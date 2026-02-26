יום חמישי, 26.02.2026 שעה 08:43
5818-6223אל נאסר1
5615-4523אל אהלי2
5520-5723אל הילאל3
5321-5423אל קאדיסיה4
4028-4123אל טאאוון5
3928-3823אל איתיחאד6
3839-3423אל אטיפאק7
3231-2823ניאום8
2737-4223אל חאליג'9
2742-3123אל פאתח10
2738-2723אל פייחה11
2533-2723אל שבאב12
2543-2323אל חאזם13
2241-3023אל חולוד14
1644-2223אל ריאד15
1540-1723דאמאק16
1049-1923אל אחדוד17
851-2123אל נג'מה18

עקיצה לאל הילאל? החגיגה החדשה של רונאלדו

הפנומן הגיע ל-965 שערים כשכבש בפנדל, ולאחר מכן ביצע מחוות של כדורסל, כשבסעודיה ייחסו זאת לתפאורה של היריבה המרה ולאמירותיו של הקשר רובן נבס

|
רונאלדו (אל נאסר)
רונאלדו (אל נאסר)

כריסטיאנו רונאלדו שוב במרכז הבמה, ולא רק בגלל השער. הכוכב הפורטוגלי כבש בפנדל בניצחון 0:5 של אל נאסר על אל נג'מה והעלה את מאזנו ל-965 שערים בקריירה, אך מה שגנב את ההצגה הייתה דווקא החגיגה החדשה שלו. במקום ה-"Siuuu" המוכר, רונאלדו קפץ וביצע תנועת "סלאם דאנק" בסגנון כדורסל, מחווה שלא נראתה ממנו בעבר והפכה מיד לוויראלית ברשתות.

הפנדל הגיע כבר בדקה ה-7, אחרי דריכה ברחבה. רונאלדו בעט בעוצמה, שלח את השוער לפינה ההפוכה וחגג בדרך לא שגרתית. בגיל 41, כשהוא רודף אחרי יעד 1,000 השערים, נדמה שהוא עדיין מחפש דרכים חדשות לרגש, לחדש ולהישאר בכותרות. מאז חזרתו הוא כובש בכל משחק שבו שותף, והרעב שלו לא מראה סימני דעיכה.

אלא שמעבר ליצירתיות, רבים טוענים כי לא מדובר בחגיגה תמימה. ברשתות החברתיות קישרו בין תנועת הדאנק לבין דבריו האחרונים של רובן נבס, קשר אל הילאל, שביקר שחקנים בליגה הסעודית שלדבריו נוגעים בכדור ברחבה "כאילו זה כדורסל או כדוריד" מבלי להיענש, והתכוון לאל נאסר: "השופטים במשחקים האלה, שבהם שחקנים מקבוצות אחרות משחקים כדורסל וכדוריד, חוזרים לטכנולוגיית הווידאו (VAR) ואז לא מקבלים שום החלטה, בניגוד למה שקורה אצלנו".

הדברים נאמרו אחרי תיקו של אל הילאל ובצל טענות לפנדלים שלא נשרקו, וההשערה היא שרונאלדו שלח מסר מרומז ליריבה הגדולה, שגם לא מזמן השתמשה בתפאורה של כדורסל.

התפאורה של אל הילאל (צילום מסך מהליגה הסעודית)התפאורה של אל הילאל (צילום מסך מהליגה הסעודית)

העקיצה לנבס ואל הילאל

העובדה שהשער הגיע דווקא מול נועלת הטבלה לא שינתה את העיסוק בחגיגה. אמנם זה היה שער מהנקודה הלבנה ולא במהלך שוטף, אך הסמליות הייתה גדולה יותר מהסטטיסטיקה. הקפיצה, התנועה בידיים והוויתור על ה-"Siuuu" הפכו לשיחת היום, כאשר אוהדים רבים ראו בכך עקיצה ישירה לאל הילאל ולנבס.

בזירה המקצועית, אל נאסר חזרה לפסגת הליגה והיא מקדימה ב-3 נקודות את אל הילאל של קארים בנזמה במאבק האליפות. רונאלדו עומד על 21 שערי ליגה העונה וממשיך לרדוף גם אחרי מלכות השערים, כשאיבן טוני מקדים אותו במעט. אך עבורו, כך נראה, היעד הגדול יותר מרחף מעל הכל, ציון הדרך ההיסטורי של 1,000 שערים.

רונאלדו עצמו לא התייחס פומבית למשמעות החגיגה החדשה, אך בעולם הכדורגל כבר מנתחים כל תנועה. האם זו הייתה מחווה לכדורסל, קריצה לאוהדים, או תגובה צינית לדבריו של נבס? כך או כך, גם כשהמשחק עצמו חד צדדי, רונאלדו מצליח לייצר דרמה משלו, ולהזכיר שבכל הקשור לתשומת לב, הסיפור שלו באמת לא נגמר.

