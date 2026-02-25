רכש מסקרן: נלבנדיאן הצטרף לצוות של דימיטרוב

גריגור דימיטרוב, הטניסאי הבולגרי הוותיק, ממשיך בשינויים המשמעותיים בצוות המקצועי שלו בניסיון להחיות את הקריירה ולחזור לצמרת העולמית. המדורג 44 בעולם (נכון לפברואר 2026) הודיע על צירופו של דוד נלבנדיאן, המדורג 3 בעולם לשעבר, לצוות האימון שלו. הארגנטינאי מצטרף לאקסבייר מאליס הבלגי, שחבר לדימיטרוב בתחילת העונה הנוכחית, במה שיוצר צוות אימון ייחודי המורכב משני שחקני עבר שהתחרו בדימיטרוב בתחילת דרכו.

המהלך מגיע לאחר תקופה קשה עבור הבולגרי בן ה-34. נקודת השבר התרחשה בטורניר ווימבלדון בקיץ שעבר (2025), שם הציג דימיטרוב יכולת שיא והוביל 0:2 במערכות על יאניק סינר בשמינית הגמר. אולם, קרע פתאומי בשריר החזה אילץ אותו לפרוש בדמעות מהמשחק, פציעה שהובילה לאשפוז בבית חולים ולהיעדרות ממושכת מהמגרשים. בעקבות הפציעה וההיעדרות, נפרד דימיטרוב ממאמניו הקודמים, ג'יימי דלגדו ודניאל ולוורדו, והחליט לבצע חריש עמוק בצוות המסייע.

גריגור דימיטרוב מכה פור-הנד. (אימאגו)

תחילת הדרך המשותפת עם נלבנדיאן לא הייתה חלקה. בטורניר אקפולקו שנערך השבוע, הפסיד דימיטרוב כבר בסיבוב הראשון לטרנס אטמן הצרפתי (מדורג 63) בתוצאה 6:3, 6:3. זהו ההפסד הרביעי ברציפות של הבולגרי, שפתח את עונת 2026 במאזן עגום של 1:3. עם זאת, דימיטרוב אופטימי לגבי החיבור עם שחקני העבר. "הכרתי אותם בנפרד, וזה עוזר כששיחקת נגדם בעבר", אמר דימיטרוב בראיון לאתר ה-ATP. "למרות שהם פרשו לפני יותר מעשור, זה מרגיש לא כל כך מזמן. מהרגע הראשון בשיחות איתם, ראינו את הדברים בצורה דומה. אני יכול להזדהות איתם מבחינת תזמון הקריירה, פציעות, תוכנית משחק ומחשבות".

ההיסטוריה המשותפת בין דימיטרוב למאמניו החדשים מוסיפה פיקנטריה למינוי. דימיטרוב פגש את נלבנדיאן פעם אחת בלבד בסבב, בחצי גמר טורניר קווינס ב-2012, משחק בו הארגנטינאי יצא עם ידו על העליונה. מול מאליס, המאזן של הבולגרי עומד על שני ניצחונות מתוך שלושה מפגשים. נלבנדיאן, שזכור לחובבי הטניס כמי שניצח את רוג'ר פדרר, רפאל נדאל ונובאק ג'וקוביץ' באותו טורניר (מדריד 2007), מביא עמו ניסיון עשיר, כולל תקופת אימון עם מיומיר קצ'מנוביץ'. מאליס, מצידו, היה מועמד לתואר מאמן השנה של ה-ATP ב-2024 לאחר הצלחתו עם אלכסיי פופירין.

כעת, הפנים של הצוות החדש מופנות לעבר ה"סאנשיין דאבל" בארצות הברית – טורנירי המאסטרס באינדיאן וולס ובמיאמי. דימיטרוב מקווה שהניסיון המצטבר של שני שחקני העבר יעזור לו להתגבר על המשוכה המנטלית והפיזית ולחזור למעמדים הגדולים. "אני מנסה למצוא את נקודת האור", סיכם הבולגרי. "מעולם לא הייתי פצוע או מחוץ לספורט לזמן כה רב, אז זה היה חדש לחלוטין עבורי. המטרה היא להחזיר את עצמי לא רק לעניינים, אלא לעמדה שבה אני משחק שוב במשחקים הגדולים והכבדים. אני מתגעגע לזה".