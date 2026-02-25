"קיבלנו כאן חותמת כמה שמכבי רמת גן טובה"

מכבי רמת גן זכתה הערב (רביעי) בגביע המדינה בכדורסל נשים לאחר ניצחון על מכבי חיפה, המשיכה את הכושר הנפלא שלה מליגת העל והניפה תואר שני העונה אחרי שזכתה בגביע ווינר בשלב מוקדם יותר.

"מה עושה את התואר הזה לכ"כ מיוחד? שהוא התואר האחרון. הכול מרגש בקריירה, זה כיף לזכות, בעיקר בשביל הבנות. ידענו לצאת מבורות שחפרנו לעצמנו", סיכם המאמן המאושר של ר"ג, עדן ענבר.

"כשבאתי לר"ג בתחילת העונה לא חזיתי שניקח שני תארים כבר עכשיו. במילה אחת לא, בשתי מילים לא לא. יש פה חיבור מדהים של בנות, זה לא עניין רק של כדורסל. זה בעיקר האופי שלהן. אנחנו נהנים ממה שיש וממשיכים לתואר הבא. אני רגוע מבחוץ, אבל שמח מאוד מבפנים", הוסיף.

תגובות מהזכייה של מכבי ר"ג בגביע סל נשים

"הבנות ידעו להיות רגועות כשחיפה חזרו, כל פעם זו הייתה מישהי אחרת. חפרנו לעצמנו בורות סתם. הלחץ שהיה? לא התעסקנו בו אלא ניסינו לנטרל רעשים. לא הצלחנו כנראה וזה הורגש, אבל אלו החיים והעיקר שניצחנו", סיכם.

עדן ענבר (שחר גרוס)

אורה גלזר: “היום קיבלנו חותמת כמה שאנחנו טובות”

מי שהייתה מאושרת היא יושבת הראש הוותיקה של המועדון, אורה גלזר: "יש לי קבוצה מהממת. קבוצה שאוהבת לשחק ואוהבת להיות ביחד. היא הוכיחה לכולם כמה שאנחנו טובות והיום זו הייתה החותמת. אנחנו במקום ראשון בליגה בפער, בגביע ווינר זכינו והיום רצינו להוכיח לכולם שאנחנו הכי טובות".

"בשנה שעברה הייתה לנו עונה קשה מאוד ואחרי כזו עונה ושעשינו את מה שעשינו בקיץ, קיבלתי את המתנה שלי. ההבאה של עדן ענבר? הוא מאמן תותח על. הוא מאמן מעוטר זכיות, יש לו נסיון והוא עבד אצלי בעבר. אני מאמינה בו מאוד וזאת ההוכחה. כשהוא בא בקיץ, אמרתי לו שיעשה את כל מה שהוא רוצה, אבל רק באליס ובגילי לא ייגע כי אלו בנות שפה למעלה משנה והיה חשוב לי החיבור הזה", הוסיפה.

שחקניות מכבי רמת גם מניפות גביע (שחר גרוס)

"הוא העמיד קבוצה שהאחת אוהבת את השנייה, הן כ"כ מפרגנות ואין היררכיה של מישהי שמרגישה יותר בכירה וזה כיף לראות את הדברים הללו. יש פה צוות נהדר ואנחנו מוכיחים לכולם. איך אני עדיין מתרגשת? אריק שיבק במשחק הקודם אמר לי שביום שאפסיק להתרגש, לפרוש מהכדורסל", סיפרה על ההתרגשות.

"היום היה לי קשה, היה משחק מתוח ולא קל. מכבי חיפה קבוצה מאוד טובה שהוכיחה את זה למרות שהן לא בפלייאוף העליון. הם באו כאנדרדוג ואני חששתי. טרבל? אני מקווה. הגדרנו מטרות בתחילת העונה ואנחנו בדרך הנכונה אז אני מקווה שיש מישהו מלמעלה שגם חושב עלינו ויהיה בסדר", סיכמה.