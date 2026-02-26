יום חמישי, 26.02.2026 שעה 08:43
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
75%6247-668957דטרויט פיסטונס
67%6201-667058בוסטון סלטיקס
63%6489-677559ניו יורק ניקס
60%6914-712960קליבלנד קאבלירס
57%6750-683060טורונטו ראפטורס
55%6318-634555אורלנדו מג'יק
54%6803-682659פילדלפיה 76'
48%7093-701660אטלנטה הוקס
48%6777-697460שארלוט הורנטס
47%7053-712860מיאמי היט
47%6551-637857מילווקי באקס
43%7189-696560שיקגו בולס
29%6812-628456וושינגטון וויזארדס
28%6542-614457ברוקלין נטס
27%7096-661259אינדיאנה פייסרס
 מערב 
73%6498-705960אוקלהומה ת'אנדר
73%6247-664056סן אנטוניו ספרס
67%6255-660257יוסטון רוקטס
63%6907-717260דנבר נאגטס
58%6962-716260מינסוטה טימברוולבס
57%6424-651958פיניקס סאנס
55%6817-697560גולדן סטייט ווריורס
53%6705-659458לוס אנג'לס לייקרס
48%6214-621456לוס אנג'לס קליפרס
46%6999-686359פורטלנד בלייזרס
40%6615-651057דאלאס מאבריקס
33%6917-669158ממפיס גריזליס
31%7299-689958יוטה ג'אז
30%6869-655657ניו אורלינס פליקנס
23%7250-662760סקרמנטו קינגס

32 נק' לבן שרף בג'י ליג, קבוצתו ניצחה 109:116

הרכז הישראלי הוסיף ארבעה אסיסטים וקלע באחוזים נהדרים כשהוא הוביל את קבוצת הפיתוח של ברוקלין לניצחון על קבוצת הפיתוח של בוסטון. המספרים בפנים

|
בן שרף (רויטרס)
בן שרף (רויטרס)

בזמן שליגת ה-NBA ממשיכה בישורת האחרונה שלה לפני הפלייאוף, ברוקלין לא תהיה שם אבל התהליך נמשך ומי שיקווה להיות חלק ממנה גם עוד העונה ובטח בעונה הבאה הוא בן שרף, שבינתיים הורד שוב לקבוצת הפיתוח של המועדון, לונג איילנד נטס.

הישראלי פעם נוספת הראה שהוא אולי כן צריך להוכיח את עצמו ב-NBA, אבל הוא לגמרי לא ברמה של הג’י ליג. שרף כיכב עם 32 נקודות בניצחון 109:116 של קבוצתו על קבוצת הפיתוח של בוסטון סלטיקס, כשהוא גם הוסיף ארבעה אסיסטים.

בנוסף, הרכז עשה זאת באחוזים נהדרים עם 12 מ-19 מהשדה ו-3 מ-6 מעבר לקשת, בנוסף ל-3 מ-3 מקו העונשין. שרף שיחק השנה בסך הכל 22 משחקים ב-NBA ויש לו ממוצע של 5.1 נקודות למשחק במפגשים הללו, לצד 1.6 ריבאונדים ו-2.7 אסיסטים.

