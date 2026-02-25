יום רביעי, 25.02.2026 שעה 22:40
כדורגל עולמי  >> ליגה ארגנטינאית
ליגה ארגנטינאית 26-27
  
144-86ולס סרספילד1
122-56אסטודיאנטס2
123-57פלטנסה3
115-77סן לורנסו4
114-67דפנסה חוסטיסיה5
107-97אינדפנדיינטה6
109-87טאיירס קורדובה7
83-66אוניון8
84-56בוקה ג'וניורס9
88-87אינסטיטוטו10
88-85לאנוס11
84-37סנטרל קורדובה12
79-47חימנסיה מנדוסה13
35-26דפורטיבו רייסטרה14
212-56ניואלס אולד-בויס15
  
154-97בלגראנו1
156-106אינדפנדיינטה ריבדביה2
143-116טיגרה3
106-66חימנסיה לה-פלאטה4
94-56הורקאן5
85-66רוסאריו סנטראל6
82-35ארגנטינוס-ג'וניורס7
76-66בנפילד8
78-76ראסינג קלוב9
76-46ריבר פלייט10
66-46סרמיינטו11
510-97אתלטיקו טוקומן12
55-36ברקאס סנטרל13
36-26אלדוסיבי14
111-16אסטודיאנטס קוארטו15

"קבאני חייב להפסיק לשחק, כואב לי לראות אותו"

החלוץ ספג קריאות בוז כשהוחלף במשחק של בוקה. שחקן העבר הארגנטינאי, אוסקר רוג'רי, בתגובה: "חבל שהכוכב הזה נעלב ככה, בהתחשב בקריירה העצומה שלו"

|
אדינסון קבאני (רויטרס)
אדינסון קבאני (רויטרס)

אדינסון קבאני כנראה עובר את התקופה הגרועה ביותר בקריירה שלו. 'אל מטאדור', שהגיע לבוקה ב-2023 מוולנסיה, כבש 28 שערים ב-81 משחקים ששיחק עבור המועדון הארגנטינאי.

חוסר זמן המשחק שלו עקב פציעות וחוסר הדיוק שלו עיצבו את זמנו בלה בומבונרה. זו הסיבה ששחקן נאפולי ופריז סן ז'רמן לשעבר, בין היתר, הפך למוקד לביקורת. נגד ראסינג, בחזרתו להרכב הפותח לאחר מספר חודשים, הוא ספג קריאות בוז עד שהוחלף על ידי איקר זופיאורה בדקה ה-79.

"הוא חייב להפסיק לשחק", טען אוסקר רוג'רי, אלוף גביע העולם עם ארגנטינה ב-1986, ובמקביל רצה להביע לקבאני תמיכה: "חבל שהכוכב הזה נעלב ככה, בהתחשב בקריירה העצומה שלו. אני לא מכיר אותו, נפגשנו רק פעמיים או שלוש, אבל כאב לי לראות אותו ככה".

אדינסון קבאני במונדיאל (רויטרס)אדינסון קבאני במונדיאל (רויטרס)

“הוא לא מקבל את ההחלטה לפרוש כי הוא רוצה להמשיך לנסות”

"קשה לשחק בארגנטינה היום בגיל 40. לדעתי, הוא לא מקבל את ההחלטה לפרוש כי הוא רוצה להמשיך לנסות לשנות את העניינים ולעזוב", אמר שחקן העבר על קבאני, שנותר מחוץ לסגל של בוקה למשחק בגביע ליברטדורס כדי שיוכל להמשיך במשטר האימונים האישי שלו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */