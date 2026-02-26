עקיצה לאל הילאל? החגיגה החדשה של רונאלדו

כריסטיאנו רונאלדו שוב במרכז הבמה, ולא רק בגלל השער. הכוכב הפורטוגלי כבש בפנדל בניצחון 0:5 של אל נאסר על אל נג'מה והעלה את מאזנו ל-965 שערים בקריירה, אך מה שגנב את ההצגה הייתה דווקא החגיגה החדשה שלו. במקום ה-"Siuuu" המוכר, רונאלדו קפץ וביצע תנועת "סלאם דאנק" בסגנון כדורסל, מחווה שלא נראתה ממנו בעבר והפכה מיד לוויראלית ברשתות.

הפנדל הגיע כבר בדקה ה-7, אחרי דריכה ברחבה. רונאלדו בעט בעוצמה, שלח את השוער לפינה ההפוכה וחגג בדרך לא שגרתית. בגיל 41, כשהוא רודף אחרי יעד 1,000 השערים, נדמה שהוא עדיין מחפש דרכים חדשות לרגש, לחדש ולהישאר בכותרות. מאז חזרתו הוא כובש בכל משחק שבו שותף, והרעב שלו לא מראה סימני דעיכה.

אלא שמעבר ליצירתיות, רבים טוענים כי לא מדובר בחגיגה תמימה. ברשתות החברתיות קישרו בין תנועת הדאנק לבין דבריו האחרונים של רובן נבס, קשר אל הילאל, שביקר שחקנים בליגה הסעודית שלדבריו נוגעים בכדור ברחבה "כאילו זה כדורסל או כדוריד" מבלי להיענש, והתכוון לאל נאסר: "השופטים במשחקים האלה, שבהם שחקנים מקבוצות אחרות משחקים כדורסל וכדוריד, חוזרים לטכנולוגיית הווידאו (VAR) ואז לא מקבלים שום החלטה, בניגוד למה שקורה אצלנו".

הדברים נאמרו אחרי תיקו של אל הילאל ובצל טענות לפנדלים שלא נשרקו, וההשערה היא שרונאלדו שלח מסר מרומז ליריבה הגדולה, שגם לא מזמן השתמשה בתפאורה של כדורסל.

התפאורה של אל הילאל (צילום מסך מהליגה הסעודית)

העקיצה לנבס ואל הילאל

העובדה שהשער הגיע דווקא מול נועלת הטבלה לא שינתה את העיסוק בחגיגה. אמנם זה היה שער מהנקודה הלבנה ולא במהלך שוטף, אך הסמליות הייתה גדולה יותר מהסטטיסטיקה. הקפיצה, התנועה בידיים והוויתור על ה-"Siuuu" הפכו לשיחת היום, כאשר אוהדים רבים ראו בכך עקיצה ישירה לאל הילאל ולנבס.

בזירה המקצועית, אל נאסר חזרה לפסגת הליגה והיא מקדימה ב-3 נקודות את אל הילאל של קארים בנזמה במאבק האליפות. רונאלדו עומד על 21 שערי ליגה העונה וממשיך לרדוף גם אחרי מלכות השערים, כשאיבן טוני מקדים אותו במעט. אך עבורו, כך נראה, היעד הגדול יותר מרחף מעל הכל, ציון הדרך ההיסטורי של 1,000 שערים.

רונאלדו עצמו לא התייחס פומבית למשמעות החגיגה החדשה, אך בעולם הכדורגל כבר מנתחים כל תנועה. האם זו הייתה מחווה לכדורסל, קריצה לאוהדים, או תגובה צינית לדבריו של נבס? כך או כך, גם כשהמשחק עצמו חד צדדי, רונאלדו מצליח לייצר דרמה משלו, ולהזכיר שבכל הקשור לתשומת לב, הסיפור שלו באמת לא נגמר.