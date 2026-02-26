יום חמישי, 26.02.2026 שעה 11:27
ספורט אחר  >> שחייה

חי באתר: טקס ההכרזה על הקמת "וינגייט דרום"

הפרויקט שיוקם בשנים הקרובות בבאר שבע וישמש כמקום מרכזי עם מתקני ספורט יוצא לדרך, כעת בטקס השר זוהר, שטינברג, אטיאס וראש העיר. שידור חי באתר

|
מיקי זוהר (חגי מיכאלי)
מיקי זוהר (חגי מיכאלי)

בשעה זו נערך טקס ההכרזה על הקמת "וינגייט דרום" בבאר שבע. הפרויקט שיוקם בשנים הקרובות בבירת הנגב יהווה שלוחה של המכון הלאומי באזור הדרום, שם ייבנו מתקני ספורט והמתחם ישמש כמקום מרכזי אליו יגיעו טובי אנשי המקצוע והספורטאים. ההכרזה על כך נערכת בטקס חגיגי בהשתתפות שר התרבות והספורט מיקי זוהר, ראש עיריית באר שבע רוביק דנילוביץ', יו"ר מכון וינגייט ארי שטינברג והמנכ"ל גיא אטיאס.

בטקס מוצג החזון ותתקיים החתימה על הפרויקט. כזכור, לאחרונה הכריז שר התרבות והספורט מיקי זוהר על הקמת שתי שלוחות של מכון ונגייט, המכון הלאומי שנמצא במרכז הארץ, כאשר השלוחות יוקמו בדרום (באר שבע) ובצפון (חיפה). כפי שפורסם ב-ONE, עלות הפרויקט בבאר שבע מוערכת ב-800 מיליון שקלים. האירוע מועבר בשידור חי כאן באתר ONE.

ישיר: הכרזת הסניף החדש של וינגייט דרום
הוספת תגובה



טוען תגובות...
/* LAST / NEXT ROUNDs */