הפועל כפ"ס ומכבי אשדוד העפילו לגמר הגביע

שני משחקי גמר גביע המדינה בכדורעף נשים נערכו היום (רביעי) באולם הספורט האזורי במנשה. בסיום הערב, מכבי אשדוד (שניצחה את מ.כ מכבי רעננה) והפועל כפר סבא (שניצחה את עיילבון) עלו לגמר המפעל.

מ.כ מכבי רעננה – מכבי אשדוד 3:0 (25:19, 25:19 ,25:11)

אשדוד החלה את המערכה הראשונה בצורה טובה ועלתה ל-1:4, אבל רעננה חזרה וסילבה עם נקודה נהדרת צמצמה ל-4:3, דולקארט מאשדוד עם חסימה יפה העלתה את הקבוצה מהדרום ל-4:8, אלכסייב הורידה את ההפרש ל-10:8 לאשדוד, ג'קוביץ עם שתי נקודות העלתה את אשדוד ל-10:13. אשדוד המשיכה להוליך בפער קטן שהלך וגדל עד לניצחון במערכה הראשונה. גם המערכה השנייה הלכה לכיוון אשדוד, שהמשיכה לשלוט בקצב המשחק. במערכה השלישית זו כבר הייתה שליטה מלאה של אשדוד שמגיעה לגמר אחר שהפסידה להפועל כפר סבא בשנה שעברה.

הצטיינו באשדוד: קרבינוביץ אם 14 נקודות וטיאגו דה סילבה עם 11 נקודות.

הצטיינה ברעננה: דייב עם 9 נקודות.

מכבי רעננה מול מכבי אשדוד (צילום: אלכסנדר בוך)

מאמן אשדוד ליאור לוק: "שאפו לרעננה על משחק הלחימה. אני שמח שהצלחנו לסיים את זה בצורה כזו. עכשיו יש לנו עוד הרבה זמן עד לגמר ואני שמח מאוד".

קתרינה זילברמן מאשדוד אמרה בסיום המשחק: "היה משחק טוב שלנו, שיחקנו מאוד מאורגן ומאוד קבוצתי. באמת הייתה לנו מטרה לשחק, לנצח את המשחק ולהגיע לגמר, והנה אנחנו פעם רביעית בגמר הגביע, ואני מאוד מקווה שהשנה תהיה לנו תוצאה אחרת לגמרי".

שחקניות מכבי אשדוד מרוצות (צילום: אלכסנדר בוך)

הפועל כפר סבא – מ.ס עיילבון (20:25, 20:25, 16:25)

שתי המערכות הראשונות היו מרתקות והסתיימו בניצחון של כפר סבא באותה תוצאה: 20:25, כאשר קירשנבאום וסילבה היו הבולטות בשורות הקבוצה מהשרון, מחזיקת הגביע מהשנה שעברה. את המערכה השלישית פתחה כפר סבא בצורה טובה ועלתה ל-0:3 בניצוחה של קירשנבאום שעשתה 2 נקודות, עיילבון לא נבהלה והשוותה ל-4:4 עם הנחתה של דה מנזס. דונאטו עם הנחתה החזירה את היתרון לכפר סבא, אבל עיילבון בעזרתה של דה סילבה עשתה מהפך ועלתה ליתרון 5:8, פטרנוביץ מכפר סבא עם שתי הנחתות מוצלחות צימקה ל-11:10 לעיילבון. כפר סבא המשיכה ביכולת המשכנעת ובעזרת מאלו, פטרנוביץ אייס של גלית דבש עלתה ליתרון מבטיח של 11:19, מכאן עיילבון כבר לא הייתה יכולה לחזור ומחזיקת הגביע כפר סבא עולה לגמר שם תפגוש ב-23 במרץ באולם האנרבוקס בחדרה את מכבי אשדוד, שחזור של הגמר מהשנה שעברה.

הצטיינו בכפר סבא: פטרנביץ עם 13 נקודות ודה מאלו וקירשנבאום עם 12 נקודות כל אחת.

הצטיינו בעיילבון: דה סילבה עם 19 נקודות ודה סאוזה עם 11 נקודות.

הפועל כפר סבא מול מ.ס עיילבון (צילום: אלכסנדר בוך)

גלית דבש מהפועל כפר סבא אמרה בסיום המשחק: "אחרי המחזור האחרון מולם, שהפסדנו 3:1 בבית, הגענו עם חששות אבל עם המון רצון לנצח. לא משחק גדול שלנו, אבל אני שמחה שזה הספיק לנצח ולצאת עם ההרגשה הזאת ולהגיע לגמר, שזה בכלל לא מובן מאליו למועדון הזה. אשדוד אותה נפגוש בגמר היא קבוצה חזקה מאוד, אבל אנחנו נבוא ונעשה את הכי טוב שלנו, נשים את הלב כמו כל משחק שאנחנו שמים. אם זה יספיק? אני מקווה מאוד".