יום חמישי, 26.02.2026 שעה 11:16
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6125-6725ברצלונה1
6021-5425ריאל מדריד2
5127-4725ויאריאל3
4823-4225אתלטיקו מדריד4
4230-4025בטיס5
3727-3425סלטה ויגו6
3537-3125אספניול7
3435-2925אתלטיק בילבאו8
3329-3025אוססונה9
3238-3725ריאל סוסיאדד10
3040-2625ג'ירונה11
2939-3225סביליה12
2929-2025חטאפה13
2732-2325אלאבס14
2631-2224ראיו וייקאנו15
2639-2625ולנסיה16
2537-3225אלצ'ה17
2441-2925מיורקה18
1844-2625לבאנטה19
1739-1624אוביידו20

"למסי מתחיל להימאס ממה שקורה בברצלונה"

דיווח בספרד: הארגנטינאי כועס מכך שהמועמדים לנשיאות במועדון משתמשים בשם שלו לקמפיינים שלהם, כשבסביבתו טוענים שאף אחד מהם לא באמת דיבר איתו

|
ליאו מסי (רויטרס)
ליאו מסי (רויטרס)

ליאו מסי, כיום שחקנה של אינטר מיאמי, מוצא את עצמו שוב בלב הסערה בברצלונה, גם בלי שביקש זאת. בזמן שקמפיין הבחירות לנשיאות ברצלונה נכנס לישורת האחרונה לקראת ההצבעה ב-15 במרץ, שמו של הארגנטינאי הפך לכלי מרכזי במאבק בין המועמדים, דבר שמתחיל להכעיס אותו ואת סביבתו ש”מאסו במועדון” לפי הדיווחים בספרד.

ז’ואן לאפורטה נחשב לפייבוריט, כשוויקטור פונט מוגדר כמתמודד הרציני ביותר מולו. מארק סיריה וצ’אבי וילאז’ואנה משלימים את הרשימה, אך סיכויהם נמוכים יותר. כל אחד מהמועמדים מנסה למשוך קולות דרך הופעות תקשורתיות והבטחות גדולות, ובראשן צירוף כוכב התקפי חדש, עם שמות כמו הארי קיין וארלינג הולאנד שעלו לאוויר. אלא שמעבר לרכש נוצץ, הנושא שמייצר הכי הרבה רעש הוא דווקא עתידו של מסי במועדון.

הדיון אינו סביב חזרה כשחקן, אלא בתפקיד ניהולי או ייצוגי בעתיד. כל מועמד מבקש להציג עצמו כמי שיוכל לקרב את מסי חזרה לברצלונה, במיוחד על רקע היחסים המתוחים בינו לבין לאפורטה מאז עזיבתו. סיריה אף תלה שלט בעיר עם המסר "מצפים לראות אותך שוב", רמז ברור לכוכב הארגנטינאי, אף שהשלט הוצב ללא ידיעתו.

ליאו מסי (רויטרס)ליאו מסי (רויטרס)

לא אוהב את השימוש בשמו

לפי דיווחים בספרד, מסי אינו מרוצה מהשימוש בשמו ובדמותו לצרכים פוליטיים. סביבתו הבהירה כי הוא אינו מתכוון לקחת חלק בבחירות, לא באופן פעיל ולא בעקיפין, וכי דחה פניות ממספר מועמדים שביקשו לשלב אותו בפרויקטים שלהם. לדבריהם, הוא לא שוחח עם אף אחד מהמועמדים ואינו מתכוון לעשות זאת עד תום התהליך.

ויקטור פונט, באמצעות מקורביו, ניסה ליצור קשר עם משפחת מסי ואף טען כי הוגשה הצעה מסוימת, אך בפועל לא התקיימה פגישה עם המעגל הקרוב של השחקן כבר שנתיים. גם לאפורטה העלה את שמו של מסי בהצהרות האחרונות שלו, כשהתייחס לפרידה מהמועדון ולמשחק הוקרה עתידי, והדגיש כי ההחלטה בנושא נמצאת בידיו של השחקן.

ליאו מסי וזליאו מסי וז'ואן לאפורטה (רויטרס)

נכון לעכשיו, רק גרסתו של לאפורטה נשמעה בפומבי, אך בסביבת מסי רומזים כי ייתכן שבעתיד תישמע גם עמדתו. עד אז, המסר ברור: מסי לא בחר צד, לא מעוניין להיות חלק מהקמפיין, ומבקש ששמו לא ישמש קלף פוליטי במאבק על הנהגת ברצלונה.

