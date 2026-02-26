יום חמישי, 26.02.2026 שעה 08:41
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
75%6247-668957דטרויט פיסטונס
67%6201-667058בוסטון סלטיקס
63%6489-677559ניו יורק ניקס
60%6914-712960קליבלנד קאבלירס
57%6750-683060טורונטו ראפטורס
55%6318-634555אורלנדו מג'יק
54%6803-682659פילדלפיה 76'
48%7093-701660אטלנטה הוקס
48%6777-697460שארלוט הורנטס
47%7053-712860מיאמי היט
47%6551-637857מילווקי באקס
43%7189-696560שיקגו בולס
29%6812-628456וושינגטון וויזארדס
28%6542-614457ברוקלין נטס
27%7096-661259אינדיאנה פייסרס
 מערב 
73%6498-705960אוקלהומה ת'אנדר
73%6247-664056סן אנטוניו ספרס
67%6255-660257יוסטון רוקטס
63%6907-717260דנבר נאגטס
58%6962-716260מינסוטה טימברוולבס
57%6424-651958פיניקס סאנס
55%6817-697560גולדן סטייט ווריורס
53%6705-659458לוס אנג'לס לייקרס
48%6214-621456לוס אנג'לס קליפרס
46%6999-686359פורטלנד בלייזרס
40%6615-651057דאלאס מאבריקס
33%6917-669158ממפיס גריזליס
31%7299-689958יוטה ג'אז
30%6869-655657ניו אורלינס פליקנס
23%7250-662760סקרמנטו קינגס

הצהרת כוונות: 116:124 לדטרויט נגד אוקלהומה

הפיסטונס ניצחו בקרב הראשונות, 29 נק' לקנינגהאם ודורן. הספרס התקרבו לאלופה עם ניצחון 10 ברצף, הפעם 107:110 בטורונטו. קליבלנד נכנעה למילווקי

|
קייד קנינגהאם מול לו דורט (רויטרס)
קייד קנינגהאם מול לו דורט (רויטרס)

הטבלה ב-NBA כבר מזמן קיבלה צורה וכעת נותרו רק מאבקים אחרונים, רגע לפני שהפלייאוף יוצא לו לדרך. למעלה משליש בעונה הסדירה מאחורינו, כשגם הלילה (בין רביעי לחמישי) שוחקו לא מעט משחקים בליגה הטובה בעולם וקיבלנו כמה תוצאות מעניינות במיוחד.

דטרויט פיסטונס (43:14) – אוקלהומה סיטי (45:15) 116:124

הצהרת כוונות של המארחת במפגש בין שתי הקבוצות עם המאזן הכי טוב בליגה ובין כמובן הראשונה במערב לראשונה במזרח. רק לפני יומיים דטרויט נכנעה לספרס, אבל ההתאוששות הגיע עם וי גדול נגד האלופה וצעד לכיוון ביתיות עד הגמר כולל. קייד קנינגהאם וג’יילן דורן קלעו 29 נקודות כל אחד, הגבוה הוסיף 15 ריבאונדים והרכז, שעשה אולי צעד נוסף ל-MVP, הוסיף 13 אסיסטים. ג’יילין וויליאמס קלע 30 אצל המפסידה.

קייד קנינגהאם עם הכדור (רויטרס)קייד קנינגהאם עם הכדור (רויטרס)

טורונטו רפטורס (34:25) – סן אנטוניו ספרס (42:16) 110:107

הקבוצה החמה בליגה ללא ספק מגיעה מטקסס. הספרס רשמו ניצחון עשירי ברציפות ולא הורידו רגל מהגז אחרי הניצחון המשכנע נגד דטרויט, כשכעת הם רחוקים משחק אחד בלבד מהמקום הראשון בו נמצאת אוקלהומה, זאת אחרי ההפסד של האלופה. המועדון מקנדה עם הפסד שני ברצף, אבל עדיין במקום החמישי במזרח. דבין ואסל קלע 21 נקודות ביום פושר של ויקטור וומבניאמה שתרם 12 נק’ בלבד, דארון פוקס הוסיף 20.

דארון פוקס מול סקוטי בארנס (רויטרס)דארון פוקס מול סקוטי בארנס (רויטרס)

ממפיס גריזליס (21:36) – גולדן סטייט (31:28) 133:112

הקבוצה מהביי חזרה לנצח ועוד במפגש חשוב מאוד מול יריבה ישירה שנלחמת על פליי-אין, אבל די רחוקה וקשה לראות אותה נכנסת. עדיין בלי סטף קרי ואפילו גם הפעם בלי דריימונד גרין ובטח בלי ג’ימי באטלר שסיים את העונה, סטיב קר נהנה משמונה שחקנים שקלעו בספרות כפולות, וויל ריצ’ארד מעל כולם עם 21 נקודות. 24 נקודות של ג’יי ג’יי גקסון לא מנעו הפסד שלישי ברציפות של המארחת.

ברנדין פודזיימסקי בפעולה (רויטרס)ברנדין פודזיימסקי בפעולה (רויטרס)

יוסטון רוקטס (36:21) – סקרמנטו קינגס (13:47) 97:128

על אף שדווקא ניצחה במשחק האחרון שלה, החבורה מקליפורניה חזרה תוך יום להיות הקבוצה הכי גרועה בליגה העונה עם עוד הופעה מבישה ועדיין עם המאזן הכי גרוע ב-NBA. את הקבוצה מטקסס זה כמובן לא עניין והיא שייטה לניצחון שני ברציפות כשריד שפרד הוקפץ לחמישייה ותרם 28 נקודות, אבל אלפרן שנגון היה מעל כולם עם טריפל דאבל מרשים של 26 נק’, 13 ריב’ ו-11 אס’. קווין דוראנט הוסיף 21 נקודות, ראסל ווסטברוק קלע 22 נק’ אצל המפסידה.

קווין דוראנט ואלפרן שנגון שמחים (רויטרס)קווין דוראנט ואלפרן שנגון שמחים (רויטרס)

מילווקי באקס (26:31) – קליבלנד קאבלירס (37:23) 116:118

הפתעה במפגש במילווקי, שם הבאקס שרדו מותחן גדול והצליחו להנחיל לקאבס הפסד שני בלבד מאז שג’יימס הארדן הגיע. המארחת נלחמת כדי להגיע לפליי-אין ורחוקה רק שני ניצחונות משארלוט, ששיחקה שני משחקים יותר ממנה. לזכות הארדן ייאמר שהוא לא שיחק, כמו גם דונובן מיצ’ל, אז 26 נק’ של דניס שרודר שהוזעק לחמישייה ועוד 27 נק’ של ג’ארט אלן לא הספיקו, כאשר קווין פורטר ג’וניור תרם 20 אצל המנצחת וקייל קוזמה הוסיף 17.

שחקני מילווקי מרוצים (רויטרס)שחקני מילווקי מרוצים (רויטרס)

דנבר נאגטס (37:22) – בוסטון סלטיקס (38:20) 84:103

החדשות הטובות מבחינת דנבר הן שהיא חזרה לנצח ואף עם תוצאה מרשימה במיוחד מול אחת הקבוצות הטובות בליגה העונה, החדשות הרעות? ג’מאל מארי נפצע אחרי שמונה דקות בלבד ולא חזר לפרקט. ניקולה יוקיץ’ עמד במשימה בלי חברו הטוב ועם 30 נק’, 12 ריב’ ו-6 אס’ הוביל, טים הארדוויי ג’וניור תרם 14 נק’ משלו. ג’יילן בראון קלע 23 נק’ והוסיף 11 ריב’ אצל הירוקים, דריק ווייט הוסיף 20 משלו, אבל הסלטיקס הפסידו אחרי ארבעה ניצחונות ברציפות. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */