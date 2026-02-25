יום רביעי, 25.02.2026 שעה 22:40
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

חודש אחרי: הפועל ת"א נענשה ב-60 אלף שקלים

תקופה לא קצרה מאז הדרבי של תל אביב, האדומים קיבלו את גזר הדין על האבוקות והוא קנס כספי, בנוסף למשחק חוץ אחד בלי קהל על תנאי בכל עבירה דומה

|
אוהדי הפועל תל אביב צבעו את היציע באבוקות אדומות (רדאד ג'בארה)
אוהדי הפועל תל אביב צבעו את היציע באבוקות אדומות (רדאד ג'בארה)

בעקבות הדלקת עשרות אבוקות במשחק הדרבי התל אביבי לפני כחודש, הפועל תל אביב נענשה ב-60 אלף שקלים בפועל ואיסור מכירת כרטיסים למשחק חוץ אחד על תנאי בכל הדלקת אמצעי פירוטכניקה שיגרום להפסקת משחק לפרק זמן משמעותי.

כזכור, כבר דרבי אחד העונה לא שוחק בכלל אחרי שהקהל האדום זרק פירוטכניקה לתוך הדשא, מה שגרם למשטרה לקבל החלטה שלא לקיים את המפגש והוא נגמר עם מינוס שתי נקודות להפועל תל אביב, בנוסף להפסד טכני של 3:0 למכבי תל אביב.

בינתיים, בחודורוב החלו את ההכנות למשחק הקרוב נגד מכבי חיפה. אחרי יומיים של חופש, הקבוצה חזרה להתאמן ומאמן הקבוצה אליניב ברדה יתן את הדגשים שלו לקראת המשחק נגד הירוקים ביום שני. 

עמנואל בואטנג, שאיבד בתחילת השבוע את אביו, התאמן לאחר שהחליט לא להמריא ללוויה במולדתו כשמחר (חמישי) בני משפחתו יגיעו לחזק אותו במשך התקופה הקרובה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */