אסנסיו פונה לביה"ח, קורטואה: נקבל את סיטי

ריאל מדריד השלימה את המשימה מול בנפיקה ליסבון והבטיחה את העלייה לשלב הבא, אך למרות שער הניצחון המאוחר של ויניסיוס, מי שגנב את ההצגה היה טיבו קורטואה. השוער הבלגי סיפק הצלה אדירה בדקה ה-38, מהלך שלדבריו "כמעט נתן לנו את הניצחון".

קורטואה הסביר בסיום: "ראיתי את התמונה ועצרתי את זה טוב. זה עובר בין הרגליים ואני נמוך ומוכן לעצור". על הטכניקה הייחודית הוסיף: "אלה הגנים של ההורים שלי, הם שיחקו כדורעף וגם אני. זו הצלה שנקראת sweep the leg, מזיזים את הרגל ויורדים מהר. למדתי את זה בצ'לסי וזה עוזר לפעמים".

הבלגי כבר חושב קדימה, ובעיקר על ההגרלה האפשרית מול מנצ'סטר סיטי, יריבה שפגשה את ריאל מדריד שש פעמים בשבע העונות האחרונות בליגת האלופות. "נראה אותם, כן, זה ברור לכולם", חייך קורטואה. "אנשים כבר רגילים למדריד נגד סיטי, אני בטוח שנקבל את זה שוב. זה משחק החלומות, כמו לוטו". עם זאת הוא הודה: "חסרה לנו זרימה ומהירות עם הכדור, צריך להזיז מצד לצד מהר יותר. זה מה שהמאמן מבקש. אנחנו לא משחקים נהדר, אבל כרגע הכי חשוב לנצח".

טיבו קורטואה אומר תודה לאוהדים (רויטרס)

בדקה ה-77 הגיעה גם הדרמה הגדולה של הערב, כשראול אסנסיו התנגש בעוצמה בקמאבינגה ונפל על הדשא כשהוא סובל מכאבים עזים. הצוות הרפואי קיבע אותו עם קולר לצוואר והוא פונה באלונקה לקול תשואות הקהל, ולאחר מכן הועבר באמבולנס לבית החולים כאמצעי זהירות. אלברו ארבלואה ניסה להרגיע: "הוא הלך לבית החולים, אבל כרגע נראה שזה לא משהו חמור". בשעות הלילה שוחרר השחקן לאחר בדיקות והשגחה, אך במועדון עדיין ממתינים לעדכון מלא.

ארבלואה עם מסר ברור, טשואמני נשאר צנוע

אורליאן טשואמני, שנבחר ל-MVP גם במשחק הראשון וגם בגומלין, שמר על צניעות. כשנשאל אם הוא מרגיש "הבוס" של הקישור, השיב: "לא. אני מנסה, כמו כולם, לעשות את הדברים טוב. היום היה יום טוב בשבילי ואני צריך להמשיך ככה". הצרפתי הדגיש את חשיבות ההעפלה: "היה חשוב מאוד לנצח ולהמשיך במפעל". על היריבה בשלב הבא אמר: "אם אנחנו רוצים לזכות בתחרות הזו, אנחנו צריכים לשחק נגד כולם, נגד הקבוצות הכי טובות. זה לא משנה מי תגיע".

אורליאן טשואמני מאושר (IMAGO)

בנוגע לעקביות הקבוצה הודה: "בוודאות אנחנו צריכים יותר יציבות, אנחנו חייבים להשתפר. אבל ניצחנו היום וזה הכי חשוב". על מצבו של אמבפה ניסה להרגיע: "אם קיליאן לא שיחק, זה כי הוא לא יכול. הוא שחקן מפתח ואנחנו מקווים שיחזור מהר מאוד". וגם לגבי אסנסיו הוסיף: "אנחנו מקווים שיחזור מהר ובצורה הטובה ביותר".

אלברו ארבלואה החמיא לטשואמני על השער שכבש: "זה חשוב מאוד. הוא משחק ברמה מרהיבה. אם הוא יתרום כך, הוא יכבוש עוד הרבה שערים, זה הראשון מבין רבים". על ויניסיוס היה חד משמעי: "הוא שיחק משחק גדול, בלתי צפוי, מסוכן. כשאמבפה היה כאן כבר היינו צריכים אותו, ועכשיו בלעדיו, עוד יותר. הוא חייב להיות המנהיג והמדד שלנו. ראינו שהוא יכול לעשות את ההבדל".

ויניסיוס מאושר (רויטרס)

המאמן התייחס גם להיעדרות של אמבפה והבהיר כי הצרפתי חש אי נוחות עוד לפני כן: "הוא עזב את האימון אתמול, דיברנו והחלטנו שעדיף שינוח ויחזור ל-100%. אם הוא לא משחק, זה כי הוא פצוע, אם רוצים לקרוא לזה כך. אנחנו יודעים מה יש לו, אבל זה לא מתפקידי לפרט. מה שאנחנו רוצים זה שיחזור בריא לגמרי".

ארבלואה סיכם באופטימיות זהירה לגבי ההמשך: "מי שתגיע בהגרלה תהיה יריבה קשה. אין לי העדפה. העיקר להיות שם". כך, ריאל מדריד ממשיכה הלאה באירופה, עם ניצחון חשוב, דאגה סביב אסנסיו, סימני שאלה לגבי אמבפה, ותחושה שהמפגש הבא מול סיטי הוא כמעט בלתי נמנע.