שעשויים לעזוב

להוציא את סטיוארט שמתנדנד ונכון לעכשיו גם פחות משפיע יש גם את ג’ורג’ה יובאנוביץ’ שיסיים את הפרק בירוק. לגבי ירין לוי הרי שהסיפור די פשוט. במידה שלוי לא יכוון בקיץ לחו"ל תמורת תג מחיר של 2.5 מיליון אירו שיחולקו בין חיפה לבית"ר, לוי יחזור לכרמל וצפוי להיות פקטור משמעותי בקישור של חיפה. יש לציין שעל לוי היו הצעות במהלך העונה הזו מה-MLS ובית”ר לא הייתה מוכנה לשחרר, אז החזרה שלו לחיפה כרגע נמצאת בסימן שאלה.

