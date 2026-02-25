יום חמישי, 26.02.2026 שעה 10:11
ספורט אחר  >> טניס

רכש מסקרן: נלבנדיאן הצטרף לצוות של דימיטרוב

אחרי הפציעה הקשה והצניחה בדירוג, הבולגרי בן ה-34 צירף את כוכב העבר הארגנטינאי לצוות האימון לצד אקסבייר מאליס במטרה לחזור לצמרת.

|
גריגור דימיטרוב בפעולה. (רויטרס)
גריגור דימיטרוב בפעולה. (רויטרס)

גריגור דימיטרוב, הטניסאי הבולגרי הוותיק, ממשיך בשינויים המשמעותיים בצוות המקצועי שלו בניסיון להחיות את הקריירה ולחזור לצמרת העולמית. המדורג 44 בעולם (נכון לפברואר 2026) הודיע על צירופו של דוד נלבנדיאן, המדורג 3 בעולם לשעבר, לצוות האימון שלו. הארגנטינאי מצטרף לאקסבייר מאליס הבלגי, שחבר לדימיטרוב בתחילת העונה הנוכחית, במה שיוצר צוות אימון ייחודי המורכב משני שחקני עבר שהתחרו בדימיטרוב בתחילת דרכו.

המהלך מגיע לאחר תקופה קשה עבור הבולגרי בן ה-34. נקודת השבר התרחשה בטורניר ווימבלדון בקיץ שעבר (2025), שם הציג דימיטרוב יכולת שיא והוביל 0:2 במערכות על יאניק סינר בשמינית הגמר. אולם, קרע פתאומי בשריר החזה אילץ אותו לפרוש בדמעות מהמשחק, פציעה שהובילה לאשפוז בבית חולים ולהיעדרות ממושכת מהמגרשים. בעקבות הפציעה וההיעדרות, נפרד דימיטרוב ממאמניו הקודמים, ג'יימי דלגדו ודניאל ולוורדו, והחליט לבצע חריש עמוק בצוות המסייע.

גריגור דימיטרוב מכה פור-הנד. (אימאגו)גריגור דימיטרוב מכה פור-הנד. (אימאגו)

תחילת הדרך המשותפת עם נלבנדיאן לא הייתה חלקה. בטורניר אקפולקו שנערך השבוע, הפסיד דימיטרוב כבר בסיבוב הראשון לטרנס אטמן הצרפתי (מדורג 63) בתוצאה 6:3, 6:3. זהו ההפסד הרביעי ברציפות של הבולגרי, שפתח את עונת 2026 במאזן עגום של 1:3. עם זאת, דימיטרוב אופטימי לגבי החיבור עם שחקני העבר. "הכרתי אותם בנפרד, וזה עוזר כששיחקת נגדם בעבר", אמר דימיטרוב בראיון לאתר ה-ATP. "למרות שהם פרשו לפני יותר מעשור, זה מרגיש לא כל כך מזמן. מהרגע הראשון בשיחות איתם, ראינו את הדברים בצורה דומה. אני יכול להזדהות איתם מבחינת תזמון הקריירה, פציעות, תוכנית משחק ומחשבות".

ההיסטוריה המשותפת בין דימיטרוב למאמניו החדשים מוסיפה פיקנטריה למינוי. דימיטרוב פגש את נלבנדיאן פעם אחת בלבד בסבב, בחצי גמר טורניר קווינס ב-2012, משחק בו הארגנטינאי יצא עם ידו על העליונה. מול מאליס, המאזן של הבולגרי עומד על שני ניצחונות מתוך שלושה מפגשים. נלבנדיאן, שזכור לחובבי הטניס כמי שניצח את רוג'ר פדרר, רפאל נדאל ונובאק ג'וקוביץ' באותו טורניר (מדריד 2007), מביא עמו ניסיון עשיר, כולל תקופת אימון עם מיומיר קצ'מנוביץ'. מאליס, מצידו, היה מועמד לתואר מאמן השנה של ה-ATP ב-2024 לאחר הצלחתו עם אלכסיי פופירין.

כעת, הפנים של הצוות החדש מופנות לעבר ה"סאנשיין דאבל" בארצות הברית – טורנירי המאסטרס באינדיאן וולס ובמיאמי. דימיטרוב מקווה שהניסיון המצטבר של שני שחקני העבר יעזור לו להתגבר על המשוכה המנטלית והפיזית ולחזור למעמדים הגדולים. "אני מנסה למצוא את נקודת האור", סיכם הבולגרי. "מעולם לא הייתי פצוע או מחוץ לספורט לזמן כה רב, אז זה היה חדש לחלוטין עבורי. המטרה היא להחזיר את עצמי לא רק לעניינים, אלא לעמדה שבה אני משחק שוב במשחקים הגדולים והכבדים. אני מתגעגע לזה".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */