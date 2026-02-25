חודש אחרי: הפועל ת"א נענשה ב-60 אלף שקלים

בעקבות הדלקת עשרות אבוקות במשחק הדרבי התל אביבי לפני כחודש, הפועל תל אביב נענשה ב-60 אלף שקלים בפועל ואיסור מכירת כרטיסים למשחק חוץ אחד על תנאי בכל הדלקת אמצעי פירוטכניקה שיגרום להפסקת משחק לפרק זמן משמעותי.

כזכור, כבר דרבי אחד העונה לא שוחק בכלל אחרי שהקהל האדום זרק פירוטכניקה לתוך הדשא, מה שגרם למשטרה לקבל החלטה שלא לקיים את המפגש והוא נגמר עם מינוס שתי נקודות להפועל תל אביב, בנוסף להפסד טכני של 3:0 למכבי תל אביב.

בינתיים, בחודורוב החלו את ההכנות למשחק הקרוב נגד מכבי חיפה. אחרי יומיים של חופש, הקבוצה חזרה להתאמן ומאמן הקבוצה אליניב ברדה יתן את הדגשים שלו לקראת המשחק נגד הירוקים ביום שני.

עמנואל בואטנג, שאיבד בתחילת השבוע את אביו, התאמן לאחר שהחליט לא להמריא ללוויה במולדתו כשמחר (חמישי) בני משפחתו יגיעו לחזק אותו במשך התקופה הקרובה.