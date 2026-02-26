חי באתר: טקס ההכרזה על הקמת "וינגייט דרום"

בשעה זו נערך טקס ההכרזה על הקמת "וינגייט דרום" בבאר שבע. הפרויקט שיוקם בשנים הקרובות בבירת הנגב יהווה שלוחה של המכון הלאומי באזור הדרום, שם ייבנו מתקני ספורט והמתחם ישמש כמקום מרכזי אליו יגיעו טובי אנשי המקצוע והספורטאים. ההכרזה על כך נערכת בטקס חגיגי בהשתתפות שר התרבות והספורט מיקי זוהר, ראש עיריית באר שבע רוביק דנילוביץ', יו"ר מכון וינגייט ארי שטינברג והמנכ"ל גיא אטיאס.

בטקס מוצג החזון ותתקיים החתימה על הפרויקט. כזכור, לאחרונה הכריז שר התרבות והספורט מיקי זוהר על הקמת שתי שלוחות של מכון ונגייט, המכון הלאומי שנמצא במרכז הארץ, כאשר השלוחות יוקמו בדרום (באר שבע) ובצפון (חיפה). כפי שפורסם ב-ONE, עלות הפרויקט בבאר שבע מוערכת ב-800 מיליון שקלים. האירוע מועבר בשידור חי כאן באתר ONE.