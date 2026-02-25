"קבאני חייב להפסיק לשחק, כואב לי לראות אותו"

אדינסון קבאני כנראה עובר את התקופה הגרועה ביותר בקריירה שלו. 'אל מטאדור', שהגיע לבוקה ב-2023 מוולנסיה, כבש 28 שערים ב-81 משחקים ששיחק עבור המועדון הארגנטינאי.

חוסר זמן המשחק שלו עקב פציעות וחוסר הדיוק שלו עיצבו את זמנו בלה בומבונרה. זו הסיבה ששחקן נאפולי ופריז סן ז'רמן לשעבר, בין היתר, הפך למוקד לביקורת. נגד ראסינג, בחזרתו להרכב הפותח לאחר מספר חודשים, הוא ספג קריאות בוז עד שהוחלף על ידי איקר זופיאורה בדקה ה-79.

"הוא חייב להפסיק לשחק", טען אוסקר רוג'רי, אלוף גביע העולם עם ארגנטינה ב-1986, ובמקביל רצה להביע לקבאני תמיכה: "חבל שהכוכב הזה נעלב ככה, בהתחשב בקריירה העצומה שלו. אני לא מכיר אותו, נפגשנו רק פעמיים או שלוש, אבל כאב לי לראות אותו ככה".

אדינסון קבאני במונדיאל (רויטרס)

“הוא לא מקבל את ההחלטה לפרוש כי הוא רוצה להמשיך לנסות”

"קשה לשחק בארגנטינה היום בגיל 40. לדעתי, הוא לא מקבל את ההחלטה לפרוש כי הוא רוצה להמשיך לנסות לשנות את העניינים ולעזוב", אמר שחקן העבר על קבאני, שנותר מחוץ לסגל של בוקה למשחק בגביע ליברטדורס כדי שיוכל להמשיך במשטר האימונים האישי שלו.