"אצילי יכול לשחק במערך הזה ב-4 עמדות שונות"

אחרי שנעלה את המחזור בצורה הכי מתוקה שיש עם 2:8 מטורף על מכבי נתניה, בית”ר ירושלים הפעם תתחיל את המחזור כשתארח באצטדיון טדי את עירוני טבריה במפגש המוקדם של יום שבת, בשעה 15:00. לאחר ההצגה נגד היהלומים ולפני המפגש נגד הצפוניים, ברק יצחקי התיישב כדי לענות על השאלות במסיבת העיתונאים השבועית, שהועברה בשידור חי כאן באתר ONE.

אתם אחרי ה-2:8, שמאוד נהנית ממנו, איך מורידים את השחקנים לקרקע?

”זה חלק מהעבודה שלי, היה משחק באמת נהדר נגד מכבי נתניה. עשינו את המשחק הזה יותר קל, אבל אין חיים קלים בליגה הזו. אנחנו מגיעים למשחק מאוד משמעותי וחשוב בשבת, מול קבוצה שנלחמת על חייה בליגה. אנחנו צריכים לעשות את ההפרדה, את הניתוק, כבר יום אחרי שוחחתי עם השחקנים ואמרתי להם שמעבר להייפ והחגיגה זה רק שלוש נקודות ואם לא נייצר המשכיות אז נשכח מזה מהר מאוד”.

יצא לך לדבר עם רוני לוי אחרי המשחק?

”לא, במקרים כאלה אני חושב שזה הדבר הנכון לעשות”.

מרגישים חוסר נעימות מול היריבה במקרים כאלה שהקבוצה כובשת המון?

”לא יודע להגיד, התקלת אותי. רוני לא צריך שאף אחד ירחם עליו, הוא אחד המאמנים המעוטרים בארץ, זכה בכל כך הרבה תארים, בטוח שבקריירה היו לו רגעים לא נעימים. נתניה היו ביום ממש לא טוב, זה לא מוריד במעט מההישג שעשינו, אבל גם הם היו ביום לא טוב. גם כשחקנים וגם כקבוצה הם קבוצה טובה ואני בטוח שהם יתחזקו מזה. לא צריך לרחם על אף אחד”.

שחקני בית"ר ירושלים חוגגים (רועי כפיר)

שינית מערך, לעומר אצילי יהיה קשה יותר להשתלב במערך כזה. אחרי משחק כזה לא צריך לשנות. אתה תעלה עם המערך הזה גם נגד קבוצות קטנות יותר?

“הקבוצה מתורגלת לשחק בכמה מערכים. לגבי אצילי, מצד אחד הוא, כמו כל שחקן אחר, צריך להתאים את עצמו לשיטה, וגם בשיטה ששיחקנו במשחקים האחרונים, אין עמדה אחת שהוא יכול לשחק בה, אלא ארבע עמדות שהוא יכול לשחק בהן, אז ככה שאני לא רואה שום בעיה עם זה”.

אתה נמנע מהצהרות ושומר על צניעות. אני חושב שבית”ר מסוגלת לקחת אליפות, האם אני חסר מושג? זה הזיה להגיד את זה?

”יש כ”כ הרבה פרשנים, כל אחד אומר משהו אחר, בסוף זה התפקיד שלכם לדבר ולנתח והתפקיד שלי זה לבוא ולעשות את העבודה שלי במגרש ופחות להתעסק בדיבורים. ניתן לאחרים לדבר, אנחנו רוצים לעבוד קשה ולהמשיך את הדרך שאנחנו עושים כקבוצה”.

סילבה יהיה כשיר לשבת?

”יש עוד שני אימונים עד למשחק, הוא כבר היה באימון ולא קיבלתי שום פידבק לזה שהוא לא כשיר”.

עומר אצילי (אורן בן חקון)

הפעם אתם משחקים לפני ב”ש.

”הדברים האלה מתאזנים. אנחנו לא מתעסקים בלהלחיץ את ב”ש. אנחנו כן מתעדכנים, רואים וצופים, לא רק במשחקים של ב”ש אלא במשחקים של כל הליגה, אני פריק של הכדורגל הישראלי ורואה את כל המשחקים, אפילו של הליגה הלאומית וליגה א’. הפנים והפוקוס למשחק המשמעותי והחשוב שלנו, גם אם הוא בשעה 15:00, טדי, כמו כל השנתיים האחרונות, יהיה מלא, ונקבל תמיכה אדירה מהאוהדים שלנו, שזה מבחינתי עוד וי מאוד גדול והבעת אמון של האוהדים בקבוצה”.

בקבוצה יש שיח מצחיק על מי יותר מהיר, מוזי או אנטווי.

”באימון המסכם לפני המשחק נגד נתניה, כשעשיתי את התרגול הטקטי אמרתי לאנטווי שהוא מהיר יותר מהשחקן של הקבוצה היריבה שצריך לסגור אותו, ומוזי חשב שאמרתי שהוא יותר מהיר ממנו וצחק. זה שיח מצחיק ומעניין”.

כולם דיברו על ה-2:8 בכל הארץ. מלבד העבודה המנטלית, יש עוד משהו לעשות כדי להוריד את השחקנים אל הקרקע?

”אסור לזלזל מהדקה הראשונה ואני בטוח בגישה של השחקנים שלי כי ראיתי אותם כשזה היה הפוך. פעמיים העונה היו לנו משחקים שיכולים לרסק קבוצה, גם נגד הפועל ת”א בסיבוב הראשון וגם נגד בני יהודה. ידענו לצאת מזה למרות שהיינו עם הראש באדמה”.

נאנא אנטווי פורץ בקו (רועי כפיר)

אינו: בשביל להיות אלופים צריך להתקדם משחק אחר משחק

גם קשר הקבוצה מהבירה, בוריס אינו, דיבר במסע”ת לקראת ההתמודדות.

“זה היה משחק חשוב עבורנו נגד נתניה, אנחנו שמחים מאוד והכי חשוב זה המשחק הבא, חייבים להמשיך ברצינות הלאה. מכבי נתניה זו הקבוצה הישנה שלי, הרגשתי טוב לשחק באצטדיון הזה שוב, אני שמח מאוד שהשגנו שלוש נקודות, זה היה באמת חשוב והיינו חייבים את זה”, פתח.

על החזרה לישראל: “זו הייתה ההחלטה הנכונה לחזור לישראל, בטח לבית”ר. אחרי שהלכתי לארצות הברית, שזו ליגה מצוינת, החלטתי לחזור לכאן ולחתום בבית”ר בגלל הפרויקט של המועדון, זו משפחה כאן, אני מכיר את המנהל המקצועי, מכיר עוד אנשים במועדון, אז ההחלטה היא טובה והיא תעזור לי בקריירה”.

בוריס אינו חוגג (רועי כפיר)

על סיכויי האליפות: “אליפות? אני לא מסתכל על זה כל כך, פשוט ממשיכים ללכת משחק אחר משחק, רוצים להמשיך להשתפר בכל שבוע ונראה בעתיד. בשביל להיות אלופים צריכים להתקדם משחק אחר משחק, לשמור על ריכוז ולהיות צנועים. האוהדים יוצאי דופן, הכי טובים, דוחפים אותנו תמיד, כל דקה, גם ברגעים קשים, זה חשוב מאוד. זה נותן לנו אנרגיה להמשיך ואנחנו שמחים שהם באים לכל משחק, כל פעם סולד אאוט ואנחנו מעריכים את זה”.

לגבי העמדה המועדפת עליו: “בשבילי זה מה שהמאמן יבחר, אין לי משהו שאני מעדיף על הדשא, מה שהמאמן יבחר. אנחנו קבוצה, מנסים להשתפר ממשחק למשחק, לגדול כקבוצה, אז אם המאמן רוצה שאהיה בעמדה כזו או אחרת אין לי בעיה, אם הוא רוצה שאכנס לשער אין לי בעיה גם”.